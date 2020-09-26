https://ria.ru/20200926/volna-1577812191.html
Вирусолог объяснил, почему нет смысла делить пандемию на волны
Называть подъем заболеваемости коронавирусом второй волной или продолжением первой — "не очень принципиальная вещь", заявил в беседе с "Говорит Москва"... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:24
2020-09-26T14:24
2020-09-26T16:42
распространение нового коронавируса
анатолий альштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
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общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Называть подъем заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> второй волной или продолжением первой — "не очень принципиальная вещь", заявил в беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альштейн</a>.Он отметил, что слово "волна" не имеет большого значения во время <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">пандемии</a>. Сильного прекращения эпидемии вируса не было, она только снизилась в два раза, а сейчас, по его словам, идет подъем заболеваемости.Вирусолог отметил, что жители крупных городов перестали серьезно воспринимать соблюдение мер профилактики."Тревога, конечно, есть, и связано это с тем, что население расслабилось, перестало соблюдать элементарные противоэпидемические меры, такие как маски в людных местах, дистанцирование, мытье рук, самоизоляция, работа в удаленном доступе", — рассказал он. Это все, по его словам, вместе с изменением сезона отражается на подъеме заболевания.Он также напомнил, что осень является неблагоприятным сезоном для инфекций верхних дыхательных путей.За прошедшие сутки в России выявили 7523 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 143 571 человек, из них умерли 20 225, а вылечились более 940 тысяч пациентов.В мире, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, выявлено более 32,1 миллиона случаев COVID-19, умерли 980 тысяч человек. Больше всего заболевших выявлено в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577807974.html
https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html
2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша, общество