https://ria.ru/20200926/rudnik-1577802107.html

На Камчатке при обрушении породы погиб сотрудник рудника

Один из сотрудников рудника на Камчатке погиб при обрушении породы, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T07:35

2020-09-26T07:35

2020-09-26T12:09

владивосток

камчатский край

быстринский район

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости.</strong> Один из сотрудников рудника на Камчатке погиб при обрушении породы, сообщает прокуратура региона."Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Bystrinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Быстринского района</a> поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой Мильковским межрайонным следственным отделом СУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатскому краю</a>, по факту гибели 54-летнего мужчины на руднике "Бараньевский", — говорится в сообщении.Предварительно установлено, что 25 сентября около 21:20 (12:20 мск) на участке подземных работ на штольне "Южная" рудника "Бараневский" произошел обвал горной массы. Один из работников погиб.Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии. ​​​​​​​

https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577574969.html

владивосток

камчатский край

быстринский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, камчатский край, быстринский район, происшествия