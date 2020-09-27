https://ria.ru/20200927/armeniya-1577828957.html

В Армении заявили о двух сбитых азербайджанских вертолетах

Армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана, заявила пресс-секретарь Минобороны... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T07:41

2020-09-27T07:41

2020-09-27T09:42

обострение конфликта в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

минобороны армении

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.По ее словам, непризнанная республика подверглась воздушным и ракетным атакам.Позже Степанян сообщила, что азербайджанские военные понесли потери в живой силе и потеряли три танка. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, со своей стороны, заявил, что Азербайджан начал наступление на карабахском направлении."Армия обороны успешно противодействует наступлению. Ситуация оперативно развивается, информация будет по мере необходимости подытожена и обнародована", — написал он в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/2762531317400579" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Об обстреле со стороны Азербайджана заявил и пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. По его словам, обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица непризнанной республики город Степанакерт.В Минобороны Азербайджана утверждают, что огонь открыли Вооруженные силы Армении, которые обстреляли села в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах. По данным ведомства, среди мирного населения есть убитые и раненые. Азербайджанские силы предпринимают ответные меры, отметили в Минобороны.Позже в Баку заявили об уничтожении 12 армянских зенитных комплексов и подтвердили, что один азербайджанский вертолет действительно сбили на Тертерском направлении. Члены экипажа живы, добавили в Минобороны."Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается", — заявило военное ведомство.Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле. Они происходили в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха — в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией. В непризнанной республике ситуация оставалась спокойной. Вину за обстрелы Баку и Ереван перекладывали друг на друга. Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/armeniya-1577772942.html

https://ria.ru/20200919/karabakh-1577488542.html

ftfeshnik Что одни, что другие, русофобы. Пусть лупят друг друга. Мы заберём себе часть территорий. 47

Олег Милованов Не жалко ни тех ни других 46

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, минобороны армении, в мире