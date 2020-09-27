https://ria.ru/20200927/bikovich-1577557165.html

Милош Бикович: ощущал себя русским до того, как начал сниматься в России

Сербский актер Милош Бикович, кроме "Холопа", снялся в стольких отечественных фильмах, что давно считается русским. Его новый проект (он и продюсер, и артист) — РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T08:00

2020-09-27T08:00

2020-09-27T08:07

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>Сербский актер Милош Бикович, кроме "Холопа", снялся в стольких отечественных фильмах, что давно считается русским. Его новый проект (он и продюсер, и артист) — "Южный ветер. Возвращение". Это продолжение боевика-блокбастера про угонщика машин, который ищет лучшей жизни. Бикович рассказал РИА Новости, чем сериал напоминает "Клан Сопрано", о сотрудничестве с Джонни Деппом и о том, гуглит ли он себя в интернете.<strong>— Вы снимаетесь во многих наших проектах. Лучше понимаете русских?</strong>— Конечно, теперь я даже лучше знаю язык. Но скажу честно — русским я ощущал себя задолго до того, как приехал сниматься к вам. Думаю, сербский менталитет не сильно отличается от вашего. Главное, что объединяет — наши ценности вращаются вокруг любви, а не материальных благ.Сейчас это под угрозой, потому что многие проявляют слабость, охотятся за деньгами. Но все равно, когда нас трогает тот или иной поступок в фильме или в жизни, мы не остаемся равнодушными, можем расплакаться. Реагирует не только психика, но и тело. Думаю, душевность — наша основная общая черта, помимо схожести исторического пути, происхождения, веры и языков.<strong>— Чем вам понравилась история, рассказанная в фильме "Южный ветер"? Как возникла идея снять и сериал, и фильм?</strong>— "Южный ветер" — это такой сербский "Клан сопрано" или "Бумер", остросюжетный рассказ про подполье, темную сторону общества, населенную интересными персонажами. Полнометражный "Южный ветер", вышедший в 2018 году, стал в Сербии самым кассовым национальным фильмом за последние полтора десятка лет. В кинотеатрах картину посмотрел каждый десятый житель страны.Зрители требовали продолжения, и история Мараша, в финале отправившегося за решетку, получила развитие — сериал из 14 эпизодов.<strong>— Как получилось, что вы еще и продюсер сериала?</strong>— Мы приступили к работе с ограниченным бюджетом. Именно тогда родилась идея вложиться в проект полностью, в том числе финансово. Я занялся поиском средств. Всегда лучше создавать, чем ждать предложений, даже если их много.<strong>— Есть ли у вас общие черты характера с Марашем?</strong>— Есть — хорошо развитая интуиция. Разница в том, что он человек криминала, убийца. Насколько знаю, я не такой.<strong>— В одном интервью вы сказали, что своего персонажа всегда защищаете. Как оправдывали образ жизни Мараша, далекий от законопослушного?</strong>— Защищать персонажа — не значит оправдывать его с моральной и эмоциональной стороны. Моя задача — понять, как человек определенного психологического склада принимает те или иные решения в разных жизненных ситуациях. А еще сделать так, чтобы его выбор казался зрителям логичным. Так было с Марашем.<strong>— Сериал — об эпохе девяностых. Сейчас многие режиссеры обращаются к тому времени. Ностальгия? Или есть другая причина?</strong>— Я бы сказал, само действие происходит не в 90-е, скорее ими вдохновлено. Такие банды существуют и в наши дни, но не в режиме того беспредела.<strong>— А насколько события фильма и сериала соответствуют реальности Сербии? </strong>— Это в большей степени художественный вымысел с очень похожими на реальность элементами. Мрачная картина нашей жизни — но, конечно, в гипертрофированном виде: таковы требования жанра. <strong>— Вам самому ближе проекты, основанные на реальных исторических событиях, байопики или что-то выдуманное, может быть, фантастика?</strong>— Мне нравится и то, и другое. Люблю пробовать новые жанры — актеру нужно самовыражаться и быть разным. Байопики интересны тем, что жизнь — лучший сценарист. Но и фантастика мне нравится, если соблюдена жесткая логика событий, а персонажи правдоподобны.<strong>— После огромного, в том числе кассового, успеха фильма "Холоп" вы ощутили груз ответственности? </strong>— "Холоп" — отличная совместная работа команды, а не одного человека. Я не чувствую никакого давления, для меня это угроза творчеству. Стараюсь избегать подобных ситуаций. Просто нужно делать то, что любишь. Причем максимально хорошо. Главное — свобода. <strong>— Коллеги, режиссеры и продюсеры стали относится к вам иначе после "Холопа"? </strong>— Было ощущение исторического момента, и что я его часть. Но это не повлияло на выбор ролей. Я, как и прежде, стремлюсь участвовать в разных проектах.<strong>— Вы как-то отслеживаете, что пишут про вас и ваши картины? Гуглите себя?</strong>— Когда выходит новый проект, смотрю в интернете отзывы, но стараюсь не принимать близко к сердцу. Мне интересно, как человек рассуждает, логично ли мыслит, четко ли анализирует информацию. От этого зависит, насколько серьезно воспринимают его слова.<strong>— С Климом Шипенко (режиссером "Холопа". — Прим. ред.) хотели бы еще поработать? Есть конкретные планы?</strong>— Конечно, хотел бы. Клим не просто отличный режиссер — он мой друг и прекрасный человек. Планы были, но сдвинулись из-за пандемии.<strong>— В инстаграме вы упоминали про сотрудничество с Джонни Деппом в анимационном проекте Puffins. Расскажите, пожалуйста, подробнее.</strong>— Это первый проект студии, которую мы основали вместе с Андреа Иерволино (итальянский продюсер. — Прим. ред.). Короткий фильм создадим полностью в Сербии — от сценария до продакшена. Я выступаю продюсером и отчасти даже режиссером.<em>Сериал "Южный ветер. Возвращение" выходит эксклюзивно на видеосервисе START.</em>

https://ria.ru/20200913/kino-1575747451.html

сербия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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