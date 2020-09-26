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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577803646.html
В Johnson&Johnson рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Вакцина американской компании Johnson&Johnson (J&J) против коронавируса, согласно предварительным данным, показывает в ходе клинических испытаний положительные... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T09:32
2020-09-26T09:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
johnson & johnson
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина американской компании Johnson&amp;Johnson (J&amp;J) против коронавируса, согласно предварительным данным, показывает в ходе клинических испытаний положительные результаты, сообщила фирма."Полученные данные показывают, что одна доза JNJ-78436735 вызывала сильную реакцию в виде нейтрализующих антител почти у всех участников (исследований) в возрасте 18 лет и выше и, в целом, переносилась хорошо. Аналогичная иммунная реакция была у всех изучаемых возрастных групп, включая пожилых людей", - говорится в сообщении компании о предварительных результатах фазы 1/2a клинических испытаний вакцины-кандидата от фирмы Janssen, дочерней компании <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&amp;Johnson</a>.Исследование по результатам этой фазы опубликовано на медицинском портале MedRXiv и пока не прошло экспертную оценку. Согласно данным Johnson&amp;Johnson, у 99% участников испытаний в возрасте от 18 до 55 лет в течение 29 дней после вакцинации вырабатывались поддающиеся обнаружению антитела. Побочные эффекты, которые наблюдались в ходе исследования, в частности, головная боль, температура, усталость и боль в теле, были незначительными и проходили через несколько дней.В среду компания заявила, что приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины против коронавируса. В компании отметили, что приступить к новой фазе позволили промежуточные результаты испытания вакцины на предыдущих стадиях. Как ожидается, в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года. Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что начало третьей фазы испытания вакцины Johnson&amp;Johnson является "важной новостью".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
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коронавирус covid-19, johnson & johnson, сша, в мире

В Johnson&Johnson рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

09:32 26.09.2020
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© AFP 2020 / Mark RalstonЗдание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© AFP 2020 / Mark Ralston
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вакцина американской компании Johnson&Johnson (J&J) против коронавируса, согласно предварительным данным, показывает в ходе клинических испытаний положительные результаты, сообщила фирма.
"Полученные данные показывают, что одна доза JNJ-78436735 вызывала сильную реакцию в виде нейтрализующих антител почти у всех участников (исследований) в возрасте 18 лет и выше и, в целом, переносилась хорошо. Аналогичная иммунная реакция была у всех изучаемых возрастных групп, включая пожилых людей", - говорится в сообщении компании о предварительных результатах фазы 1/2a клинических испытаний вакцины-кандидата от фирмы Janssen, дочерней компании Johnson&Johnson.
Первая в мире вакцина от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 14:06
Разработка вакцин против COVID-19 в мире
Исследование по результатам этой фазы опубликовано на медицинском портале MedRXiv и пока не прошло экспертную оценку. Согласно данным Johnson&Johnson, у 99% участников испытаний в возрасте от 18 до 55 лет в течение 29 дней после вакцинации вырабатывались поддающиеся обнаружению антитела. Побочные эффекты, которые наблюдались в ходе исследования, в частности, головная боль, температура, усталость и боль в теле, были незначительными и проходили через несколько дней.
В среду компания заявила, что приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины против коронавируса. В компании отметили, что приступить к новой фазе позволили промежуточные результаты испытания вакцины на предыдущих стадиях. Как ожидается, в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что начало третьей фазы испытания вакцины Johnson&Johnson является "важной новостью".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1160006
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Johnson & JohnsonСШАВ мире
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