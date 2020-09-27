https://ria.ru/20200927/asmus-1577839485.html

Асмус раскритиковали за очередную "обнаженку" в кино

Пользователи Instagram раскритиковали актрису Кристину Асмус, которая сыграла девушку из секс-часа в фильме "Китобой", за ее очередное появление в трейлере... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:33

2020-09-27T13:33

2020-09-27T13:33

культура

россия

кристина асмус

шоу-бизнес

дмитрий глуховский

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="https://www.instagram.com/p/CFhY1EklR9y/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> раскритиковали актрису <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристину Асмус</a>, которая сыграла девушку из секс-часа в фильме "Китобой", за ее очередное появление в трейлере ленты в полуголом виде.На этой неделе был опубликован трейлер фильма "Китобой", где сыграли Кристина Асмус, Владимир Онохов, Владимир Любимцев и Арье Вортхальтер. На фестивале "Кинотавр" лента завоевала две награды: за лучшую режиссуру и мужскую роль. На Венецианском кинофестивале получила главный приз в параллельной программе Мостры.Фильм повествует об охотнике с <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотки</a>, который влюбляется в молчаливую девушку из видео-чата."Заинтересовал фильм и точно не из-за Асмус", — отметил Rabadanov_kom/ Myspac_myplace отметил, что Асмус "во все тяжкие понесло". По мнению yakutiona_anna, актрисе снова досталась "шикарная роль".Kamenskihtanja посчитала, что Асмус понравилось играть подобные роли, однако она не исключила, что режиссеры видят ее только такой."Видимо больше нечем заинтересовать", — посчитала juiilaz.По мнению ola_bugaevskaya, Асмус "набирает обороты".В прошлом году актрису Кристину Асмус раскритиковали за съемки в эротической сцены в фильме "Текст" по роману <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Glukhovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Глуховского</a>.

https://ria.ru/20200927/gagarina-1577836881.html

https://ria.ru/20200925/kischuk-1577778371.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кристина асмус, шоу-бизнес, дмитрий глуховский