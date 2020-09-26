https://ria.ru/20200926/samolet-1577821879.html

Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков Ан-26 под Харьковом

Украинские спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося в Чугуеве Ан-26, сообщила в субботу пресс-служба Харьковской областной администрации. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T19:38

2020-09-26T19:38

2020-09-26T19:48

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Украинские спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося в Чугуеве <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, сообщила в субботу пресс-служба Харьковской областной администрации.По словам Кучера, родственникам придется ждать идентификации тел погибших."Председатель Харьковской обладминистрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы", - говорится на сайте обладминистрации.Также он добавил, что в 20:00 (время совпадает с мск) на месте катастрофы будет проведено совещание, после которого, возможно, появится более подробная информация.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

https://ria.ru/20200926/statya-1577813180.html

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харьковская область

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, украина, в мире