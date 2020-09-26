https://ria.ru/20200926/taksi-1577814095.html

Власти Москвы заявили, что агрегаторы такси должны отвечать за водителей

Столичный департамент транспорта считает, что агрегаторы такси должны нести ответственность за своих водителей. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T15:30

2020-09-26T15:30

2020-09-26T20:02

департамент транспорта г. москвы

москва

мосгортранс

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Столичный департамент транспорта считает, что агрегаторы такси должны нести ответственность за своих водителей.В 2019 году группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда, секретарем генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Турчаком</a> внесла на рассмотрение <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси."Одна из основных причин ДТП с такси — передача заказов агрегаторами водителям, которые больше 8, 10, 14 часов за рулем ... Агрегаторы прекрасно понимают, что переработки — это небезопасно, но все равно подключают таких таксистов — им выгодно, когда на дорогах как можно больше машин ... Наша твердая позиция — мы должны защищать простых таксистов, они достойны получать на уровне или больше профессиональных водителей нашего городского перевозчика <a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранса</a>", - говорится в сообщении в <a href="https://t.me/DtRoad/4446" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> дептранса.Кроме того, работодатель должен обеспечивать водителям такси такие соцгарантии, как страховку и пенсию.В ведомстве также подчеркнули, что сейчас наибольшее число прав у агрегаторов, а должно быть у водителей и пассажиров. Необходима гарантированная защита водителей и пассажиров от любых ситуаций, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200207/1564379556.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, мосгортранс, общество