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Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
Хирург-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" рассказал, как определить наличие онкологического заболевания по виду ногтей. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:56
2020-09-26T13:02
михаил мяснянкин
россия
онкология
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Хирург-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a>" рассказал, как определить наличие <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija/" target="_blank">онкологического заболевания</a> по виду ногтей.Он отметил, что злокачественные образования на самом деле подногтевые. Их основным признаком служат полоски разного цвета в области ногтевого ложа: от коричневого до черного. Они могут быть как единичными, так и занимать все пространство. Кроме того, врач посоветовал следить за появлением трещин или ломкости ногтей, а также кровоподтеков — в случае их обнаружения нужно обратиться к специалистам. Если лечение грибка или инфекционного поражения ногтевой пластины в течение долгого времени не привело к результатам, то также нужно обязательно посетить врача.Онколог обратил внимание на популярность шеллака, отметив, что его нанесение вместе с использованием ультрафиолетовых ламп может повлиять на уже существующие образования на ложе ногтя и привести к онкологическим заболеваниям. Поэтому Мяснянкин предложил отказаться от такого вида покрытия и заменить его на те, для использования которых не требуется ультрафиолет.Все вышеперечисленные признаки, как подчеркнул врач, относятся к меланоме, коварство которой заключается в том, что опухоль не всегда пигментная. Кроме того, он не исключил возможности возникновения рака кожи, саркомы мягких тканей кожи, а также плоскоклеточного рака. Однако Мяснянкин отметил, что изменения ногтевого ложа не всегда могут быть злокачественными: существует много и доброкачественных образований.
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михаил мяснянкин, россия, онкология, общество

Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей

08:56 26.09.2020 (обновлено: 13:02 26.09.2020)
315515
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Хирург-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" рассказал, как определить наличие онкологического заболевания по виду ногтей.
Он отметил, что злокачественные образования на самом деле подногтевые. Их основным признаком служат полоски разного цвета в области ногтевого ложа: от коричневого до черного. Они могут быть как единичными, так и занимать все пространство. Кроме того, врач посоветовал следить за появлением трещин или ломкости ногтей, а также кровоподтеков — в случае их обнаружения нужно обратиться к специалистам. Если лечение грибка или инфекционного поражения ногтевой пластины в течение долгого времени не привело к результатам, то также нужно обязательно посетить врача.
Онколог обратил внимание на популярность шеллака, отметив, что его нанесение вместе с использованием ультрафиолетовых ламп может повлиять на уже существующие образования на ложе ногтя и привести к онкологическим заболеваниям. Поэтому Мяснянкин предложил отказаться от такого вида покрытия и заменить его на те, для использования которых не требуется ультрафиолет.
Все вышеперечисленные признаки, как подчеркнул врач, относятся к меланоме, коварство которой заключается в том, что опухоль не всегда пигментная. Кроме того, он не исключил возможности возникновения рака кожи, саркомы мягких тканей кожи, а также плоскоклеточного рака. Однако Мяснянкин отметил, что изменения ногтевого ложа не всегда могут быть злокачественными: существует много и доброкачественных образований.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 16:13
Назван продукт, снижающий риск развития рака
9018633340130
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Михаил МяснянкинРоссияОнкологияОбщество
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