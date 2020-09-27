Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/bayden-1577848990.html
Дуэйн "Скала" Джонсон публично поддержал Джо Байдена
Актер Дуэйн "Скала" Джонсон впервые в жизни публично поддержал кандидата в президенты, которым стал Джо Байден. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:21
2020-09-27T17:21
дуэйн джонсон
предвыборная кампания в сша
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150086/02/1500860210_0:270:2392:1616_1400x0_80_0_0_27e91a044566b9efc8aa29dad88fdcc6.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Актер Дуэйн "Скала" Джонсон впервые в жизни публично поддержал кандидата в президенты, которым стал <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.По словам Джонсона, он впервые решил публично выступить в поддержку кандидата в президенты. В интервью с двумя политиками, которым продолжается ролик, он сказал, что, по его мнению, Байден руководил с "состраданием, сердцем, драйвом и душой".Харрис он тоже похвалил, назвав ее под конец "сертифицированной оторвой".Харрис призналась, что ценит работу "Скалы" в кино "от "Форсажа" до "Джуманджи".Он процитировал своего отца, который, по его словам, всегда говорил, что уважение надо заслужить, и спросил, как Байден и Харрис намерены добиться уважения американского народа. Байден в ответ заявил, что верит в то, что надо брать на себя ответственность за неудачи и говорить правду. Харрис поддержала его, отметив, что правду надо говорить даже тогда, когда она трудная. Именно, по ее словам, служит основой доверия между людьми и властью.В подписи к видео Джонсон призвал всех пойти и проголосовать на выборах. Выборы намечены на 3 ноября.
https://ria.ru/20200926/biden-1577800998.html
https://ria.ru/20200926/debaty-1577823128.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150086/02/1500860210_0:46:2392:1840_1400x0_80_0_0_52e06bddd711367e4ef64279bd1d7f1f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дуэйн джонсон, предвыборная кампания в сша, джо байден, в мире

Дуэйн "Скала" Джонсон публично поддержал Джо Байдена

17:21 27.09.2020
1084
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniАмериканский актер Дуэйн Джонсон
Американский актер Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Актер Дуэйн "Скала" Джонсон впервые в жизни публично поддержал кандидата в президенты, которым стал Джо Байден.

"Народ, у меня была возможность сесть с вице-президентом Джо Байденом и сенатором Камалой Харрис и поговорить о некоторых важных вопросах, перед которыми стоит наша страна. Считаю, что это был прекрасный и очень продуктивный разговор… Я действительно считаю, что вице-президент Байден и сенатор Харрис лучший выбор для руководства страной, и я поддерживаю их", - сказал он в семиминутном видео, которое опубликовал в воскресенье в своем Instagram.

Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 03:28
Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы в США
По словам Джонсона, он впервые решил публично выступить в поддержку кандидата в президенты. В интервью с двумя политиками, которым продолжается ролик, он сказал, что, по его мнению, Байден руководил с "состраданием, сердцем, драйвом и душой".
Харрис он тоже похвалил, назвав ее под конец "сертифицированной оторвой".
"Я польщена, спасибо за это. Это большой комплимент от вас", - со смехом ответила она.
Харрис призналась, что ценит работу "Скалы" в кино "от "Форсажа" до "Джуманджи".
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден рассказывает свой план безопасного открытия школ в условиях пандемии коронавируса во время выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 20:28Президентские выборы в США - 2020
Байден рассказал об ожиданиях от дебатов с Трампом
Он процитировал своего отца, который, по его словам, всегда говорил, что уважение надо заслужить, и спросил, как Байден и Харрис намерены добиться уважения американского народа. Байден в ответ заявил, что верит в то, что надо брать на себя ответственность за неудачи и говорить правду. Харрис поддержала его, отметив, что правду надо говорить даже тогда, когда она трудная. Именно, по ее словам, служит основой доверия между людьми и властью.
В подписи к видео Джонсон призвал всех пойти и проголосовать на выборах. Выборы намечены на 3 ноября.
62321478
Обсудить3
Дуэйн ДжонсонПредвыборная кампания в СШАДжо БайденВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Куры в одном из цехов на Натухаевской птицефабрике
В Аргентине куры "прятали" целый грузовик наркотиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Никита Логинов
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Жителям Вильнюса раздадут йод "на случай аварии на БелАЭС"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на церемонии возложения цветов во время акции памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. 24 апреля 2019
Супруга премьера Армении находится в Нагорном Карабахе
Актриса Yuko Takeuchi
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Марина Удгодская
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске протестующие перекрыли проспект Независимости
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев прокомментировал обострение конфликта в Карабахе
Стюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900
Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что ему стыдно за руководство Ливана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:42США прокомментировали обострение конфликта в Карабахе
22:36Армения сообщила о захвате азербайджанской бронетехники в Карабахе
Лента новостейМолния