https://ria.ru/20200926/protest-1577818209.html
В Минске завершилась акция оппозиции
Несанкционированный "женский марш" сторонников оппозиции завершился в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:45
2020-09-26T17:45
2020-09-26T17:53
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Несанкционированный "женский марш" сторонников оппозиции завершился в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, передаёт корреспондент РИА Новости.Днем в субботу оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> планировала провести в районе площади Победы несанкционированную акцию протеста - "женский марш". Однако еще до начала акции туда были стянуты значительные силы милиции, меры безопасности были усилены, в связи с чем в интернете появился призыв перенести проведение акции протеста в другую точку - к Комаровскому рынку. После того, как силовики задержали несколько участников акции, другие пошли шествием в сторону проспекта Независимости, однако и там были задержания. Еще несколько человек были задержаны на самом проспекте возле здания Олимпийского комитета.Затем участники акции перешли от площади Якуба Колласа к филармонии. Не дойдя до площади Победы, они развернулись, увидев оцепление. Затем, перейдя проспект Машерова и двигаясь в сторону области, участники увидели движущиеся на них микроавтобусы с силовиками и перебежали на другую сторону дороги. Во дворах домов, в направлении которых разбежались участники акции, когда к обочине проспекта Независимости подъехали автобусы милиции, снова прошли задержания.После последней серии задержаний на проспекте оставались лишь несколько десятков манифестантов. К ним подошли силовики и потребовали разойтись, настаивая на том, что это угрожает их безопасности. Затем к обочине вновь подъехали микроавтобусы, еще несколько человек были задержаны. Силовики стали проверять документы и аккредитацию у журналистов, тогда были задержаны сотрудники tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива".Затем силовики оттеснили оставшихся журналистов в сторону площади Якуба Колласа, вернулись в микроавтобусы и покинули проспект. Один из микроавтобусов развернулся, на четной стороне улицы вышедшие из него силовики задержали мужчину, который шел по проспекту.Всего участники субботней акции прошли не более двух кварталов, периодически разворачиваясь и сталкиваясь с правоохранительными органами. В марше приняли участие несколько сотен человек, в основном женщины. По сообщению ГУВД, были задержаны несколько десятков человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/protesty-minsk-1577812569.html
https://ria.ru/20200924/kolesnikova-1577731299.html
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
itacsltd17
Лишать всех гражданских прав. А также имущества и выселять из городов, на поселения. Пусть там по бороздам картошки маршируют.
45
itacsltd17
Обязательно касторки и пургена по утроенной дозе. Им обязательно полегчает!
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 26 сен - РИА Новости.
Несанкционированный "женский марш" сторонников оппозиции завершился в центре Минска
, передаёт корреспондент РИА Новости.
Днем в субботу оппозиция Белоруссии
планировала провести в районе площади Победы несанкционированную акцию протеста - "женский марш". Однако еще до начала акции туда были стянуты значительные силы милиции, меры безопасности были усилены, в связи с чем в интернете появился призыв перенести проведение акции протеста в другую точку - к Комаровскому рынку. После того, как силовики задержали несколько участников акции, другие пошли шествием в сторону проспекта Независимости, однако и там были задержания. Еще несколько человек были задержаны на самом проспекте возле здания Олимпийского комитета.
Затем участники акции перешли от площади Якуба Колласа к филармонии. Не дойдя до площади Победы, они развернулись, увидев оцепление. Затем, перейдя проспект Машерова и двигаясь в сторону области, участники увидели движущиеся на них микроавтобусы с силовиками и перебежали на другую сторону дороги. Во дворах домов, в направлении которых разбежались участники акции, когда к обочине проспекта Независимости подъехали автобусы милиции, снова прошли задержания.
После последней серии задержаний на проспекте оставались лишь несколько десятков манифестантов. К ним подошли силовики и потребовали разойтись, настаивая на том, что это угрожает их безопасности. Затем к обочине вновь подъехали микроавтобусы, еще несколько человек были задержаны. Силовики стали проверять документы и аккредитацию у журналистов, тогда были задержаны сотрудники tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива".
Затем силовики оттеснили оставшихся журналистов в сторону площади Якуба Колласа, вернулись в микроавтобусы и покинули проспект. Один из микроавтобусов развернулся, на четной стороне улицы вышедшие из него силовики задержали мужчину, который шел по проспекту.
Всего участники субботней акции прошли не более двух кварталов, периодически разворачиваясь и сталкиваясь с правоохранительными органами. В марше приняли участие несколько сотен человек, в основном женщины. По сообщению ГУВД, были задержаны несколько десятков человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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