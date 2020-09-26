https://ria.ru/20200926/ptitsy-1577814847.html

Птицы из-за пандемии стали петь тише и "сексуальнее"

Экологи из Сан-Франциско обнаружили, что самцы птиц начали петь значительно мягче, чтобы привлечь самок. Исследование опубликовано на сайте phys.org. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T15:52

2020-09-26T15:52

2020-09-26T16:34

калифорния

сан-франциско

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Экологи из <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a> обнаружили, что самцы птиц начали петь значительно мягче, чтобы привлечь самок. Исследование опубликовано на сайте <a href="https://phys.org/" target="_blank">phys.org</a>.Причиной такой перемены стал всеобщий карантин, введенный в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>. Городской шум вынуждал птиц петь гораздо громче, но после введения ограничительных мер в Сан-Франциско их пение стало мелодичнее и тише примерно на треть, говорится в статье.Авторы исследования показали, как быстро птицы приспосабливаются к переменам в окружающей среде, и предположили, что долгосрочные меры по понижению шумового загрязнения могут привести к большему видовому разнообразию в животном мире.

https://ria.ru/20200923/mumii-1577645556.html

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калифорния

сан-франциско

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калифорния, сан-франциско, в мире