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В Подмосковье пьяный мужчина устроил стрельбу из окна дома
Подмосковные полицейские задержали пьяного мужчину, стрелявшего из окна многоэтажного дома в Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T18:24
2020-09-26T18:24
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Подмосковные полицейские задержали пьяного мужчину, стрелявшего из окна многоэтажного дома в <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорске</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a>.По словам собеседника агентства, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет из окна одного из многоэтажных домов из предмета, похожего на автоматическое оружие."В результате отработки поступившей информации полицейские установили и задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительной информации, он производил выстрелы из охолощенного автоматического оружия", - сказал собеседник агентства.Он также добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
https://ria.ru/20200618/1573134141.html
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красногорск
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), красногорск, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье пьяный мужчина устроил стрельбу из окна дома

18:24 26.09.2020
2342
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали пьяного мужчину, стрелявшего из окна многоэтажного дома в Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
По словам собеседника агентства, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет из окна одного из многоэтажных домов из предмета, похожего на автоматическое оружие.
"В результате отработки поступившей информации полицейские установили и задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительной информации, он производил выстрелы из охолощенного автоматического оружия", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня, 16:06
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
5804234
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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