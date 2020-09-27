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В Баку заявили, что Армения продолжает обстрел населенных пунктов
Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в настоящее время... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T08:40
2020-09-27T08:45
обострение конфликта в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
хикмет гаджиев
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил, что в настоящее время армянские военные продолжают интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов.Ранее в воскресенье <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Премьер Армении позже заявил, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении, а МО Азербайджана заявило, что принимает "ответные меры" против действий Армении в Карабахе.Как заявил в воскресенье министр обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Джалал Арутюнян, азербайджанская сторона перешла в наступление по всей протяженности линии соприкосновения после артподготовки и ракетных ударов. Он добавил, что "подразделения Армии обороны, нанося противнику большие потери, пресекают его планы".Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
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нагорно-карабахская республика
сша
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обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, хикмет гаджиев, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

В Баку заявили, что Армения продолжает обстрел населенных пунктов

08:40 27.09.2020 (обновлено: 08:45 27.09.2020)
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© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в настоящее время армянские военные продолжают интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов.
"Рано утром в воскресенье ВС Армении начали обстрел азербайджанских позиций и гражданских населенных пунктов и объектов вдоль линии соприкосновения... В настоящее время армянские военные продолжают интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов", - говорится в заявлении Гаджиева, распространенном в воскресенье.
Ранее в воскресенье минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Премьер Армении позже заявил, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении, а МО Азербайджана заявило, что принимает "ответные меры" против действий Армении в Карабахе.
Как заявил в воскресенье министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Джалал Арутюнян, азербайджанская сторона перешла в наступление по всей протяженности линии соприкосновения после артподготовки и ракетных ударов. Он добавил, что "подразделения Армии обороны, нанося противнику большие потери, пресекают его планы".
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Обострение конфликта в Нагорном КарабахеМинобороны АзербайджанаХикмет ГаджиевОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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