https://ria.ru/20200927/avariya-1577827704.html

При аварии в Пакистане погибли 13 человек, сообщило СМИ

По меньшей мере 13 человек погибли после того, как пассажирский фургон перевернулся и загорелся в Пакистане, пишет местная газета Dawn. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T03:53

2020-09-27T03:53

2020-09-27T06:04

пакистан

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 13 человек погибли после того, как пассажирский фургон перевернулся и загорелся в <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистане</a>, пишет местная газета Dawn.Сообщается, что в транспортном средстве находились по меньшей мере 20 пассажиров. Еще пять человек пострадали и были доставлены в больницу.Фургон перевернулся, предположительно, после того, как его водитель ударил по тормозам из-за отлетевшего в автомобиль капота машины, ехавшей перед ним.Сотрудники полиции, пожарные и медики прибыли на место происшествия. Сообщается, что движение на этом участке дороги было приостановлено.

https://ria.ru/20200926/vzryv-1577822600.html

пакистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, в мире