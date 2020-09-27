https://ria.ru/20200927/bayden-1577848990.html
Дуэйн "Скала" Джонсон публично поддержал Джо Байдена
Актер Дуэйн "Скала" Джонсон впервые в жизни публично поддержал кандидата в президенты, которым стал Джо Байден. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:21
2020-09-27T17:21
2020-09-27T17:21
дуэйн джонсон
предвыборная кампания в сша
джо байден
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Актер Дуэйн "Скала" Джонсон впервые в жизни публично поддержал кандидата в президенты, которым стал <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.По словам Джонсона, он впервые решил публично выступить в поддержку кандидата в президенты. В интервью с двумя политиками, которым продолжается ролик, он сказал, что, по его мнению, Байден руководил с "состраданием, сердцем, драйвом и душой".Харрис он тоже похвалил, назвав ее под конец "сертифицированной оторвой".Харрис призналась, что ценит работу "Скалы" в кино "от "Форсажа" до "Джуманджи".Он процитировал своего отца, который, по его словам, всегда говорил, что уважение надо заслужить, и спросил, как Байден и Харрис намерены добиться уважения американского народа. Байден в ответ заявил, что верит в то, что надо брать на себя ответственность за неудачи и говорить правду. Харрис поддержала его, отметив, что правду надо говорить даже тогда, когда она трудная. Именно, по ее словам, служит основой доверия между людьми и властью.В подписи к видео Джонсон призвал всех пойти и проголосовать на выборах. Выборы намечены на 3 ноября.
https://ria.ru/20200926/biden-1577800998.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дуэйн джонсон, предвыборная кампания в сша, джо байден, в мире
ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости.
Актер Дуэйн "Скала" Джонсон впервые в жизни публично поддержал кандидата в президенты, которым стал Джо Байден
.
"Народ, у меня была возможность сесть с вице-президентом Джо Байденом и сенатором Камалой Харрис и поговорить о некоторых важных вопросах, перед которыми стоит наша страна. Считаю, что это был прекрасный и очень продуктивный разговор… Я действительно считаю, что вице-президент Байден и сенатор Харрис лучший выбор для руководства страной, и я поддерживаю их", - сказал он в семиминутном видео, которое опубликовал в воскресенье в своем Instagram.
По словам Джонсона, он впервые решил публично выступить в поддержку кандидата в президенты. В интервью с двумя политиками, которым продолжается ролик, он сказал, что, по его мнению, Байден руководил с "состраданием, сердцем, драйвом и душой".
Харрис он тоже похвалил, назвав ее под конец "сертифицированной оторвой".
"Я польщена, спасибо за это. Это большой комплимент от вас", - со смехом ответила она.
Харрис призналась, что ценит работу "Скалы" в кино "от "Форсажа" до "Джуманджи".
Он процитировал своего отца, который, по его словам, всегда говорил, что уважение надо заслужить, и спросил, как Байден и Харрис намерены добиться уважения американского народа. Байден в ответ заявил, что верит в то, что надо брать на себя ответственность за неудачи и говорить правду. Харрис поддержала его, отметив, что правду надо говорить даже тогда, когда она трудная. Именно, по ее словам, служит основой доверия между людьми и властью.
В подписи к видео Джонсон призвал всех пойти и проголосовать на выборах. Выборы намечены на 3 ноября.