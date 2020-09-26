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https://ria.ru/20200926/uborschitsa-1577800608.html
Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
Жители Повалихинского поселения уже несколько дней не видели уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы населенного пункта в Костромской области,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T02:16
2020-09-26T02:18
россия
костромская область
чухломский район
политика
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Жители Повалихинского поселения уже несколько дней не видели уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы населенного пункта в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a>, передает телеканал <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.Женщина, которая убиралась в здании администрации, победила на выборах, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать видимость конкуренции действующему главе поселения.По словам сельчан, Удгодская "убралась из деревни", и ее не видели уже пару дней. Местный тракторист предположил, что женщина ушла на болото за клюквой. Сообщается, что в доме, где живет Удгодская, тоже тишина.При этом соседи утверждают, что женщина вышла на связь и попросила передать, что находится на старом месте работы, и появится в новой должности 1 октября.Кроме того, односельчане назвали уборщицу интеллигентной, хозяйственной, любящей матерью.Ранее Удгодская <a href="https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577738211.html" target="_blank">рассказала</a>, что она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами" и намерена заняться детскими площадками и дорогами, чисткой заросшей местной речки.
https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577794656.html
https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html
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россия
костромская область
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россия, костромская область, чухломский район, политика

Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы

02:16 26.09.2020 (обновлено: 02:18 26.09.2020)
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© Фото : страница Марины Удгодской в соцсетиМарина Удгодская
Марина Удгодская - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Жители Повалихинского поселения уже несколько дней не видели уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы населенного пункта в Костромской области, передает телеканал НТВ.
Женщина, которая убиралась в здании администрации, победила на выборах, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать видимость конкуренции действующему главе поселения.
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Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
По словам сельчан, Удгодская "убралась из деревни", и ее не видели уже пару дней. Местный тракторист предположил, что женщина ушла на болото за клюквой. Сообщается, что в доме, где живет Удгодская, тоже тишина.
При этом соседи утверждают, что женщина вышла на связь и попросила передать, что находится на старом месте работы, и появится в новой должности 1 октября.
Кроме того, односельчане назвали уборщицу интеллигентной, хозяйственной, любящей матерью.
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Вчера, 14:30Единый день голосования — 2020
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Ранее Удгодская рассказала, что она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами" и намерена заняться детскими площадками и дорогами, чисткой заросшей местной речки.
2116004
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РоссияКостромская областьЧухломский районПолитика
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