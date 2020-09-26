https://ria.ru/20200926/reys-1577817176.html

В пермском аэропорту задержали рейс из-за птицы в двигателе самолета

Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Пермь - Москва авиакомпании "Аэрофлот" в пермском аэропорту Большое Савино из-за обнаружения... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T17:13

2020-09-26T17:13

2020-09-26T17:13

россия

аэрофлот

москва

пермь

происшествия

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<strong>ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Пермь - Москва авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" в пермском аэропорту Большое Савино из-за обнаружения останков птицы в двигателе самолета, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.Уточняется, что в двигателе самолета не обнаружены видимые повреждения, пассажирам оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

https://ria.ru/20200922/samolet-1577609031.html

россия

москва

пермь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аэрофлот, москва, пермь, происшествия