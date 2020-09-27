https://ria.ru/20200927/bayden-1577848990.html

Дуэйн "Скала" Джонсон публично поддержал Джо Байдена

Актер Дуэйн "Скала" Джонсон впервые в жизни публично поддержал кандидата в президенты, которым стал Джо Байден. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:21

2020-09-27T17:21

2020-09-27T17:21

дуэйн джонсон

предвыборная кампания в сша

джо байден

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Актер Дуэйн "Скала" Джонсон впервые в жизни публично поддержал кандидата в президенты, которым стал <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.По словам Джонсона, он впервые решил публично выступить в поддержку кандидата в президенты. В интервью с двумя политиками, которым продолжается ролик, он сказал, что, по его мнению, Байден руководил с "состраданием, сердцем, драйвом и душой".Харрис он тоже похвалил, назвав ее под конец "сертифицированной оторвой".Харрис призналась, что ценит работу "Скалы" в кино "от "Форсажа" до "Джуманджи".Он процитировал своего отца, который, по его словам, всегда говорил, что уважение надо заслужить, и спросил, как Байден и Харрис намерены добиться уважения американского народа. Байден в ответ заявил, что верит в то, что надо брать на себя ответственность за неудачи и говорить правду. Харрис поддержала его, отметив, что правду надо говорить даже тогда, когда она трудная. Именно, по ее словам, служит основой доверия между людьми и властью.В подписи к видео Джонсон призвал всех пойти и проголосовать на выборах. Выборы намечены на 3 ноября.

https://ria.ru/20200926/biden-1577800998.html

https://ria.ru/20200926/debaty-1577823128.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуэйн джонсон, предвыборная кампания в сша, джо байден, в мире