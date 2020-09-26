https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html

СК завел дело о взятке против главы комитета мэрии Новосибирска

Суд по ходатайству следствия в субботу арестовал председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню, ему предъявлено обвинение в... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:21

2020-09-26T10:21

2020-09-26T16:13

кпрф

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 26 сен — РИА Новости.</strong> Суд по ходатайству следствия в субботу арестовал председателя комитета рекламы и информации мэрии <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> Дмитрия Лобыню, ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщает следственное управление СК России по Новосибирской области.В минувшую пятницу источник в горадминистрации сообщил РИА Новости о задержании Лобыни правоохранительными органами. Причины известны не были.В управлении пояснили, что следователи СК возбудили в отношении главы комитета рекламы и информации уголовное дело по статье УК "Получение взятки в крупном размере".По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам."В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций", — рассказали в ведомстве.В сообщении отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор доказательственной базы.Дмитрий Лобыня был назначен главой комитета по рекламе мэрии Новосибирска в мае 2017 года. Комитет занимается формированием и осуществлением городской политики в области размещения рекламы и информации. Чиновнику 39 лет. Он участвовал в выборах в Совет депутатов Новосибирска 13 сентября 2020 года, представляя партию <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, однако проиграл и депутатом не стал.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/teftelev-1577618341.html

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новосибирская область

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия