https://ria.ru/20200927/baku-1577829781.html

В Баку заявили, что Армения продолжает обстрел населенных пунктов

Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в настоящее время... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T08:40

2020-09-27T08:40

2020-09-27T08:45

обострение конфликта в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

хикмет гаджиев

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил, что в настоящее время армянские военные продолжают интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов.Ранее в воскресенье <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Премьер Армении позже заявил, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении, а МО Азербайджана заявило, что принимает "ответные меры" против действий Армении в Карабахе.Как заявил в воскресенье министр обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Джалал Арутюнян, азербайджанская сторона перешла в наступление по всей протяженности линии соприкосновения после артподготовки и ракетных ударов. Он добавил, что "подразделения Армии обороны, нанося противнику большие потери, пресекают его планы".Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, хикмет гаджиев, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире