Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/tvorog--1577804776.html
Названа неожиданная польза творога
Регулярное употребление творога помогает в борьбе с осенней депрессией и укрепляет потенцию. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал профессор... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:16
2020-09-26T13:16
алексей буеверов
здоровье
первый мгму имени сеченова
творог
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577327006_0:184:3313:2048_1400x0_80_0_0_7bb3dc28ba0133f0cc3e09fdd70c55f5.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Регулярное употребление творога помогает в борьбе с осенней депрессией и укрепляет потенцию. Об этом Агентству городских новостей <a href="https://www.mskagency.ru/materials/3045191" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва" </a>рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог <a href="https://ria.ru/person_aleksey-bueverov/" target="_blank">Алексей Буеверов</a>. Он напомнил, что продукт богат микроэлементами — кальцием, магнием, цинком. Это способствует не только укреплению костной ткани, но и мужской потенции. Гастроэнтеролог пояснил, что в магазинах надо обращать внимание на надпись <a href="https://ria.ru/tag_tvorog/" target="_blank">"творог"</a> на упаковке. В составе "творожков" и "творожной массы" могут оказаться ароматизаторы или растительный жир. Творог довольно калорийный продукт, поэтому лучше не съедать более 200 граммов в день, отметил Буеверов. "Лучше съесть меньше, но нормальной жирности — пять процентов или лучше девять. От обезжиренных молочных продуктов вреда больше, чем пользы", — напомнил врач. Во-первых, организм недополучает жир и начинает его сам откладывать. Во-вторых, обезжиренные продукты имеют пресный вкус, поэтому производитель добавляет в них сахар и сахарозаменители, что увеличивает их калорийность.
https://rsport.ria.ru/20200812/1575672592.html
https://ria.ru/20190315/1551810746.html
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577327006_582:0:3313:2048_1400x0_80_0_0_b75b3fd25b9822d7dea838e4d7b17648.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей буеверов, здоровье, первый мгму имени сеченова, творог, общество

Названа неожиданная польза творога

10:16 26.09.2020 (обновлено: 13:16 26.09.2020)
33505
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПроведение лабораторных анализов качества и безопасности молочной продукции
Проведение лабораторных анализов качества и безопасности молочной продукции - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Регулярное употребление творога помогает в борьбе с осенней депрессией и укрепляет потенцию. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

"Творог богат питательными веществами, белками и жирами, в меньшей степени углеводами <…> Также есть небольшие исследования, что творог при регулярном употреблении может повышать настроение, помогает бороться с осенней депрессией", — пояснил врач.

Он напомнил, что продукт богат микроэлементами — кальцием, магнием, цинком. Это способствует не только укреплению костной ткани, но и мужской потенции.
Творог - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 07:00ЗОЖ
Что произойдет с организмом, если есть творог каждый день
Гастроэнтеролог пояснил, что в магазинах надо обращать внимание на надпись "творог" на упаковке. В составе "творожков" и "творожной массы" могут оказаться ароматизаторы или растительный жир.
Творог довольно калорийный продукт, поэтому лучше не съедать более 200 граммов в день, отметил Буеверов.
"Лучше съесть меньше, но нормальной жирности — пять процентов или лучше девять. От обезжиренных молочных продуктов вреда больше, чем пользы", — напомнил врач.
Во-первых, организм недополучает жир и начинает его сам откладывать. Во-вторых, обезжиренные продукты имеют пресный вкус, поэтому производитель добавляет в них сахар и сахарозаменители, что увеличивает их калорийность.
Творог - РИА Новости, 1920, 15.03.2019
15 марта 2019, 03:40
Роскачество оценило свойства российского творога и кефира
2091565315
Обсудить9
Алексей БуеверовЗдоровьеПервый МГМУ имени СеченоватворогОбщество
Рекомендуем
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Российский ученый Леонид Ринк
Ринк рассказал, что происходит с "Новичком" при добавлении в воду
Монумент Независимости Украины в Киеве
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Первые карты национальной платежной системы Мир
В России изменится порядок получения пенсий на карту
Сельдь
"Бедная селедка": в Сети высмеяли возврат Россией в Латвию 20 тонн рыбы
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
Рыбий жир
Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор
Китайский чайник периода правления императора Цяньлуна
Старый чайник с чердака продали за полмиллиона долларов
Найденное учеными граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском
"Зверь и шифр". В древнерусском храме нашли таинственное послание
КПП бизнесмена, взимавшего плату за проезд по дороге от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района
Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд
Марина Удгодская
Односельчанин "пропавшей" уборщицы Удгодской рассказал, где она
Молоко в стаканах
Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Макей заявил, что ряд стран злоупотребляет обсуждением Белоруссии в ООН
02:40Макей: Запад пытается ввергнуть Белоруссию в хаос
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
Лента новостейМолния