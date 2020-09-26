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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200926/shapsha-1577821440.html
Шапша начал формировать состав нового правительства Калужской области
Избранный губернатором Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о формировании нового состава правительства региона, согласно которому основная... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T19:27
2020-09-26T19:27
калужская область
россия
владислав шапша
калужская область
политика
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<strong>КАЛУГА, 26 сен – РИА Новости.</strong> Избранный губернатором Калужской области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> подписал постановление о формировании нового состава правительства региона, согласно которому основная часть команды сохраняется.Так, восемь министров сохраняют свои должности, при этом ранее исполнявший обязанности министра здравоохранения региона Алан Цкаев официально вступает в должность, информирует правительство региона.Четыре министра меняются. Исполнять обязанности министра природных ресурсов и экологии будет Владимир Жипа вместо Варвары Антохиной, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Руслан Маилов вместо Егора Виркова, министра спорта – Роман Жуленко вместо Алексея Логинова."Варвара Анатольевна Антохина, ранее занимавшая должность министра природных ресурсов и экологии Калужской области, перешла на работу в администрацию губернатора области на должность советника губернатора", - говорится в сообщении. Также специальным постановлением советником губернатора на общественных началах назначен вице-президент Общероссийской общественной организации "Федерация гребного спорта России" Алексей Логинов.Шапша в своих аккаунтах в соцсетях поблагодарил за работу не вошедших в состав нового правительства министров.Два из шести замгубернатора – Василий Быкадоров и Владимир Потемкин сохраняют свои должности. "С заместителями губернатора, не вошедшими в состав нового правительства региона, продлены трудовые контракты", - уточняется в сообщении.Отмечается, что формирование состава правительства Калужской области продолжается.На прошедших 11-13 сентября выборах Шапша, выступавший кандидатом от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", победил с 71,19% голосов. Явка избирателей составила 35,36%. Шапша 16 сентября официально вступил в должность главы региона.
https://ria.ru/20200908/zavod-1576959598.html
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россия, владислав шапша, калужская область, политика

Шапша начал формировать состав нового правительства Калужской области

19:27 26.09.2020
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© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 26 сен – РИА Новости. Избранный губернатором Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о формировании нового состава правительства региона, согласно которому основная часть команды сохраняется.
Так, восемь министров сохраняют свои должности, при этом ранее исполнявший обязанности министра здравоохранения региона Алан Цкаев официально вступает в должность, информирует правительство региона.
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Четыре министра меняются. Исполнять обязанности министра природных ресурсов и экологии будет Владимир Жипа вместо Варвары Антохиной, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Руслан Маилов вместо Егора Виркова, министра спорта – Роман Жуленко вместо Алексея Логинова.
"Варвара Анатольевна Антохина, ранее занимавшая должность министра природных ресурсов и экологии Калужской области, перешла на работу в администрацию губернатора области на должность советника губернатора", - говорится в сообщении. Также специальным постановлением советником губернатора на общественных началах назначен вице-президент Общероссийской общественной организации "Федерация гребного спорта России" Алексей Логинов.
Шапша в своих аккаунтах в соцсетях поблагодарил за работу не вошедших в состав нового правительства министров.
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Два из шести замгубернатора – Василий Быкадоров и Владимир Потемкин сохраняют свои должности. "С заместителями губернатора, не вошедшими в состав нового правительства региона, продлены трудовые контракты", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что формирование состава правительства Калужской области продолжается.
На прошедших 11-13 сентября выборах Шапша, выступавший кандидатом от "Единой России", победил с 71,19% голосов. Явка избирателей составила 35,36%. Шапша 16 сентября официально вступил в должность главы региона.
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Калужская областьРоссияВладислав ШапшаКалужская областьПолитика
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