https://ria.ru/20200926/strelba-1577819485.html

В Подмосковье пьяный мужчина устроил стрельбу из окна дома

Подмосковные полицейские задержали пьяного мужчину, стрелявшего из окна многоэтажного дома в Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T18:24

2020-09-26T18:24

2020-09-26T18:24

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

красногорск

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Подмосковные полицейские задержали пьяного мужчину, стрелявшего из окна многоэтажного дома в <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорске</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a>.По словам собеседника агентства, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет из окна одного из многоэтажных домов из предмета, похожего на автоматическое оружие."В результате отработки поступившей информации полицейские установили и задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительной информации, он производил выстрелы из охолощенного автоматического оружия", - сказал собеседник агентства.Он также добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

https://ria.ru/20200618/1573134141.html

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красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), красногорск, московская область (подмосковье), происшествия