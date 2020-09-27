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Культура
https://ria.ru/20200927/asmus-1577839485.html
Асмус раскритиковали за очередную "обнаженку" в кино
Пользователи Instagram раскритиковали актрису Кристину Асмус, которая сыграла девушку из секс-часа в фильме "Китобой", за ее очередное появление в трейлере... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:33
2020-09-27T13:33
культура
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
дмитрий глуховский
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="https://www.instagram.com/p/CFhY1EklR9y/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> раскритиковали актрису <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристину Асмус</a>, которая сыграла девушку из секс-часа в фильме "Китобой", за ее очередное появление в трейлере ленты в полуголом виде.На этой неделе был опубликован трейлер фильма "Китобой", где сыграли Кристина Асмус, Владимир Онохов, Владимир Любимцев и Арье Вортхальтер. На фестивале "Кинотавр" лента завоевала две награды: за лучшую режиссуру и мужскую роль. На Венецианском кинофестивале получила главный приз в параллельной программе Мостры.Фильм повествует об охотнике с <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотки</a>, который влюбляется в молчаливую девушку из видео-чата."Заинтересовал фильм и точно не из-за Асмус", — отметил Rabadanov_kom/ Myspac_myplace отметил, что Асмус "во все тяжкие понесло". По мнению yakutiona_anna, актрисе снова досталась "шикарная роль".Kamenskihtanja посчитала, что Асмус понравилось играть подобные роли, однако она не исключила, что режиссеры видят ее только такой."Видимо больше нечем заинтересовать", — посчитала juiilaz.По мнению ola_bugaevskaya, Асмус "набирает обороты".В прошлом году актрису Кристину Асмус раскритиковали за съемки в эротической сцены в фильме "Текст" по роману <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Glukhovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Глуховского</a>.
https://ria.ru/20200927/gagarina-1577836881.html
https://ria.ru/20200925/kischuk-1577778371.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, кристина асмус, шоу-бизнес, дмитрий глуховский

Асмус раскритиковали за очередную "обнаженку" в кино

13:33 27.09.2020
24502
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пользователи Instagram раскритиковали актрису Кристину Асмус, которая сыграла девушку из секс-часа в фильме "Китобой", за ее очередное появление в трейлере ленты в полуголом виде.
На этой неделе был опубликован трейлер фильма "Китобой", где сыграли Кристина Асмус, Владимир Онохов, Владимир Любимцев и Арье Вортхальтер. На фестивале "Кинотавр" лента завоевала две награды: за лучшую режиссуру и мужскую роль. На Венецианском кинофестивале получила главный приз в параллельной программе Мостры.
Фильм повествует об охотнике с Чукотки, который влюбляется в молчаливую девушку из видео-чата.
"Заинтересовал фильм и точно не из-за Асмус", — отметил Rabadanov_kom/
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Myspac_myplace отметил, что Асмус "во все тяжкие понесло".
По мнению yakutiona_anna, актрисе снова досталась "шикарная роль".
Kamenskihtanja посчитала, что Асмус понравилось играть подобные роли, однако она не исключила, что режиссеры видят ее только такой.
"Видимо больше нечем заинтересовать", — посчитала juiilaz.
По мнению ola_bugaevskaya, Асмус "набирает обороты".
"Опять такую же роль выбрала....думала после стольких критиков в ее адрес, она не возьмется за такую роль...", — написала a.tamina.
В прошлом году актрису Кристину Асмус раскритиковали за съемки в эротической сцены в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
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КультураРоссияКристина АсмусШоу-бизнесДмитрий Глуховский
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В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате
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