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СК завел дело о взятке против главы комитета мэрии Новосибирска
Суд по ходатайству следствия в субботу арестовал председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню, ему предъявлено обвинение в... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:21
2020-09-26T16:13
кпрф
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 26 сен — РИА Новости.</strong> Суд по ходатайству следствия в субботу арестовал председателя комитета рекламы и информации мэрии <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> Дмитрия Лобыню, ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщает следственное управление СК России по Новосибирской области.В минувшую пятницу источник в горадминистрации сообщил РИА Новости о задержании Лобыни правоохранительными органами. Причины известны не были.В управлении пояснили, что следователи СК возбудили в отношении главы комитета рекламы и информации уголовное дело по статье УК "Получение взятки в крупном размере".По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам."В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций", — рассказали в ведомстве.В сообщении отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор доказательственной базы.Дмитрий Лобыня был назначен главой комитета по рекламе мэрии Новосибирска в мае 2017 года. Комитет занимается формированием и осуществлением городской политики в области размещения рекламы и информации. Чиновнику 39 лет. Он участвовал в выборах в Совет депутатов Новосибирска 13 сентября 2020 года, представляя партию <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, однако проиграл и депутатом не стал.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/teftelev-1577618341.html
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новосибирская область
новосибирск
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кпрф, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

СК завел дело о взятке против главы комитета мэрии Новосибирска

10:21 26.09.2020 (обновлено: 16:13 26.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 26 сен — РИА Новости. Суд по ходатайству следствия в субботу арестовал председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню, ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщает следственное управление СК России по Новосибирской области.
В минувшую пятницу источник в горадминистрации сообщил РИА Новости о задержании Лобыни правоохранительными органами. Причины известны не были.
© Фото : КПРФ в НовосибирскеДмитрий Лобыня
Дмитрий Лобыня - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : КПРФ в Новосибирске
Дмитрий Лобыня

"Следователями СКР фигурант был задержан. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что следователи СК возбудили в отношении главы комитета рекламы и информации уголовное дело по статье УК "Получение взятки в крупном размере".
По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам.
"В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций", — рассказали в ведомстве.
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В сообщении отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор доказательственной базы.
Дмитрий Лобыня был назначен главой комитета по рекламе мэрии Новосибирска в мае 2017 года. Комитет занимается формированием и осуществлением городской политики в области размещения рекламы и информации. Чиновнику 39 лет. Он участвовал в выборах в Совет депутатов Новосибирска 13 сентября 2020 года, представляя партию КПРФ, однако проиграл и депутатом не стал.
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КПРФНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
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