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На Камчатке при обрушении породы погиб сотрудник рудника
Один из сотрудников рудника на Камчатке погиб при обрушении породы, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T07:35
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владивосток
камчатский край
быстринский район
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости.</strong> Один из сотрудников рудника на Камчатке погиб при обрушении породы, сообщает прокуратура региона."Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Bystrinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Быстринского района</a> поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой Мильковским межрайонным следственным отделом СУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатскому краю</a>, по факту гибели 54-летнего мужчины на руднике "Бараньевский", — говорится в сообщении.Предварительно установлено, что 25 сентября около 21:20 (12:20 мск) на участке подземных работ на штольне "Южная" рудника "Бараневский" произошел обвал горной массы. Один из работников погиб.Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии. ​​​​​​​
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владивосток
камчатский край
быстринский район
РИА Новости
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владивосток, камчатский край, быстринский район, происшествия

На Камчатке при обрушении породы погиб сотрудник рудника

07:35 26.09.2020 (обновлено: 12:09 26.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча породы на руднике
Добыча породы на руднике - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Один из сотрудников рудника на Камчатке погиб при обрушении породы, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура Быстринского района поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой Мильковским межрайонным следственным отделом СУСК России по Камчатскому краю, по факту гибели 54-летнего мужчины на руднике "Бараньевский", — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 25 сентября около 21:20 (12:20 мск) на участке подземных работ на штольне "Южная" рудника "Бараневский" произошел обвал горной массы. Один из работников погиб.
Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии. ​​​​​​​
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