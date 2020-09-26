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Звезда "Универа" вызвала ажиотаж видео с отдыха на море
РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T18:59
2020-09-26T18:59
наталья рудова
россия
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Актриса театра и кино, звезда сериала “Универ” <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/">Наталья Рудова</a> опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с отдыха, который вызвал восхищение ее подписчиков.На размещенных кадрах девушка в замедленной съемке ныряет в воду на одном из морских курортов. “Настроение для субботы”, - написала Рудова. Подписчики оценили пост девушки и похвалили ее навык. “Красивый прыжок”, - прокомментировала ket.katerinka.“Я раз десять пересмотрела”, - поделилась ira_irina_irischka.“Красиво ушла под воду”, - сообщил fdanila5.“Наталья красивее моря”, - заявил barinoffmikhail.“Фигура у вас бомбическая”, - добавил adelanch.“Всегда хороша и прекрасна”, - выразила мнение yunnaceban.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
наталья рудова, россия, шоу-бизнес

Звезда "Универа" вызвала ажиотаж видео с отдыха на море

18:59 26.09.2020
3770
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Рудова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Наталья Рудова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Актриса театра и кино, звезда сериала “Универ” Наталья Рудова опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с отдыха, который вызвал восхищение ее подписчиков.
На размещенных кадрах девушка в замедленной съемке ныряет в воду на одном из морских курортов. “Настроение для субботы”, - написала Рудова.
Подписчики оценили пост девушки и похвалили ее навык.
“Красивый прыжок”, - прокомментировала ket.katerinka.
“Я раз десять пересмотрела”, - поделилась ira_irina_irischka.
“Красиво ушла под воду”, - сообщил fdanila5.
“Наталья красивее моря”, - заявил barinoffmikhail.
“Фигура у вас бомбическая”, - добавил adelanch.
“Всегда хороша и прекрасна”, - выразила мнение yunnaceban.
210001
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Наталья РудоваРоссияШоу-бизнес
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