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https://ria.ru/20200926/sputnik-1577822795.html
В США назвали сроки запуска ракеты Delta IV с военным спутником
Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведспутником для ВС США во Флориде состоится не ранее 28 сентября, сообщила компания-оператор United Launch Allaince... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T20:17
2020-09-26T20:17
united launch alliance
вооруженные силы сша
космос - риа наука
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости.</strong> Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведспутником для <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВС США</a> во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a> состоится не ранее 28 сентября, сообщила компания-оператор United Launch Allaince (<a href="https://ria.ru/organization_United_Launch_Alliance" target="_blank">ULA</a>)."Запуск Delta IV Heavy (для миссии – ред.) NROL-44 теперь назначен не ранее чем на 28 сентября. Команде нужно дополнительное время, чтобы проверить и оценить систему выдвижения руки-манипулятора", - говорится в <a href="https://twitter.com/ulalaunch/status/1309885129658114054" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter </a>компании.Изначально запуск спутника должен был состояться 27 августа, однако его уже несколько раз переносили. Ранее старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был отменен из-за технических проблем, связанных с функционированием манипулятора.Ракета выводит на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (NRO). Миссия NROL-44 носит секретный характер, поэтому традиционно для таких запусков трансляция прекращается вскоре после старта ракеты-носителя. Как сообщают специализированные издания, в ходе миссий на орбиту выводят аппарат величиной с автобус, который на сегодня является самым сложным и дорогим аппаратом, запускаемым для правительства США.
https://ria.ru/20200921/sputnik-1577535258.html
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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united launch alliance, вооруженные силы сша, космос - риа наука, сша

В США назвали сроки запуска ракеты Delta IV с военным спутником

20:17 26.09.2020
567
© NASAСтарт ракеты Delta IV
Старт ракеты Delta IV - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© NASA
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведспутником для ВС США во Флориде состоится не ранее 28 сентября, сообщила компания-оператор United Launch Allaince (ULA).
"Запуск Delta IV Heavy (для миссии – ред.) NROL-44 теперь назначен не ранее чем на 28 сентября. Команде нужно дополнительное время, чтобы проверить и оценить систему выдвижения руки-манипулятора", - говорится в Twitter компании.
Изначально запуск спутника должен был состояться 27 августа, однако его уже несколько раз переносили. Ранее старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был отменен из-за технических проблем, связанных с функционированием манипулятора.
Ракета выводит на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Миссия NROL-44 носит секретный характер, поэтому традиционно для таких запусков трансляция прекращается вскоре после старта ракеты-носителя. Как сообщают специализированные издания, в ходе миссий на орбиту выводят аппарат величиной с автобус, который на сегодня является самым сложным и дорогим аппаратом, запускаемым для правительства США.
Атмосфера Земли - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 10:57
ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю
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United Launch AllianceВооруженные силы СШАКосмос - РИА НаукаСША
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