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https://ria.ru/20200926/taksi-1577814095.html
Власти Москвы заявили, что агрегаторы такси должны отвечать за водителей
Столичный департамент транспорта считает, что агрегаторы такси должны нести ответственность за своих водителей. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:30
2020-09-26T20:02
департамент транспорта г. москвы
москва
мосгортранс
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Столичный департамент транспорта считает, что агрегаторы такси должны нести ответственность за своих водителей.В 2019 году группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда, секретарем генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Турчаком</a> внесла на рассмотрение <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси."Одна из основных причин ДТП с такси — передача заказов агрегаторами водителям, которые больше 8, 10, 14 часов за рулем ... Агрегаторы прекрасно понимают, что переработки — это небезопасно, но все равно подключают таких таксистов — им выгодно, когда на дорогах как можно больше машин ... Наша твердая позиция — мы должны защищать простых таксистов, они достойны получать на уровне или больше профессиональных водителей нашего городского перевозчика <a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранса</a>", - говорится в сообщении в <a href="https://t.me/DtRoad/4446" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> дептранса.Кроме того, работодатель должен обеспечивать водителям такси такие соцгарантии, как страховку и пенсию.В ведомстве также подчеркнули, что сейчас наибольшее число прав у агрегаторов, а должно быть у водителей и пассажиров. Необходима гарантированная защита водителей и пассажиров от любых ситуаций, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200207/1564379556.html
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РИА Новости
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департамент транспорта г. москвы, москва, мосгортранс, общество

Власти Москвы заявили, что агрегаторы такси должны отвечать за водителей

15:30 26.09.2020 (обновлено: 20:02 26.09.2020)
919
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на стоянке службы "Яндекс.Такси" в Москве
Автомобили на стоянке службы Яндекс.Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Столичный департамент транспорта считает, что агрегаторы такси должны нести ответственность за своих водителей.
В 2019 году группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси.
"Одна из основных причин ДТП с такси — передача заказов агрегаторами водителям, которые больше 8, 10, 14 часов за рулем ... Агрегаторы прекрасно понимают, что переработки — это небезопасно, но все равно подключают таких таксистов — им выгодно, когда на дорогах как можно больше машин ... Наша твердая позиция — мы должны защищать простых таксистов, они достойны получать на уровне или больше профессиональных водителей нашего городского перевозчика Мосгортранса", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Кроме того, работодатель должен обеспечивать водителям такси такие соцгарантии, как страховку и пенсию.
"Мы считаем, что агрегаторы должны нести за своих водителей такую же ответственность, как и таксомоторные парки, в том числе и за их трудоустройство и все официальные выплаты, чтобы обеспечивалась максимальная безопасность поездок", - добавляется в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что сейчас наибольшее число прав у агрегаторов, а должно быть у водителей и пассажиров. Необходима гарантированная защита водителей и пассажиров от любых ситуаций, отмечается в сообщении.
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