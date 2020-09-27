В Техасе обнаружили в водопроводной воде амебу, пожирающую мозг
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти техасского города Лейк-Джексон призвали жителей не пить водопроводную воду, после того как в ней был обнаружен паразит, поражающий нервную систему человека, сообщается в пресс-релизе.
Паразитический организм неглерия Фоулера, вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который часто заканчивается летальным исходом.
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"Лейк-Джексон проинформировали о наличии неглерии Фоулера, пожирающей мозг амебы, в сети водопровода", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте города. Департамент здравоохранения округа Бразориа сообщил властям города, что из-за неглерии Фоулера в больницу попал шестилетний мальчик. Три из 11 взятых специалистами проб показали, что паразит находится в системе водоснабжения.
Изначально горожан призвали не пить воду из-под крана, не поить ей домашних животных и не использовать ее для мытья, однако позднее разрешили пользоваться водой после кипячения. При этом население предупредили, что вода не должна попадать в нос.
"Люди не могут заразиться неглерией Фоулера, когда пьют воду. Амеба неглерия Фоулера не вызывает инфекции, если находится в воде, которую человек пьет, поскольку амебу уничтожает желудочный сок. Однако амеба может вызвать заражение, если попадет в организм человека через нос", - сообщили власти.
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С 2009 по 2018 год в США было зафиксировано 34 случая заражения первичным амебным менингоэнцефалитом. В большинстве случаев люди заразились, плавая в воде, однако три человека были инфицированы неглерией Фоулера, проведя промывание носа зараженной водой.