https://ria.ru/20200926/protest-1577818209.html

В Минске завершилась акция оппозиции

Несанкционированный "женский марш" сторонников оппозиции завершился в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T17:45

2020-09-26T17:45

2020-09-26T17:53

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577814249_0:199:2933:1849_1400x0_80_0_0_bf8896f982b9f91fceb1096b81c6e0b0.jpg

<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Несанкционированный "женский марш" сторонников оппозиции завершился в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, передаёт корреспондент РИА Новости.Днем в субботу оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> планировала провести в районе площади Победы несанкционированную акцию протеста - "женский марш". Однако еще до начала акции туда были стянуты значительные силы милиции, меры безопасности были усилены, в связи с чем в интернете появился призыв перенести проведение акции протеста в другую точку - к Комаровскому рынку. После того, как силовики задержали несколько участников акции, другие пошли шествием в сторону проспекта Независимости, однако и там были задержания. Еще несколько человек были задержаны на самом проспекте возле здания Олимпийского комитета.Затем участники акции перешли от площади Якуба Колласа к филармонии. Не дойдя до площади Победы, они развернулись, увидев оцепление. Затем, перейдя проспект Машерова и двигаясь в сторону области, участники увидели движущиеся на них микроавтобусы с силовиками и перебежали на другую сторону дороги. Во дворах домов, в направлении которых разбежались участники акции, когда к обочине проспекта Независимости подъехали автобусы милиции, снова прошли задержания.После последней серии задержаний на проспекте оставались лишь несколько десятков манифестантов. К ним подошли силовики и потребовали разойтись, настаивая на том, что это угрожает их безопасности. Затем к обочине вновь подъехали микроавтобусы, еще несколько человек были задержаны. Силовики стали проверять документы и аккредитацию у журналистов, тогда были задержаны сотрудники tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива".Затем силовики оттеснили оставшихся журналистов в сторону площади Якуба Колласа, вернулись в микроавтобусы и покинули проспект. Один из микроавтобусов развернулся, на четной стороне улицы вышедшие из него силовики задержали мужчину, который шел по проспекту.Всего участники субботней акции прошли не более двух кварталов, периодически разворачиваясь и сталкиваясь с правоохранительными органами. В марше приняли участие несколько сотен человек, в основном женщины. По сообщению ГУВД, были задержаны несколько десятков человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/protesty-minsk-1577812569.html

https://ria.ru/20200924/kolesnikova-1577731299.html

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

itacsltd17 Лишать всех гражданских прав. А также имущества и выселять из городов, на поселения. Пусть там по бороздам картошки маршируют. 45

itacsltd17 Обязательно касторки и пургена по утроенной дозе. Им обязательно полегчает! 31

18

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире