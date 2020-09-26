https://ria.ru/20200926/seledka-1577801051.html
"Бедная селедка": в Сети высмеяли возврат Россией в Латвию 20 тонн рыбы
Россия вернула в Латвию 20 тонн замороженной сельди, об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T03:52
2020-09-26T03:52
2020-09-26T03:52
sputnik латвия
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
латвия
псковская область
санкт-петербург
в мире
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"Бедная селедка": в Сети высмеяли возврат Россией в Латвию 20 тонн сельди
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Россия вернула в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a> 20 тонн замороженной сельди, об этом сообщается на <a href="https://ursn.spb.ru/2016-05-17-08-03-40/3128-v-pskovskoj-oblasti-iz-za-otsutstviya-razresheniya-rossel-khoznadzora-20-tonn-morozhenoj-sel-di-vozvrashcheny-v-latviyu" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> управления <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a> по <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургу</a>, Ленинградской и Псковской областям. Инцидент произошел на пункте пропуска "Бурачки" в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>. Рыба предназначалась для транспортировки в <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a>. При проверке груза выяснилось, что у перевозчиков отсутствует разрешение на транспортировку сельди по территории <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a>, после чего продукцию возвратили на территорию прибалтийской страны.Агентство Sputnik Латвия <a href="https://lv.sputniknews.ru/Russia/20200923/14406412/Rossiya-vernula-v-Latviyu-20-tonn-seledki-kotoruyu-zakazali-v-Tbilisi.html" target="_blank">сообщило</a> об этом происшествии на своем сайте и в социальных сетях. Читатели высмеяли в <a href="https://www.facebook.com/SputnikLV/posts/3405232689564673" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> инцидент на российско-латвийской границе."В правительство Латвии ее, пусть едят на здоровье", — написала <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100001854605889&comment_id=Y29tbWVudDozNDA1MjMyNjg5NTY0NjczXzM0MDU1MzA3ODYyMDE1MzA%3D" target="_blank" rel="nofollow noopener">Елена Синицина</a>."Бедная селедка", — высказалась <a href="https://www.facebook.com/nataliana.lind?comment_id=Y29tbWVudDozNDA1MjMyNjg5NTY0NjczXzM0MDc1NDk5MjI2NjYyODM%3D" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nataliana Lind</a>."Протухла селедка, как и правительство Латвии", — заключил <a href="https://www.facebook.com/ivan.sevcuk.5?comment_id=Y29tbWVudDozNDA1MjMyNjg5NTY0NjczXzM0MDc3OTcyNDU5NzQ4ODQ%3D" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ivans Ševčuks</a>."Разучились правильно оформлять документы?" — поинтересовалась <a href="https://www.facebook.com/olga.kosheleva.773?comment_id=Y29tbWVudDozNDA1MjMyNjg5NTY0NjczXzM0MDUzMTIyODI4OTAwNDc%3D" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ольга Кошелева</a>.
https://ria.ru/20200921/shproty-1577526102.html
АНДРЕЙ КОННИН
Поставка селёдки в Грузию - это была последняя надежда прибалтийской супердержавы на процветание. Но безжалостный Мордор сорвал сделку века.
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Как то Так
Давно пора было чмырить эти карликовые фашистские недостраны визжащие на Россию.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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sputnik латвия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), латвия, псковская область, санкт-петербург, в мире