https://ria.ru/20200926/samolet-1577821879.html
Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков Ан-26 под Харьковом
Украинские спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося в Чугуеве Ан-26, сообщила в субботу пресс-служба Харьковской областной администрации. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T19:38
2020-09-26T19:38
2020-09-26T19:48
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Украинские спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося в Чугуеве <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, сообщила в субботу пресс-служба Харьковской областной администрации.По словам Кучера, родственникам придется ждать идентификации тел погибших."Председатель Харьковской обладминистрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы", - говорится на сайте обладминистрации.Также он добавил, что в 20:00 (время совпадает с мск) на месте катастрофы будет проведено совещание, после которого, возможно, появится более подробная информация.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
https://ria.ru/20200926/statya-1577813180.html
5
харьковская область
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, украина, в мире
КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.
Украинские спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося в Чугуеве Ан-26
, сообщила в субботу пресс-служба Харьковской областной администрации.
"Председатель Харьковской обладминистрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы", - говорится на сайте обладминистрации.
По словам Кучера, родственникам придется ждать идентификации тел погибших.
"Председатель Харьковской обладминистрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы", - говорится на сайте обладминистрации.
Также он добавил, что в 20:00 (время совпадает с мск) на месте катастрофы будет проведено совещание, после которого, возможно, появится более подробная информация.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области
во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.
Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.