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Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала о жалобах сына на самолет
Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала "24 каналу", что двигатели упавшего самолета неоднократно отказывали, а сам самолет был неисправен. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:46
2020-09-26T15:46
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
чугуев
украина
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Мать погибшего пилота <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> рассказала "<a href="https://24tv.ua/ru/dvigateli-samoleta-otkazyvali-neodnokratno-mat-novosti-harkov_n1423237" target="_blank" rel="nofollow noopener">24 каналу</a>", что двигатели упавшего самолета неоднократно отказывали, а сам самолет был неисправен.Об этом рассказал ей сын, который звонил ей за сутки до полета.Кроме того она рассказала, что сын с детства хотел стать пилотом и стремился быть лучшим пилотом своего класса.Накануне вечером военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, из них 25 погибли на месте. Два курсанта смогли выпрыгнуть из АН-26, однако один из них позднее скончался в больнице.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, проблемы с техобслуживанием самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственными за управление полетами.На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> объявили день траура.
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577807853.html
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, чугуев, украина, в мире

Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала о жалобах сына на самолет

15:46 26.09.2020
7210
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала "24 каналу", что двигатели упавшего самолета неоднократно отказывали, а сам самолет был неисправен.
Об этом рассказал ей сын, который звонил ей за сутки до полета.
"Он не жаловался, просто объяснял, что машина не совсем в исправном состоянии", – пояснила женщина.
Кроме того она рассказала, что сын с детства хотел стать пилотом и стремился быть лучшим пилотом своего класса.
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На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, из них 25 погибли на месте. Два курсанта смогли выпрыгнуть из АН-26, однако один из них позднее скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, проблемы с техобслуживанием самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственными за управление полетами.
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