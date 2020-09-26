https://ria.ru/20200926/zhaloby-1577814566.html

Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала о жалобах сына на самолет

Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала "24 каналу", что двигатели упавшего самолета неоднократно отказывали, а сам самолет был неисправен. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T15:46

2020-09-26T15:46

2020-09-26T15:46

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

чугуев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Мать погибшего пилота <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> рассказала "<a href="https://24tv.ua/ru/dvigateli-samoleta-otkazyvali-neodnokratno-mat-novosti-harkov_n1423237" target="_blank" rel="nofollow noopener">24 каналу</a>", что двигатели упавшего самолета неоднократно отказывали, а сам самолет был неисправен.Об этом рассказал ей сын, который звонил ей за сутки до полета.Кроме того она рассказала, что сын с детства хотел стать пилотом и стремился быть лучшим пилотом своего класса.Накануне вечером военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, из них 25 погибли на месте. Два курсанта смогли выпрыгнуть из АН-26, однако один из них позднее скончался в больнице.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, проблемы с техобслуживанием самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственными за управление полетами.На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> объявили день траура.

https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html

https://ria.ru/20200926/krushenie-1577807853.html

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чугуев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, чугуев, украина, в мире