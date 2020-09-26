https://ria.ru/20200926/rudova-1577820741.html
Звезда "Универа" вызвала ажиотаж видео с отдыха на море
РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T18:59
2020-09-26T18:59
2020-09-26T18:59
наталья рудова
россия
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Актриса театра и кино, звезда сериала “Универ” <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/">Наталья Рудова</a> опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с отдыха, который вызвал восхищение ее подписчиков.На размещенных кадрах девушка в замедленной съемке ныряет в воду на одном из морских курортов. “Настроение для субботы”, - написала Рудова. Подписчики оценили пост девушки и похвалили ее навык. “Красивый прыжок”, - прокомментировала ket.katerinka.“Я раз десять пересмотрела”, - поделилась ira_irina_irischka.“Красиво ушла под воду”, - сообщил fdanila5.“Наталья красивее моря”, - заявил barinoffmikhail.“Фигура у вас бомбическая”, - добавил adelanch.“Всегда хороша и прекрасна”, - выразила мнение yunnaceban.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья рудова, россия, шоу-бизнес
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Актриса театра и кино, звезда сериала “Универ” Наталья Рудова
опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с отдыха, который вызвал восхищение ее подписчиков.
На размещенных кадрах девушка в замедленной съемке ныряет в воду на одном из морских курортов. “Настроение для субботы”, - написала Рудова.
Подписчики оценили пост девушки и похвалили ее навык.
“Красивый прыжок”, - прокомментировала ket.katerinka.
“Я раз десять пересмотрела”, - поделилась ira_irina_irischka.
“Красиво ушла под воду”, - сообщил fdanila5.
“Наталья красивее моря”, - заявил barinoffmikhail.
“Фигура у вас бомбическая”, - добавил adelanch.
“Всегда хороша и прекрасна”, - выразила мнение yunnaceban.