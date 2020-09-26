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СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве автомобиля в Сирии
Как минимум семь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Рас-эль-Айн, сообщило в субботу агентство SANA. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T20:02
2020-09-26T20:02
сирия
в мире
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<strong>КАИР, 26 сен – РИА Новости.</strong> Как минимум семь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">сирийском </a>городе Рас-эль-Айн, сообщило в субботу агентство <a href="http://www.sana.sy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SANA</a>."Семь человек погибли, в том числе два ребенка, в результате взрыва заминированного автомобиля на южном въезде в Рас-эль-Айн в провинции Хасеке", - сообщило агентство со ссылкой на местные источники.Город Рас-эль-Айн и расположенные рядом поселения на севере провинции Хасеке находятся под контролем турецкой армии и лояльных им сирийских бандформирований.
https://ria.ru/20200912/siriya-1577138510.html
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сирия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
сирия, в мире

СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве автомобиля в Сирии

20:02 26.09.2020
1620
© AP Photo / Lefteris PitarakisДым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Читать ria.ru в
КАИР, 26 сен – РИА Новости. Как минимум семь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Рас-эль-Айн, сообщило в субботу агентство SANA.
"Семь человек погибли, в том числе два ребенка, в результате взрыва заминированного автомобиля на южном въезде в Рас-эль-Айн в провинции Хасеке", - сообщило агентство со ссылкой на местные источники.
Город Рас-эль-Айн и расположенные рядом поселения на севере провинции Хасеке находятся под контролем турецкой армии и лояльных им сирийских бандформирований.
Скорая помощь в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 15:44Война в Сирии
На севере Сирии четыре человека погибли при взрыве
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СирияВ мире
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