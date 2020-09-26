Власти Москвы заявили, что агрегаторы такси должны отвечать за водителей
15:30 26.09.2020 (обновлено: 20:02 26.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на стоянке службы "Яндекс.Такси" в Москве
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Столичный департамент транспорта считает, что агрегаторы такси должны нести ответственность за своих водителей.
В 2019 году группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси.
"Одна из основных причин ДТП с такси — передача заказов агрегаторами водителям, которые больше 8, 10, 14 часов за рулем ... Агрегаторы прекрасно понимают, что переработки — это небезопасно, но все равно подключают таких таксистов — им выгодно, когда на дорогах как можно больше машин ... Наша твердая позиция — мы должны защищать простых таксистов, они достойны получать на уровне или больше профессиональных водителей нашего городского перевозчика Мосгортранса", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Кроме того, работодатель должен обеспечивать водителям такси такие соцгарантии, как страховку и пенсию.
"Мы считаем, что агрегаторы должны нести за своих водителей такую же ответственность, как и таксомоторные парки, в том числе и за их трудоустройство и все официальные выплаты, чтобы обеспечивалась максимальная безопасность поездок", - добавляется в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что сейчас наибольшее число прав у агрегаторов, а должно быть у водителей и пассажиров. Необходима гарантированная защита водителей и пассажиров от любых ситуаций, отмечается в сообщении.
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