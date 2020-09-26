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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/volna-1577812191.html
Вирусолог объяснил, почему нет смысла делить пандемию на волны
Называть подъем заболеваемости коронавирусом второй волной или продолжением первой — "не очень принципиальная вещь", заявил в беседе с "Говорит Москва"... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:24
2020-09-26T16:42
распространение нового коронавируса
анатолий альштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
бразилия
индия
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Называть подъем заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> второй волной или продолжением первой — "не очень принципиальная вещь", заявил в беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альштейн</a>.Он отметил, что слово "волна" не имеет большого значения во время <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">пандемии</a>. Сильного прекращения эпидемии вируса не было, она только снизилась в два раза, а сейчас, по его словам, идет подъем заболеваемости.Вирусолог отметил, что жители крупных городов перестали серьезно воспринимать соблюдение мер профилактики."Тревога, конечно, есть, и связано это с тем, что население расслабилось, перестало соблюдать элементарные противоэпидемические меры, такие как маски в людных местах, дистанцирование, мытье рук, самоизоляция, работа в удаленном доступе", — рассказал он. Это все, по его словам, вместе с изменением сезона отражается на подъеме заболевания.Он также напомнил, что осень является неблагоприятным сезоном для инфекций верхних дыхательных путей.За прошедшие сутки в России выявили 7523 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 143 571 человек, из них умерли 20 225, а вылечились более 940 тысяч пациентов.В мире, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, выявлено более 32,1 миллиона случаев COVID-19, умерли 980 тысяч человек. Больше всего заболевших выявлено в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577807974.html
https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html
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анатолий альштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша, общество

Вирусолог объяснил, почему нет смысла делить пандемию на волны

14:24 26.09.2020 (обновлено: 16:42 26.09.2020)
3397
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЛюди в центре Москвы
Люди в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Называть подъем заболеваемости коронавирусом второй волной или продолжением первой — "не очень принципиальная вещь", заявил в беседе с "Говорит Москва" вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.
Он отметил, что слово "волна" не имеет большого значения во время пандемии. Сильного прекращения эпидемии вируса не было, она только снизилась в два раза, а сейчас, по его словам, идет подъем заболеваемости.
Вирусолог отметил, что жители крупных городов перестали серьезно воспринимать соблюдение мер профилактики.
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"Тревога, конечно, есть, и связано это с тем, что население расслабилось, перестало соблюдать элементарные противоэпидемические меры, такие как маски в людных местах, дистанцирование, мытье рук, самоизоляция, работа в удаленном доступе", — рассказал он. Это все, по его словам, вместе с изменением сезона отражается на подъеме заболевания.
Он также напомнил, что осень является неблагоприятным сезоном для инфекций верхних дыхательных путей.

"В результате мы, конечно, имеем явный подъем заболеваемости. Это уже не случайная вещь, довольно резко повысилась", — заключил он.

За прошедшие сутки в России выявили 7523 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 143 571 человек, из них умерли 20 225, а вылечились более 940 тысяч пациентов.
В мире, согласно статистике ВОЗ, выявлено более 32,1 миллиона случаев COVID-19, умерли 980 тысяч человек. Больше всего заболевших выявлено в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗБразилияИндияСШАОбщество
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