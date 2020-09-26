https://ria.ru/20200926/uborschitsa-1577800608.html

Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы

Жители Повалихинского поселения уже несколько дней не видели уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы населенного пункта в Костромской области,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T02:16

2020-09-26T02:16

2020-09-26T02:18

россия

костромская область

чухломский район

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577749731_0:58:1260:767_1400x0_80_0_0_b38eed1b7aa9743296e7bedbc17f62f8.jpg

<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Жители Повалихинского поселения уже несколько дней не видели уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы населенного пункта в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a>, передает телеканал <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.Женщина, которая убиралась в здании администрации, победила на выборах, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать видимость конкуренции действующему главе поселения.По словам сельчан, Удгодская "убралась из деревни", и ее не видели уже пару дней. Местный тракторист предположил, что женщина ушла на болото за клюквой. Сообщается, что в доме, где живет Удгодская, тоже тишина.При этом соседи утверждают, что женщина вышла на связь и попросила передать, что находится на старом месте работы, и появится в новой должности 1 октября.Кроме того, односельчане назвали уборщицу интеллигентной, хозяйственной, любящей матерью.Ранее Удгодская <a href="https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577738211.html" target="_blank">рассказала</a>, что она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами" и намерена заняться детскими площадками и дорогами, чисткой заросшей местной речки.

https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577794656.html

https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html

2

россия

костромская область

чухломский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, костромская область, чухломский район, политика