https://ria.ru/20200926/reaktor-1577802435.html

В России придумали уникальный метод проверки материалов для реакторов АЭС

Ученые Томского политехнического университета предложили новый, не имеющий аналогов в мире инструмент для исследования конструкционных материалов ядерных... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T08:15

2020-09-26T08:15

2020-09-26T20:03

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Tomskijj_nacionalnyjj_issledovatelskijj_politekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Томского политехнического университета</a> предложили новый, не имеющий аналогов в мире инструмент для исследования конструкционных материалов ядерных реакторов — так называемые пучки ускоренных атомов. С их помощью можно гораздо быстрее проверять новые материалы на радиационную стойкость, говорится в сообщении пресс-службы вуза.Результаты исследования, которое специалисты ТПУ провели совместно с коллегами из Даляньского политехнического университета (<u><a href="http://ria.ru/location_China/">Китай</a></u>), представлены на проходящем в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> VII международном конгрессе "Потоки энергии и радиационные эффекты" (EFRE-2020).Конструкционные элементы ядерных реакторов, в том числе работающих на АЭС, находятся в очень жестких условиях. За жизненный цикл они подвергаются такой интенсивной радиационной нагрузке, что атомы их кристаллической решетки меняют положение, из-за чего происходит радиационное повреждение этих элементов.То есть элементы реакторов, прежде всего тепловыделяющие, не должны существенно менять свойства за все время работы, но при низкой радиационной стойкости может произойти их деформация и разрушение. Поэтому повышение устойчивости конструкционных материалов — одна из важнейших проблем радиационного материаловедения. Во всем мире ученые решают эту проблему, изучая материалы с точки зрения радиационной стойкости. Для этого они помещают их в камеру облучения нейтронами около реактора и отслеживают появление существенных изменений. Обычно на такое исследование уходит несколько лет, так что этот путь не очень удобен для оперативной разработки новых материалов и технологий.Как пояснил один из авторов исследования, профессор отделения материаловедения ТПУ Александр Пушкарев, сейчас вместо нейтронного облучения используют имитационное облучение пучками заряженных частиц."При имитационном облучении воссоздают те же условия, что и в ядерном реакторе при облучении нейтронным пучком, то же количество радиационных повреждений. Однако радиационную нагрузку, которую получает тот или иной материал в ядерном реакторе, получается набрать за несколько часов вместо нескольких лет", — отметил он.Для имитационного облучения применяют два инструмента: электронные и ионные пучки. Однако механизмы формирования радиационных дефектов при облучении пучками заряженных частиц и нейтронами значительно отличаются, и это снижает достоверность исследования.Ученые из ТПУ предложили новый инструмент — пучки ускоренных атомов. Их формирование происходит с помощью генератора мощных ионных пучков, разработанного профессором университета Геннадием Ремневым. Сначала формируется пучок ускоренных ионов, затем идет процесс их перезарядки и образования ускоренных атомов, а затем ускоренные атомы с энергией в сотни килоэлектронвольт применяют для облучения материалов. "С точки зрения радиационного материаловедения это уникальный инструмент. Он отличается тем, что позволяет быстро набрать дозу, аналогичную дозе облучения в ядерном реакторе, и затратить на формирование дефектов значительно меньше энергии. Кроме того, механизмы формирования радиационных дефектов в металлах при облучении ускоренными атомами и нейтронами очень близки. Это позволяет повысить достоверность выполненных исследований радиационной стойкости материалов", — рассказал Пушкарев.

https://ria.ru/20200909/mifi-1576946387.html

https://ria.ru/20200611/1572781307.html

https://ria.ru/20200211/1564504327.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, открытия - риа наука, томск, далянь, новости - ядерные технологии