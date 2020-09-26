https://ria.ru/20200926/udgodskaya-1577816369.html
Односельчанин "пропавшей" уборщицы Удгодской рассказал, где она
Житель Повалихинского поселения Костромской области Виктор рассказал Пятому каналу о местонахождении уборщицы Марины Удгодской, которая случайно выиграла... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:41
2020-09-26T16:41
2020-09-26T17:12
марина удгодская
россия
костромская область
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Житель Повалихинского поселения Костромской области Виктор рассказал <a href="https://www.5-tv.ru/news/313459/zitel-kostromskoj-oblasti-rasskazal-gde-nahoditsa-propavsaa-posle-pobedy-navyborah-uborsica/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> о местонахождении уборщицы Марины Удгодской, которая случайно выиграла местные выборы. Он пояснил, что заходил к знакомым женщины.По его словам, Удгодской "строго-настрого наказали никуда не высовываться", и она старается ни с кем не общаться. Уборщица сельской администрации <a href="https://ria.ru/person_marina-udgodskaya/" target="_blank">Марина Удгодская</a> согласилась участвовать в выборах местного главы по просьбе действующего руководителя поселения Николая Локтева, так как чиновнику нужен был "соперник". Неожиданно для всех она набрала большинство голосов и победила. Вступить в должность ей предстоит 1 октября. Спустя несколько дней односельчане заявили, ч<a href="https://ria.ru/20200926/uborschitsa-1577800608.html" target="_blank">то Удгодская пропала</a>. Кто-то предположил, что женщина ушла на болото за клюквой, кто-то — что она вообще покинула регион.
https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html
Валерий Носуля
еще один местечковый "лукашенко"... продул выборы, теперь запугивает тетеньку. а где законность? почему экса не арестовали до сих пор? вова, ау, беспредел же творится в стране..
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sysuck
случайного не бывает,нам не хватает честности,особенно правительству и президенту,но боль и страдание для них гарантировано.
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россия
костромская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина удгодская, россия, костромская область, общество