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https://ria.ru/20200927/bikovich-1577557165.html
Милош Бикович: ощущал себя русским до того, как начал сниматься в России
Сербский актер Милош Бикович, кроме "Холопа", снялся в стольких отечественных фильмах, что давно считается русским. Его новый проект (он и продюсер, и артист) — РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T08:00
2020-09-27T08:07
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>Сербский актер Милош Бикович, кроме "Холопа", снялся в стольких отечественных фильмах, что давно считается русским. Его новый проект (он и продюсер, и артист) — "Южный ветер. Возвращение". Это продолжение боевика-блокбастера про угонщика машин, который ищет лучшей жизни. Бикович рассказал РИА Новости, чем сериал напоминает "Клан Сопрано", о сотрудничестве с Джонни Деппом и о том, гуглит ли он себя в интернете.<strong>— Вы снимаетесь во многих наших проектах. Лучше понимаете русских?</strong>— Конечно, теперь я даже лучше знаю язык. Но скажу честно — русским я ощущал себя задолго до того, как приехал сниматься к вам. Думаю, сербский менталитет не сильно отличается от вашего. Главное, что объединяет — наши ценности вращаются вокруг любви, а не материальных благ.Сейчас это под угрозой, потому что многие проявляют слабость, охотятся за деньгами. Но все равно, когда нас трогает тот или иной поступок в фильме или в жизни, мы не остаемся равнодушными, можем расплакаться. Реагирует не только психика, но и тело. Думаю, душевность — наша основная общая черта, помимо схожести исторического пути, происхождения, веры и языков.<strong>— Чем вам понравилась история, рассказанная в фильме "Южный ветер"? Как возникла идея снять и сериал, и фильм?</strong>— "Южный ветер" — это такой сербский "Клан сопрано" или "Бумер", остросюжетный рассказ про подполье, темную сторону общества, населенную интересными персонажами. Полнометражный "Южный ветер", вышедший в 2018 году, стал в Сербии самым кассовым национальным фильмом за последние полтора десятка лет. В кинотеатрах картину посмотрел каждый десятый житель страны.Зрители требовали продолжения, и история Мараша, в финале отправившегося за решетку, получила развитие — сериал из 14 эпизодов.<strong>— Как получилось, что вы еще и продюсер сериала?</strong>— Мы приступили к работе с ограниченным бюджетом. Именно тогда родилась идея вложиться в проект полностью, в том числе финансово. Я занялся поиском средств. Всегда лучше создавать, чем ждать предложений, даже если их много.<strong>— Есть ли у вас общие черты характера с Марашем?</strong>— Есть — хорошо развитая интуиция. Разница в том, что он человек криминала, убийца. Насколько знаю, я не такой.<strong>— В одном интервью вы сказали, что своего персонажа всегда защищаете. Как оправдывали образ жизни Мараша, далекий от законопослушного?</strong>— Защищать персонажа — не значит оправдывать его с моральной и эмоциональной стороны. Моя задача — понять, как человек определенного психологического склада принимает те или иные решения в разных жизненных ситуациях. А еще сделать так, чтобы его выбор казался зрителям логичным. Так было с Марашем.<strong>— Сериал — об эпохе девяностых. Сейчас многие режиссеры обращаются к тому времени. Ностальгия? Или есть другая причина?</strong>— Я бы сказал, само действие происходит не в 90-е, скорее ими вдохновлено. Такие банды существуют и в наши дни, но не в режиме того беспредела.<strong>— А насколько события фильма и сериала соответствуют реальности Сербии? </strong>— Это в большей степени художественный вымысел с очень похожими на реальность элементами. Мрачная картина нашей жизни — но, конечно, в гипертрофированном виде: таковы требования жанра. <strong>— Вам самому ближе проекты, основанные на реальных исторических событиях, байопики или что-то выдуманное, может быть, фантастика?</strong>— Мне нравится и то, и другое. Люблю пробовать новые жанры — актеру нужно самовыражаться и быть разным. Байопики интересны тем, что жизнь — лучший сценарист. Но и фантастика мне нравится, если соблюдена жесткая логика событий, а персонажи правдоподобны.<strong>— После огромного, в том числе кассового, успеха фильма "Холоп" вы ощутили груз ответственности? </strong>— "Холоп" — отличная совместная работа команды, а не одного человека. Я не чувствую никакого давления, для меня это угроза творчеству. Стараюсь избегать подобных ситуаций. Просто нужно делать то, что любишь. Причем максимально хорошо. Главное — свобода. <strong>— Коллеги, режиссеры и продюсеры стали относится к вам иначе после "Холопа"? </strong>— Было ощущение исторического момента, и что я его часть. Но это не повлияло на выбор ролей. Я, как и прежде, стремлюсь участвовать в разных проектах.<strong>— Вы как-то отслеживаете, что пишут про вас и ваши картины? Гуглите себя?</strong>— Когда выходит новый проект, смотрю в интернете отзывы, но стараюсь не принимать близко к сердцу. Мне интересно, как человек рассуждает, логично ли мыслит, четко ли анализирует информацию. От этого зависит, насколько серьезно воспринимают его слова.<strong>— С Климом Шипенко (режиссером "Холопа". — Прим. ред.) хотели бы еще поработать? Есть конкретные планы?</strong>— Конечно, хотел бы. Клим не просто отличный режиссер — он мой друг и прекрасный человек. Планы были, но сдвинулись из-за пандемии.<strong>— В инстаграме вы упоминали про сотрудничество с Джонни Деппом в анимационном проекте Puffins. Расскажите, пожалуйста, подробнее.</strong>— Это первый проект студии, которую мы основали вместе с Андреа Иерволино (итальянский продюсер. — Прим. ред.). Короткий фильм создадим полностью в Сербии — от сценария до продакшена. Я выступаю продюсером и отчасти даже режиссером.<em>Сериал "Южный ветер. Возвращение" выходит эксклюзивно на видеосервисе START.</em>
https://ria.ru/20200913/kino-1575747451.html
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что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы, александра бортич, милош бикович, кино и сериалы, клим шипенко, знаменитости, джонни депп, сербия

Милош Бикович: ощущал себя русским до того, как начал сниматься в России

08:00 27.09.2020 (обновлено: 08:07 27.09.2020)
2408
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Сербский актер Милош Бикович, кроме "Холопа", снялся в стольких отечественных фильмах, что давно считается русским. Его новый проект (он и продюсер, и артист) — "Южный ветер. Возвращение". Это продолжение боевика-блокбастера про угонщика машин, который ищет лучшей жизни. Бикович рассказал РИА Новости, чем сериал напоминает "Клан Сопрано", о сотрудничестве с Джонни Деппом и о том, гуглит ли он себя в интернете.
— Вы снимаетесь во многих наших проектах. Лучше понимаете русских?
— Конечно, теперь я даже лучше знаю язык. Но скажу честно — русским я ощущал себя задолго до того, как приехал сниматься к вам. Думаю, сербский менталитет не сильно отличается от вашего. Главное, что объединяет — наши ценности вращаются вокруг любви, а не материальных благ.
Сейчас это под угрозой, потому что многие проявляют слабость, охотятся за деньгами. Но все равно, когда нас трогает тот или иной поступок в фильме или в жизни, мы не остаемся равнодушными, можем расплакаться. Реагирует не только психика, но и тело. Думаю, душевность — наша основная общая черта, помимо схожести исторического пути, происхождения, веры и языков.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Милош Бикович на премьере фильма "Лед" Олега Трофима в Москве.

Премьера фильма Лёд
1 из 3

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Милош Бикович на премьере фильма "Лед" Олега Трофима в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Милош Бикович на премьере фильма Клима Шипенко "Холоп" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" на Новом Арбате.

Премьера фильма Холоп режиссера К. Шипенко
2 из 3

Милош Бикович на премьере фильма Клима Шипенко "Холоп" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" на Новом Арбате.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Биятов

Милош Бикович перед закрытым показом фильма "За гранью реальности" в кинотеатре "Москва".

Актер Милош Бикович
3 из 3

Милош Бикович перед закрытым показом фильма "За гранью реальности" в кинотеатре "Москва".

© РИА Новости / Евгений Биятов
1 из 3

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Милош Бикович на премьере фильма "Лед" Олега Трофима в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Милош Бикович на премьере фильма Клима Шипенко "Холоп" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" на Новом Арбате.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Милош Бикович перед закрытым показом фильма "За гранью реальности" в кинотеатре "Москва".

© РИА Новости / Евгений Биятов
— Чем вам понравилась история, рассказанная в фильме "Южный ветер"? Как возникла идея снять и сериал, и фильм?
— "Южный ветер" — это такой сербский "Клан сопрано" или "Бумер", остросюжетный рассказ про подполье, темную сторону общества, населенную интересными персонажами. Полнометражный "Южный ветер", вышедший в 2018 году, стал в Сербии самым кассовым национальным фильмом за последние полтора десятка лет. В кинотеатрах картину посмотрел каждый десятый житель страны.
Зрители требовали продолжения, и история Мараша, в финале отправившегося за решетку, получила развитие — сериал из 14 эпизодов.
© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)Кадр из сериала "Южный ветер. Возвращение"
Кадр из сериала Южный ветер. Возвращение - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)
Кадр из сериала "Южный ветер. Возвращение"
— Как получилось, что вы еще и продюсер сериала?
— Мы приступили к работе с ограниченным бюджетом. Именно тогда родилась идея вложиться в проект полностью, в том числе финансово. Я занялся поиском средств. Всегда лучше создавать, чем ждать предложений, даже если их много.
— Есть ли у вас общие черты характера с Марашем?
— Есть — хорошо развитая интуиция. Разница в том, что он человек криминала, убийца. Насколько знаю, я не такой.
© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)Кадр из сериала "Южный ветер. Возвращение"
Кадр из сериала Южный ветер. Возвращение - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)
Кадр из сериала "Южный ветер. Возвращение"
— В одном интервью вы сказали, что своего персонажа всегда защищаете. Как оправдывали образ жизни Мараша, далекий от законопослушного?
— Защищать персонажа — не значит оправдывать его с моральной и эмоциональной стороны. Моя задача — понять, как человек определенного психологического склада принимает те или иные решения в разных жизненных ситуациях. А еще сделать так, чтобы его выбор казался зрителям логичным. Так было с Марашем.
— Сериал — об эпохе девяностых. Сейчас многие режиссеры обращаются к тому времени. Ностальгия? Или есть другая причина?
— Я бы сказал, само действие происходит не в 90-е, скорее ими вдохновлено. Такие банды существуют и в наши дни, но не в режиме того беспредела.
© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)

Бикович в сериале "Южный ветер. Возвращение"

Кадр из сериала Южный ветер. Возвращение
1 из 3

Бикович в сериале "Южный ветер. Возвращение"

© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)
© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)Кадр из сериала "Южный ветер. Возвращение"
Кадр из сериала Южный ветер. Возвращение
2 из 3
Кадр из сериала "Южный ветер. Возвращение"
© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)
© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)

Фрагмент из сериала "Южный ветер. Возвращение"

Кадр из сериала Южный ветер. Возвращение
3 из 3

Фрагмент из сериала "Южный ветер. Возвращение"

© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)
1 из 3

Бикович в сериале "Южный ветер. Возвращение"

© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)
2 из 3
Кадр из сериала "Южный ветер. Возвращение"
© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Южный ветер. Возвращение"

© Radio Televizija Srbije (RTS) (2020)
— А насколько события фильма и сериала соответствуют реальности Сербии?
— Это в большей степени художественный вымысел с очень похожими на реальность элементами. Мрачная картина нашей жизни — но, конечно, в гипертрофированном виде: таковы требования жанра.
— Вам самому ближе проекты, основанные на реальных исторических событиях, байопики или что-то выдуманное, может быть, фантастика?
— Мне нравится и то, и другое. Люблю пробовать новые жанры — актеру нужно самовыражаться и быть разным. Байопики интересны тем, что жизнь — лучший сценарист. Но и фантастика мне нравится, если соблюдена жесткая логика событий, а персонажи правдоподобны.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Милош Бикович на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля.

Церемония закрытия ММКФ-2018
1 из 4

Милош Бикович на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Актеры Миодраг Радонич, Александар Радойичич, Милена Радулович, Милош Бикович и Александар Сречкович на премьере Андрея Волгина "Балканский рубеж" в Москве.

Премьера фильма Балканский рубеж
2 из 4

Актеры Миодраг Радонич, Александар Радойичич, Милена Радулович, Милош Бикович и Александар Сречкович на премьере Андрея Волгина "Балканский рубеж" в Москве.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
3 из 4

Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Аглая Тарасова, Милош Бикович и Александр Петров на премьере фильма "Лед" Олега Трофима в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

Актеры Аглая Тарасова, Милош Бикович и Александр Петров на премьере фильма Лёд режиссера Олега Трофима в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
4 из 4

Аглая Тарасова, Милош Бикович и Александр Петров на премьере фильма "Лед" Олега Трофима в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4

Милош Бикович на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Актеры Миодраг Радонич, Александар Радойичич, Милена Радулович, Милош Бикович и Александар Сречкович на премьере Андрея Волгина "Балканский рубеж" в Москве.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
3 из 4

Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
4 из 4

Аглая Тарасова, Милош Бикович и Александр Петров на премьере фильма "Лед" Олега Трофима в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
— После огромного, в том числе кассового, успеха фильма "Холоп" вы ощутили груз ответственности?
— "Холоп" — отличная совместная работа команды, а не одного человека. Я не чувствую никакого давления, для меня это угроза творчеству. Стараюсь избегать подобных ситуаций. Просто нужно делать то, что любишь. Причем максимально хорошо. Главное — свобода.
— Коллеги, режиссеры и продюсеры стали относится к вам иначе после "Холопа"?
— Было ощущение исторического момента, и что я его часть. Но это не повлияло на выбор ролей. Я, как и прежде, стремлюсь участвовать в разных проектах.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Милош Бикович на премьере фильма "Холоп" в Москве.

Премьера фильма Холоп режиссера К. Шипенко
1 из 6

Милош Бикович на премьере фильма "Холоп" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Бикович и Бортич в фильме "Холоп".

Кадр из фильма Холоп
2 из 6

Бикович и Бортич в фильме "Холоп".

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Yellow, Black & White (2019)Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
3 из 6
Кадр из фильма "Холоп"
© Yellow, Black & White (2019)
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Сцена из фильма "Холоп".

Кадр из фильма Холоп
4 из 6

Сцена из фильма "Холоп".

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Фрагмент из фильма "Холоп".

Кадр из фильма Холоп
5 из 6

Фрагмент из фильма "Холоп".

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп".
Кадр из фильма Холоп
6 из 6
Кадр из фильма "Холоп".
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
1 из 6

Милош Бикович на премьере фильма "Холоп" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 6

Бикович и Бортич в фильме "Холоп".

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
3 из 6
Кадр из фильма "Холоп"
© Yellow, Black & White (2019)
4 из 6

Сцена из фильма "Холоп".

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
5 из 6

Фрагмент из фильма "Холоп".

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
6 из 6
Кадр из фильма "Холоп".
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
— Вы как-то отслеживаете, что пишут про вас и ваши картины? Гуглите себя?
— Когда выходит новый проект, смотрю в интернете отзывы, но стараюсь не принимать близко к сердцу. Мне интересно, как человек рассуждает, логично ли мыслит, четко ли анализирует информацию. От этого зависит, насколько серьезно воспринимают его слова.
— С Климом Шипенко (режиссером "Холопа". — Прим. ред.) хотели бы еще поработать? Есть конкретные планы?
— Конечно, хотел бы. Клим не просто отличный режиссер — он мой друг и прекрасный человек. Планы были, но сдвинулись из-за пандемии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Клим Шипенко, завоевавший приз в номинации "Лучший фильм" за картину "Салют-7", на церемонии вручения премии "Золотой орел".

Режиссер Клим Шипенко, завоевавший приз в номинации Лучший фильм за фильм Салют-7, на церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2017 год Золотой Орел в павильоне киноконцерна Мосфильм в Москве. 26.01.18
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Клим Шипенко, завоевавший приз в номинации "Лучший фильм" за картину "Салют-7", на церемонии вручения премии "Золотой орел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Милош Бикович и Клим Шипенко на премьере фильма "Холоп" в Москве.

Премьера фильма Холоп режиссера К. Шипенко
2 из 2

Милош Бикович и Клим Шипенко на премьере фильма "Холоп" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Клим Шипенко, завоевавший приз в номинации "Лучший фильм" за картину "Салют-7", на церемонии вручения премии "Золотой орел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
2 из 2

Милош Бикович и Клим Шипенко на премьере фильма "Холоп" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
— В инстаграме вы упоминали про сотрудничество с Джонни Деппом в анимационном проекте Puffins. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
— Это первый проект студии, которую мы основали вместе с Андреа Иерволино (итальянский продюсер. — Прим. ред.). Короткий фильм создадим полностью в Сербии — от сценария до продакшена. Я выступаю продюсером и отчасти даже режиссером.
Сериал "Южный ветер. Возвращение" выходит эксклюзивно на видеосервисе START.
Писательница Анна Тодд перед показом фильма После в Париже - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 08:00Культура
Анна Тодд: "Москва и Петербург такие красивые, что кажутся нереальными"
2900001
Культурачто посмотретьлучшие фильмыфильмыАлександра БортичМилош БиковичКино и сериалыКлим ШипенкоЗнаменитостиДжонни ДеппСербия
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10:33Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе
10:21Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
10:20Разработчик "Арепливира" рассказала, как его производят
10:18Число пострадавших при обрушении в подмосковной промзоне выросло до 13
10:16Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
10:13Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
10:09В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле
10:08Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике
09:57В России появится список представителей малочисленных народов
09:56В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
09:56В Москве еще 1126 пациентов вылечились от COVID-19
09:44В Китае 16 горняков погибли при аварии на угольной шахте
09:42Лидер Карабаха обратится к жителям из-за обострения ситуации в регионе
09:37В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе
09:28В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
09:24Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы
09:23В России провели более 45,1 миллиона тестов на коронавирус
09:20Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
09:18Ереван оценил заявления Баку о начале контрнаступления в Карабахе
09:06Отопительный сезон в Москве начнется досрочно
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