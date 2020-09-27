https://ria.ru/20200927/aktrisa-1577836925.html

Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой

Известная японская актриса Юко Такэути умерла в возрасте 40 лет, сообщает агентство Kyodo. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:38

2020-09-27T12:38

2020-09-27T15:29

япония

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836997_0:265:3072:1993_1400x0_80_0_0_45c314afb513586a2623b9cd7e82d45b.jpg

<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Известная японская актриса Юко Такэути умерла в возрасте 40 лет, сообщает агентство <a href="https://english.kyodonews.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kyodo</a>.Тело женщины обнаружили ее родные. По предварительным данным, Такэути покончила с собой. В 2019 году актриса вышла замуж, в 2020 году у пары родился ребенок. У артистки также остался сын от первого брака.Юко Такэути снялась в десятках кино- и телефильмов, была удостоена нескольких премий. Одной из наиболее известных ее работ стала роль в фильме ужасов "Звонок". Также она сыграла в сериале "Вспомни, что будет".

5

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония