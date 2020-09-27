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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/armeniya-1577837099.html
Посольство Армении опровергло данные о визите министра обороны в Москву
Посольство Армении в России опровергло информацию о возможном визите министра обороны страны Давида Тонояна в Москву в воскресенье, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:23
2020-09-27T15:55
обострение конфликта в нагорном карабахе
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
нагорный карабах
москва
армения
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в России опровергло информацию о возможном визите министра обороны страны Давида Тонояна в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в воскресенье, заявил РИА Новости советник дипмиссии Эдвард Джамбазян.Ранее в ряде телеграмм-каналов появилась информация, что глава <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> вылетел в воскресенье в Москву на фоне обострения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
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нагорный карабах
москва
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обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны армении, нагорный карабах, москва, армения, в мире

Посольство Армении опровергло данные о визите министра обороны в Москву

12:23 27.09.2020 (обновлено: 15:55 27.09.2020)
2503
© РИА НовостиЗаместитель министра обороны Армении Давид Тоноян
Заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Посольство Армении в России опровергло информацию о возможном визите министра обороны страны Давида Тонояна в Москву в воскресенье, заявил РИА Новости советник дипмиссии Эдвард Джамбазян.
Ранее в ряде телеграмм-каналов появилась информация, что глава минобороны Армении вылетел в воскресенье в Москву на фоне обострения в Нагорном Карабахе.
"Мы не подтверждаем такую информацию, в посольстве опровергли ее",- заявил Джамбазян.
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