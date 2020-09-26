https://ria.ru/20200926/telefon-1577799884.html

Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону

По телефону нельзя сообщать никакую конфиденциальную информацию, номера банковских карт, CVC-коды, коды из СМС, свои паспортные данные. Если вам кто-то позвонил РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T02:06

2020-09-26T02:06

2020-09-26T02:06

антон куканов

роскачество

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> По телефону нельзя сообщать никакую конфиденциальную информацию, номера банковских карт, CVC-коды, коды из СМС, свои паспортные данные. Если вам кто-то позвонил якобы из банка, то сообщать по телефону вообще ничего не стоит, в том числе, кодовое слово, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200926/832075554.html" target="_blank">Прайм</a>" руководитель Центра цифровой экспертизы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Антон Куканов."Есть распространенная городская легенда про подтверждающие слова вроде "да", которые нельзя произносить, отвечая на звонок, чтобы <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенники</a> их не записали, а затем не взяли на вас кредит или не сделали перевод денег, выполнив голосовое подтверждение личности. Но на самом деле для всех серьезных операций требуется двухфакторная аутентификация, и тут злоумышленнику потребуется еще как минимум владеть вашим номером телефона", — объясняет эксперт. Для живого разговора с оператором использование заранее записанных фраз также принесет мало пользы.

https://ria.ru/20200918/moshenniki-1577417992.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон куканов, роскачество, технологии, общество