В Азербайджане ввели комендантский час
17:41 27.09.2020 (обновлено: 17:56 27.09.2020)
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© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкТелебашня и здание государственной телекомпании в Баку
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики, комендантский час будет введен в стране с понедельника, сообщил помощник президента Хикмет Гаджиев.
"Указом президента Азербайджана вводится военное положение. Президент утвердил решение парламента", - сказал Гаджиев журналистам.
Гаджиев уточнил, что комендантский час в ряде городов и регионов республики вводится с 28 сентября, этот период будет длиться с 21.00 (20.00 мск) до 6.00 (5.00 мск).
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.