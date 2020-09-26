https://ria.ru/20200926/zelenskiy-1577807920.html

Зеленский поручил приостановить полеты на самолетах, аналогичных Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, который разбился в Харьковской области, до выяснения... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:52

2020-09-26T11:52

2020-09-26T12:21

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

владимир зеленский

харьков

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, который разбился в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, до выяснения обстоятельств аварии, заявил в субботу замглавы офиса президента Олег Татаров.Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить все контракты в оборонной отрасли и усилить контроль в сфере закупок военной техники и ее обслуживания, заявил в субботу после совещания с главой государства замглавы офиса президента Олег Татаров.Зеленский в субботу прибыл в Харьковскую область, где посетил место крушения Ан-26, в котором погибли, по последним данным, 26 человек. Он объявил субботу днем траура. Глава государства подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает 4 версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

харьков

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, владимир зеленский, харьков, в мире