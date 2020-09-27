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Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Известная японская актриса Юко Такэути умерла в возрасте 40 лет, сообщает агентство Kyodo. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:38
2020-09-27T12:38
2020-09-27T15:29
япония
культура
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Известная японская актриса Юко Такэути умерла в возрасте 40 лет, сообщает агентство <a href="https://english.kyodonews.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kyodo</a>.Тело женщины обнаружили ее родные. По предварительным данным, Такэути покончила с собой. В 2019 году актриса вышла замуж, в 2020 году у пары родился ребенок. У артистки также остался сын от первого брака.Юко Такэути снялась в десятках кино- и телефильмов, была удостоена нескольких премий. Одной из наиболее известных ее работ стала роль в фильме ужасов "Звонок". Также она сыграла в сериале "Вспомни, что будет".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Известная японская актриса Юко Такэути умерла в возрасте 40 лет, сообщает агентство Kyodo
.
Тело женщины обнаружили ее родные. По предварительным данным, Такэути покончила с собой.
В 2019 году актриса вышла замуж, в 2020 году у пары родился ребенок. У артистки также остался сын от первого брака.
Юко Такэути снялась в десятках кино- и телефильмов, была удостоена нескольких премий. Одной из наиболее известных ее работ стала роль в фильме ужасов "Звонок". Также она сыграла в сериале "Вспомни, что будет".