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https://ria.ru/20200926/telefon-1577799884.html
Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
По телефону нельзя сообщать никакую конфиденциальную информацию, номера банковских карт, CVC-коды, коды из СМС, свои паспортные данные. Если вам кто-то позвонил РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T02:06
2020-09-26T02:06
антон куканов
роскачество
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> По телефону нельзя сообщать никакую конфиденциальную информацию, номера банковских карт, CVC-коды, коды из СМС, свои паспортные данные. Если вам кто-то позвонил якобы из банка, то сообщать по телефону вообще ничего не стоит, в том числе, кодовое слово, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200926/832075554.html" target="_blank">Прайм</a>" руководитель Центра цифровой экспертизы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Антон Куканов."Есть распространенная городская легенда про подтверждающие слова вроде "да", которые нельзя произносить, отвечая на звонок, чтобы <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенники</a> их не записали, а затем не взяли на вас кредит или не сделали перевод денег, выполнив голосовое подтверждение личности. Но на самом деле для всех серьезных операций требуется двухфакторная аутентификация, и тут злоумышленнику потребуется еще как минимум владеть вашим номером телефона", — объясняет эксперт. Для живого разговора с оператором использование заранее записанных фраз также принесет мало пользы.
https://ria.ru/20200918/moshenniki-1577417992.html
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РИА Новости
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антон куканов, роскачество, технологии, общество

Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону

02:06 26.09.2020
393
© Depositphotos / AndreyPopovПожилая женщина с банковской картой
Пожилая женщина с банковской картой - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Depositphotos / AndreyPopov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. По телефону нельзя сообщать никакую конфиденциальную информацию, номера банковских карт, CVC-коды, коды из СМС, свои паспортные данные. Если вам кто-то позвонил якобы из банка, то сообщать по телефону вообще ничего не стоит, в том числе, кодовое слово, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Есть распространенная городская легенда про подтверждающие слова вроде "да", которые нельзя произносить, отвечая на звонок, чтобы мошенники их не записали, а затем не взяли на вас кредит или не сделали перевод денег, выполнив голосовое подтверждение личности. Но на самом деле для всех серьезных операций требуется двухфакторная аутентификация, и тут злоумышленнику потребуется еще как минимум владеть вашим номером телефона", — объясняет эксперт.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 02:08
Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
Для живого разговора с оператором использование заранее записанных фраз также принесет мало пользы.
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Антон КукановРоскачествоТехнологииОбщество
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