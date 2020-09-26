https://ria.ru/20200926/witcher-1577771806.html

Один из "ведьмаков" отказался от участия в сериале

Создатели сериала "Ведьмак" были вынуждены расстаться с исполнителем одной из главных ролей из-за переноса сроков съемок на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T01:48

2020-09-26T01:48

2020-09-26T01:53

культура

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

великобритания

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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости</strong>. Создатели сериала "Ведьмак" были вынуждены расстаться с исполнителем одной из главных ролей из-за переноса сроков съемок на фоне пандемии коронавируса, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/witcher-season-two-cast-change-thrue-ersted-rasmussen-netflix-b574998.html" target="_blank">сообщает</a> Independent. Так, датский актер Ту Эрстед Расмуссен, который должен быть играть Эскеля во втором сезоне, заявил о своем уходе из проекта. "К сожалению, из-за изменения сроков в связи с COVID-19 я не смогу сыграть Эскеля в "Ведьмаке". Это, конечно, душераздирающая новость, но я счастлив и благодарен за те дни, которые мне все же удалось провести на съемках в начале года. Все были сильно увлечены работой над проектом, и для меня это был вдохновляющий опыт.<…> Уверен, что второй сезон будет прекрасен, и я смогу посмотреть его как фанат, а не как ведьмак", — <a href="https://www.instagram.com/p/CFeH-CFBXNU/?utm_source=ig_embed" target="_blank">написал</a> актер в своем инстаграме. Пока не сообщается, кто сыграет Эскеля, но известно, что съемки возобновились в августе в Великобритании.

https://ria.ru/20200821/vedmak-1576082544.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, великобритания