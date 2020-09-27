https://ria.ru/20200927/azerbaydzhan-1577849958.html

В Азербайджане ввели комендантский час

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики, комендантский час будет введен в стране с... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:41

2020-09-27T17:41

2020-09-27T17:56

хикмет гаджиев

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

азербайджан

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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики, комендантский час будет введен в стране с понедельника, сообщил помощник президента Хикмет Гаджиев.Гаджиев уточнил, что комендантский час в ряде городов и регионов республики вводится с 28 сентября, этот период будет длиться с 21.00 (20.00 мск) до 6.00 (5.00 мск).Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/karabakh-1577849875.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, азербайджан, в мире