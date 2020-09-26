https://ria.ru/20200926/traur-1577799997.html

В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26

День траура объявлен 26 сентября в Харьковской области на Украине из-за крушения самолета Ан-26, сообщила пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 26.09.2020

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2020-09-26T00:43

чугуев

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> День траура объявлен 26 сентября в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> из-за крушения самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, сообщила пресс-служба администрации региона.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По последним данным, погибли 25 человек, два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии."Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26. В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на них траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры", - говорится в распоряжении, текст которого приводится на сайте областной администрации.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чугуев, крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, украина, в мире