https://ria.ru/20200926/vzryv-1577822600.html

СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве автомобиля в Сирии

Как минимум семь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Рас-эль-Айн, сообщило в субботу агентство SANA. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T20:02

2020-09-26T20:02

2020-09-26T20:02

сирия

в мире

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<strong>КАИР, 26 сен – РИА Новости.</strong> Как минимум семь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">сирийском </a>городе Рас-эль-Айн, сообщило в субботу агентство <a href="http://www.sana.sy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SANA</a>."Семь человек погибли, в том числе два ребенка, в результате взрыва заминированного автомобиля на южном въезде в Рас-эль-Айн в провинции Хасеке", - сообщило агентство со ссылкой на местные источники.Город Рас-эль-Айн и расположенные рядом поселения на севере провинции Хасеке находятся под контролем турецкой армии и лояльных им сирийских бандформирований.

https://ria.ru/20200912/siriya-1577138510.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, в мире