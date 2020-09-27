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При аварии в Пакистане погибли 13 человек, сообщило СМИ
По меньшей мере 13 человек погибли после того, как пассажирский фургон перевернулся и загорелся в Пакистане, пишет местная газета Dawn. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T03:53
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пакистан
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 13 человек погибли после того, как пассажирский фургон перевернулся и загорелся в <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистане</a>, пишет местная газета Dawn.Сообщается, что в транспортном средстве находились по меньшей мере 20 пассажиров. Еще пять человек пострадали и были доставлены в больницу.Фургон перевернулся, предположительно, после того, как его водитель ударил по тормозам из-за отлетевшего в автомобиль капота машины, ехавшей перед ним.Сотрудники полиции, пожарные и медики прибыли на место происшествия. Сообщается, что движение на этом участке дороги было приостановлено.
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пакистан
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пакистан, в мире

При аварии в Пакистане погибли 13 человек, сообщило СМИ

03:53 27.09.2020 (обновлено: 06:04 27.09.2020)
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© AP Photo / Shakil AdilПолиция на месте обстрела автобуса в Пакистане. Карачи, 13 мая 2015
Полиция на месте обстрела автобуса в Пакистане. Карачи, 13 мая 2015 - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / Shakil Adil
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли после того, как пассажирский фургон перевернулся и загорелся в Пакистане, пишет местная газета Dawn.
Сообщается, что в транспортном средстве находились по меньшей мере 20 пассажиров. Еще пять человек пострадали и были доставлены в больницу.
Фургон перевернулся, предположительно, после того, как его водитель ударил по тормозам из-за отлетевшего в автомобиль капота машины, ехавшей перед ним.
Сотрудники полиции, пожарные и медики прибыли на место происшествия. Сообщается, что движение на этом участке дороги было приостановлено.
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 20:02
СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве автомобиля в Сирии
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