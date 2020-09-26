https://ria.ru/20200926/volna-1577812191.html

Вирусолог объяснил, почему нет смысла делить пандемию на волны

Называть подъем заболеваемости коронавирусом второй волной или продолжением первой — "не очень принципиальная вещь", заявил в беседе с "Говорит Москва"... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T14:24

2020-09-26T14:24

2020-09-26T16:42

распространение нового коронавируса

анатолий альштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

бразилия

индия

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767146_276:506:3012:2045_1400x0_80_0_0_f7e36838b264b651da1bf4de520f0058.jpg

<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Называть подъем заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> второй волной или продолжением первой — "не очень принципиальная вещь", заявил в беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альштейн</a>.Он отметил, что слово "волна" не имеет большого значения во время <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">пандемии</a>. Сильного прекращения эпидемии вируса не было, она только снизилась в два раза, а сейчас, по его словам, идет подъем заболеваемости.Вирусолог отметил, что жители крупных городов перестали серьезно воспринимать соблюдение мер профилактики."Тревога, конечно, есть, и связано это с тем, что население расслабилось, перестало соблюдать элементарные противоэпидемические меры, такие как маски в людных местах, дистанцирование, мытье рук, самоизоляция, работа в удаленном доступе", — рассказал он. Это все, по его словам, вместе с изменением сезона отражается на подъеме заболевания.Он также напомнил, что осень является неблагоприятным сезоном для инфекций верхних дыхательных путей.За прошедшие сутки в России выявили 7523 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 143 571 человек, из них умерли 20 225, а вылечились более 940 тысяч пациентов.В мире, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, выявлено более 32,1 миллиона случаев COVID-19, умерли 980 тысяч человек. Больше всего заболевших выявлено в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577807974.html

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html

2

бразилия

индия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша, общество