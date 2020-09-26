https://ria.ru/20200926/tvorog--1577804776.html

Названа неожиданная польза творога

Регулярное употребление творога помогает в борьбе с осенней депрессией и укрепляет потенцию. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал профессор... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:16

2020-09-26T10:16

2020-09-26T13:16

алексей буеверов

здоровье

первый мгму имени сеченова

творог

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Регулярное употребление творога помогает в борьбе с осенней депрессией и укрепляет потенцию. Об этом Агентству городских новостей <a href="https://www.mskagency.ru/materials/3045191" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва" </a>рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог <a href="https://ria.ru/person_aleksey-bueverov/" target="_blank">Алексей Буеверов</a>. Он напомнил, что продукт богат микроэлементами — кальцием, магнием, цинком. Это способствует не только укреплению костной ткани, но и мужской потенции. Гастроэнтеролог пояснил, что в магазинах надо обращать внимание на надпись <a href="https://ria.ru/tag_tvorog/" target="_blank">"творог"</a> на упаковке. В составе "творожков" и "творожной массы" могут оказаться ароматизаторы или растительный жир. Творог довольно калорийный продукт, поэтому лучше не съедать более 200 граммов в день, отметил Буеверов. "Лучше съесть меньше, но нормальной жирности — пять процентов или лучше девять. От обезжиренных молочных продуктов вреда больше, чем пользы", — напомнил врач. Во-первых, организм недополучает жир и начинает его сам откладывать. Во-вторых, обезжиренные продукты имеют пресный вкус, поэтому производитель добавляет в них сахар и сахарозаменители, что увеличивает их калорийность.

https://rsport.ria.ru/20200812/1575672592.html

https://ria.ru/20190315/1551810746.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей буеверов, здоровье, первый мгму имени сеченова, творог, общество