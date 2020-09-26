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В Дзержинском прогремел взрыв на территории автосервиса

В подмосковном Дзержинском прогремел взрыв на территории автосервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T18:23

2020-09-26T18:23

2020-09-26T19:36

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> В подмосковном Дзержинском прогремел взрыв на территории автосервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Ранее СМИ писали, что ЧП произошло на территории завода в Люберцах."Это не Люберцы, а Дзержинский. Там территория промзоны, на территории автосервиса два контейнера рванули, это даже не предприятие", — сказал собеседник агентства.На опубликованных в Сети кадрах виден столб черного дыма.Пожар на территории промзоны удалось ликвидировать. Пресс-служба подмосковного главка МЧС также сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия