https://ria.ru/20200926/reys-1577817176.html
В пермском аэропорту задержали рейс из-за птицы в двигателе самолета
Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Пермь - Москва авиакомпании "Аэрофлот" в пермском аэропорту Большое Савино из-за обнаружения... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:13
2020-09-26T17:13
2020-09-26T17:13
россия
аэрофлот
москва
пермь
происшествия
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<strong>ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Пермь - Москва авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" в пермском аэропорту Большое Савино из-за обнаружения останков птицы в двигателе самолета, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.Уточняется, что в двигателе самолета не обнаружены видимые повреждения, пассажирам оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.
https://ria.ru/20200922/samolet-1577609031.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, москва, пермь, происшествия