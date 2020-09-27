В Баку заявили, что Армения продолжает обстрел населенных пунктов
08:40 27.09.2020 (обновлено: 08:45 27.09.2020)
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© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в настоящее время армянские военные продолжают интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов.
"Рано утром в воскресенье ВС Армении начали обстрел азербайджанских позиций и гражданских населенных пунктов и объектов вдоль линии соприкосновения... В настоящее время армянские военные продолжают интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов", - говорится в заявлении Гаджиева, распространенном в воскресенье.
Ранее в воскресенье минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Премьер Армении позже заявил, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении, а МО Азербайджана заявило, что принимает "ответные меры" против действий Армении в Карабахе.
Как заявил в воскресенье министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Джалал Арутюнян, азербайджанская сторона перешла в наступление по всей протяженности линии соприкосновения после артподготовки и ракетных ударов. Он добавил, что "подразделения Армии обороны, нанося противнику большие потери, пресекают его планы".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.