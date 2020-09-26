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В пермском аэропорту задержали рейс из-за птицы в двигателе самолета
Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Пермь - Москва авиакомпании "Аэрофлот" в пермском аэропорту Большое Савино из-за обнаружения... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:13
2020-09-26T17:13
россия
аэрофлот
москва
пермь
происшествия
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<strong>ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Пермь - Москва авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" в пермском аэропорту Большое Савино из-за обнаружения останков птицы в двигателе самолета, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.Уточняется, что в двигателе самолета не обнаружены видимые повреждения, пассажирам оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.
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россия
москва
пермь
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россия, аэрофлот, москва, пермь, происшествия

В пермском аэропорту задержали рейс из-за птицы в двигателе самолета

17:13 26.09.2020
660
CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov / Пермский аэропорт "Большое Савино"
Пермский аэропорт Большое Савино - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov /
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ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Пермь - Москва авиакомпании "Аэрофлот" в пермском аэропорту Большое Савино из-за обнаружения останков птицы в двигателе самолета, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Большое Савино 26 сентября произошла задержка рейса Пермь - Москва авиакомпании Аэрофлот... При послеполетном осмотре воздушного судна, прибывшего в аэропорт г. Перми, в двигателе обнаружены останки птицы. Проводится проверка исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 16:18
Летевший в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами
Уточняется, что в двигателе самолета не обнаружены видимые повреждения, пассажирам оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.
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РоссияАэрофлотМоскваПермьПроисшествия
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