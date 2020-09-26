Зеленский поручил приостановить полеты на самолетах, аналогичных Ан-26
11:52 26.09.2020 (обновлено: 12:21 26.09.2020)
489
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, который разбился в Харьковской области, до выяснения обстоятельств аварии, заявил в субботу замглавы офиса президента Олег Татаров.
"Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель генштаба поручение уже начали выполнять", - заявил Татаров в эфире телеканала "Украина24".
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить все контракты в оборонной отрасли и усилить контроль в сфере закупок военной техники и ее обслуживания, заявил в субботу после совещания с главой государства замглавы офиса президента Олег Татаров.
Зеленский в субботу прибыл в Харьковскую область, где посетил место крушения Ан-26, в котором погибли, по последним данным, 26 человек. Он объявил субботу днем траура. Глава государства подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.
"По поручению президента будут проанализированы все другие случаи, которые происходили в нашем государстве. Правоохранители сейчас активизируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованиями всех преступлений, которые совершаются в оборонной сфере и связаны с закупкой военной техники и ее обслуживанием", - сказал Татаров в эфире телеканала "Украина 24".
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает 4 версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.