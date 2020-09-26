Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200926/witcher-1577771806.html
Один из "ведьмаков" отказался от участия в сериале
Создатели сериала "Ведьмак" были вынуждены расстаться с исполнителем одной из главных ролей из-за переноса сроков съемок на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T01:48
2020-09-26T01:53
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156045/80/1560458030_291:0:2538:1264_1400x0_80_0_0_9d1b8714f7a2811615ea1a67359beb95.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости</strong>. Создатели сериала "Ведьмак" были вынуждены расстаться с исполнителем одной из главных ролей из-за переноса сроков съемок на фоне пандемии коронавируса, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/witcher-season-two-cast-change-thrue-ersted-rasmussen-netflix-b574998.html" target="_blank">сообщает</a> Independent. Так, датский актер Ту Эрстед Расмуссен, который должен быть играть Эскеля во втором сезоне, заявил о своем уходе из проекта. "К сожалению, из-за изменения сроков в связи с COVID-19 я не смогу сыграть Эскеля в "Ведьмаке". Это, конечно, душераздирающая новость, но я счастлив и благодарен за те дни, которые мне все же удалось провести на съемках в начале года. Все были сильно увлечены работой над проектом, и для меня это был вдохновляющий опыт.&lt;…&gt; Уверен, что второй сезон будет прекрасен, и я смогу посмотреть его как фанат, а не как ведьмак", — <a href="https://www.instagram.com/p/CFeH-CFBXNU/?utm_source=ig_embed" target="_blank">написал</a> актер в своем инстаграме. Пока не сообщается, кто сыграет Эскеля, но известно, что съемки возобновились в августе в Великобритании.
https://ria.ru/20200821/vedmak-1576082544.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156045/80/1560458030_853:0:2538:1264_1400x0_80_0_0_cf65780084d43315ac2da3cc3552fc3a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, великобритания

Один из "ведьмаков" отказался от участия в сериале

01:48 26.09.2020 (обновлено: 01:53 26.09.2020)
52
© NetFlix (2019-...)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© NetFlix (2019-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Создатели сериала "Ведьмак" были вынуждены расстаться с исполнителем одной из главных ролей из-за переноса сроков съемок на фоне пандемии коронавируса, сообщает Independent.
Так, датский актер Ту Эрстед Расмуссен, который должен быть играть Эскеля во втором сезоне, заявил о своем уходе из проекта.
"К сожалению, из-за изменения сроков в связи с COVID-19 я не смогу сыграть Эскеля в "Ведьмаке". Это, конечно, душераздирающая новость, но я счастлив и благодарен за те дни, которые мне все же удалось провести на съемках в начале года. Все были сильно увлечены работой над проектом, и для меня это был вдохновляющий опыт.<…> Уверен, что второй сезон будет прекрасен, и я смогу посмотреть его как фанат, а не как ведьмак", — написал актер в своем инстаграме.
Пока не сообщается, кто сыграет Эскеля, но известно, что съемки возобновились в августе в Великобритании.
Актер Генри Кавилл - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 15:10Культура
Генри Кавилл опубликовал фото "избитого" Геральта со съемок "Ведьмака"
000000
КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыВеликобритания
Рекомендуем
Молоко в стаканах
Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
Марина Удгодская
Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
Пожилая женщина с банковской картой
Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
Американский киноактер и продюсер и британская актриса Кэтрин Зета-Джонс. 2013 год
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили друг друга с днем рождения
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Саратовской области заявили о рекордном приросте пациентов с пневмонией
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте для поиска утечки воздуха
Слон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
В ЮАР слон заблокировал автодорогу в заповеднике
Алексей Навальный в Берлине
Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
Сотрудник ФБК Георгий Албуров, прилетевший в Омск, чтобы поддержать Алексея Навального, госпитализированного с подозрением на отравление, на территории омской БСМП № 1
С сотрудника ФБК взыскали более 3,1 миллиона рублей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
Сотрудники ОМОНа задерживают участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
Вакцинация против COVID-19
В КБР первых медработников вакцинировали от коронавируса
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал ролик с госпитализацией Валерии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат
03:00Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
Лента новостейМолния