https://ria.ru/20200926/rudova-1577820741.html

Звезда "Универа" вызвала ажиотаж видео с отдыха на море

РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T18:59

2020-09-26T18:59

2020-09-26T18:59

наталья рудова

россия

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Актриса театра и кино, звезда сериала “Универ” <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/">Наталья Рудова</a> опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с отдыха, который вызвал восхищение ее подписчиков.На размещенных кадрах девушка в замедленной съемке ныряет в воду на одном из морских курортов. “Настроение для субботы”, - написала Рудова. Подписчики оценили пост девушки и похвалили ее навык. “Красивый прыжок”, - прокомментировала ket.katerinka.“Я раз десять пересмотрела”, - поделилась ira_irina_irischka.“Красиво ушла под воду”, - сообщил fdanila5.“Наталья красивее моря”, - заявил barinoffmikhail.“Фигура у вас бомбическая”, - добавил adelanch.“Всегда хороша и прекрасна”, - выразила мнение yunnaceban.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья рудова, россия, шоу-бизнес