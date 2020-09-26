https://ria.ru/20200926/sputnik-1577822795.html

В США назвали сроки запуска ракеты Delta IV с военным спутником

Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведспутником для ВС США во Флориде состоится не ранее 28 сентября, сообщила компания-оператор United Launch Allaince... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T20:17

2020-09-26T20:17

2020-09-26T20:17

united launch alliance

вооруженные силы сша

космос - риа наука

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости.</strong> Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведспутником для <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВС США</a> во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a> состоится не ранее 28 сентября, сообщила компания-оператор United Launch Allaince (<a href="https://ria.ru/organization_United_Launch_Alliance" target="_blank">ULA</a>)."Запуск Delta IV Heavy (для миссии – ред.) NROL-44 теперь назначен не ранее чем на 28 сентября. Команде нужно дополнительное время, чтобы проверить и оценить систему выдвижения руки-манипулятора", - говорится в <a href="https://twitter.com/ulalaunch/status/1309885129658114054" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter </a>компании.Изначально запуск спутника должен был состояться 27 августа, однако его уже несколько раз переносили. Ранее старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был отменен из-за технических проблем, связанных с функционированием манипулятора.Ракета выводит на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (NRO). Миссия NROL-44 носит секретный характер, поэтому традиционно для таких запусков трансляция прекращается вскоре после старта ракеты-носителя. Как сообщают специализированные издания, в ходе миссий на орбиту выводят аппарат величиной с автобус, который на сегодня является самым сложным и дорогим аппаратом, запускаемым для правительства США.

https://ria.ru/20200921/sputnik-1577535258.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

united launch alliance, вооруженные силы сша, космос - риа наука, сша