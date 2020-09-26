https://ria.ru/20200926/teplo-1577801246.html
Москвичам спрогнозировали возможное повторение бабьего лета
Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев в беседе с "Вечерней Москвой" выразил надежду, что в октябре москвичи застанут теплую и хорошую погоду. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T05:10
2020-09-26T05:10
2020-09-26T07:52
россия
погода
дмитрий киктев
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Заместитель директора <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Дмитрий Киктев в беседе с "<a href="https://vm.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" выразил надежду, что в октябре москвичи застанут теплую и хорошую погоду.Синоптик отметил, что в выходные в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ожидается "чудесная погода". В начале следующей недели — чуть прохладнее. При этом бабье лето в столице еще не закончилось.В субботу и воскресенье днем температура может колебаться от двадцати до двадцати двух градусов выше нуля, осадков не ожидается. В начале следующей недели начнет холодать. Возможны кратковременные дожди в понедельник, во вторник и местами в среду. При этом в середине недели температура вновь поднимется до двадцати градусов.Киктев заключил, что температуры в целом будут идти на понижение, но хорошая погода может не раз повториться в предстоящие месяцы.
https://ria.ru/20200925/leto-1577798748.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, дмитрий киктев, гидрометцентр, москва, общество