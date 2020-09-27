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Культура
https://ria.ru/20200927/aktrisa-1577836925.html
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Известная японская актриса Юко Такэути умерла в возрасте 40 лет, сообщает агентство Kyodo. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:38
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япония
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Известная японская актриса Юко Такэути умерла в возрасте 40 лет, сообщает агентство <a href="https://english.kyodonews.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kyodo</a>.Тело женщины обнаружили ее родные. По предварительным данным, Такэути покончила с собой. В 2019 году актриса вышла замуж, в 2020 году у пары родился ребенок. У артистки также остался сын от первого брака.Юко Такэути снялась в десятках кино- и телефильмов, была удостоена нескольких премий. Одной из наиболее известных ее работ стала роль в фильме ужасов "Звонок". Также она сыграла в сериале "Вспомни, что будет".
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япония
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60
япония

Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой

12:38 27.09.2020 (обновлено: 15:29 27.09.2020)
17606
© AP Photo / Markus SchreiberАктриса Yuko Takeuchi
Актриса Yuko Takeuchi - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Известная японская актриса Юко Такэути умерла в возрасте 40 лет, сообщает агентство Kyodo.
Тело женщины обнаружили ее родные. По предварительным данным, Такэути покончила с собой.
В 2019 году актриса вышла замуж, в 2020 году у пары родился ребенок. У артистки также остался сын от первого брака.
Юко Такэути снялась в десятках кино- и телефильмов, была удостоена нескольких премий. Одной из наиболее известных ее работ стала роль в фильме ужасов "Звонок". Также она сыграла в сериале "Вспомни, что будет".
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КультураЯпония
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