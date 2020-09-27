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В Техасе обнаружили в водопроводной воде амебу, пожирающую мозг
Власти техасского города Лейк-Джексон призвали жителей не пить водопроводную воду, после того как в ней был обнаружен паразит, поражающий нервную систему... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:29
2020-09-27T11:29
сша
техас
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_StateofTexas" target="_blank">техасского</a> города Лейк-Джексон призвали жителей не пить водопроводную воду, после того как в ней был обнаружен паразит, поражающий нервную систему человека, сообщается в пресс-релизе.Паразитический организм неглерия Фоулера, вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который часто заканчивается летальным исходом."Лейк-Джексон проинформировали о наличии неглерии Фоулера, пожирающей мозг амебы, в сети водопровода", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на <a href="http://www.lakejackson-tx.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> города. Департамент здравоохранения округа Бразориа сообщил властям города, что из-за неглерии Фоулера в больницу попал шестилетний мальчик. Три из 11 взятых специалистами проб показали, что паразит находится в системе водоснабжения.Изначально горожан призвали не пить воду из-под крана, не поить ей домашних животных и не использовать ее для мытья, однако позднее разрешили пользоваться водой после кипячения. При этом население предупредили, что вода не должна попадать в нос."Люди не могут заразиться неглерией Фоулера, когда пьют воду. Амеба неглерия Фоулера не вызывает инфекции, если находится в воде, которую человек пьет, поскольку амебу уничтожает желудочный сок. Однако амеба может вызвать заражение, если попадет в организм человека через нос", - сообщили власти.С 2009 по 2018 год в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> было зафиксировано 34 случая заражения первичным амебным менингоэнцефалитом. В большинстве случаев люди заразились, плавая в воде, однако три человека были инфицированы неглерией Фоулера, проведя промывание носа зараженной водой.
https://ria.ru/20200926/mozg-1577802867.html
https://ria.ru/20181003/1529900265.html
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сша
техас
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сша, техас, в мире

В Техасе обнаружили в водопроводной воде амебу, пожирающую мозг

11:29 27.09.2020
5033
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти техасского города Лейк-Джексон призвали жителей не пить водопроводную воду, после того как в ней был обнаружен паразит, поражающий нервную систему человека, сообщается в пресс-релизе.
Паразитический организм неглерия Фоулера, вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который часто заканчивается летальным исходом.
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"Лейк-Джексон проинформировали о наличии неглерии Фоулера, пожирающей мозг амебы, в сети водопровода", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте города. Департамент здравоохранения округа Бразориа сообщил властям города, что из-за неглерии Фоулера в больницу попал шестилетний мальчик. Три из 11 взятых специалистами проб показали, что паразит находится в системе водоснабжения.
Изначально горожан призвали не пить воду из-под крана, не поить ей домашних животных и не использовать ее для мытья, однако позднее разрешили пользоваться водой после кипячения. При этом население предупредили, что вода не должна попадать в нос.
"Люди не могут заразиться неглерией Фоулера, когда пьют воду. Амеба неглерия Фоулера не вызывает инфекции, если находится в воде, которую человек пьет, поскольку амебу уничтожает желудочный сок. Однако амеба может вызвать заражение, если попадет в организм человека через нос", - сообщили власти.
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С 2009 по 2018 год в США было зафиксировано 34 случая заражения первичным амебным менингоэнцефалитом. В большинстве случаев люди заразились, плавая в воде, однако три человека были инфицированы неглерией Фоулера, проведя промывание носа зараженной водой.
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СШАТехасВ мире
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