https://ria.ru/20200927/armeniya-1577837099.html

Посольство Армении опровергло данные о визите министра обороны в Москву

Посольство Армении в России опровергло информацию о возможном визите министра обороны страны Давида Тонояна в Москву в воскресенье, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:23

2020-09-27T12:23

2020-09-27T15:55

обострение конфликта в нагорном карабахе

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

москва

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в России опровергло информацию о возможном визите министра обороны страны Давида Тонояна в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в воскресенье, заявил РИА Новости советник дипмиссии Эдвард Джамбазян.Ранее в ряде телеграмм-каналов появилась информация, что глава <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> вылетел в воскресенье в Москву на фоне обострения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

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нагорный карабах

москва

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны армении, нагорный карабах, москва, армения, в мире