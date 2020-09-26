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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200926/protest-1577818209.html
В Минске завершилась акция оппозиции
Несанкционированный "женский марш" сторонников оппозиции завершился в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:45
2020-09-26T17:53
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Несанкционированный "женский марш" сторонников оппозиции завершился в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, передаёт корреспондент РИА Новости.Днем в субботу оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> планировала провести в районе площади Победы несанкционированную акцию протеста - "женский марш". Однако еще до начала акции туда были стянуты значительные силы милиции, меры безопасности были усилены, в связи с чем в интернете появился призыв перенести проведение акции протеста в другую точку - к Комаровскому рынку. После того, как силовики задержали несколько участников акции, другие пошли шествием в сторону проспекта Независимости, однако и там были задержания. Еще несколько человек были задержаны на самом проспекте возле здания Олимпийского комитета.Затем участники акции перешли от площади Якуба Колласа к филармонии. Не дойдя до площади Победы, они развернулись, увидев оцепление. Затем, перейдя проспект Машерова и двигаясь в сторону области, участники увидели движущиеся на них микроавтобусы с силовиками и перебежали на другую сторону дороги. Во дворах домов, в направлении которых разбежались участники акции, когда к обочине проспекта Независимости подъехали автобусы милиции, снова прошли задержания.После последней серии задержаний на проспекте оставались лишь несколько десятков манифестантов. К ним подошли силовики и потребовали разойтись, настаивая на том, что это угрожает их безопасности. Затем к обочине вновь подъехали микроавтобусы, еще несколько человек были задержаны. Силовики стали проверять документы и аккредитацию у журналистов, тогда были задержаны сотрудники tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива".Затем силовики оттеснили оставшихся журналистов в сторону площади Якуба Колласа, вернулись в микроавтобусы и покинули проспект. Один из микроавтобусов развернулся, на четной стороне улицы вышедшие из него силовики задержали мужчину, который шел по проспекту.Всего участники субботней акции прошли не более двух кварталов, периодически разворачиваясь и сталкиваясь с правоохранительными органами. В марше приняли участие несколько сотен человек, в основном женщины. По сообщению ГУВД, были задержаны несколько десятков человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/protesty-minsk-1577812569.html
https://ria.ru/20200924/kolesnikova-1577731299.html
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
Лишать всех гражданских прав. А также имущества и выселять из городов, на поселения. Пусть там по бороздам картошки маршируют.
45
Обязательно касторки и пургена по утроенной дозе. Им обязательно полегчает!
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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минск, белоруссия, в мире

В Минске завершилась акция оппозиции

17:45 26.09.2020 (обновлено: 17:53 26.09.2020)
11353
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Участники марша оппозиции в Минске
 Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Несанкционированный "женский марш" сторонников оппозиции завершился в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости.
Днем в субботу оппозиция Белоруссии планировала провести в районе площади Победы несанкционированную акцию протеста - "женский марш". Однако еще до начала акции туда были стянуты значительные силы милиции, меры безопасности были усилены, в связи с чем в интернете появился призыв перенести проведение акции протеста в другую точку - к Комаровскому рынку. После того, как силовики задержали несколько участников акции, другие пошли шествием в сторону проспекта Независимости, однако и там были задержания. Еще несколько человек были задержаны на самом проспекте возле здания Олимпийского комитета.
Участники акции протеста во время столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 14:35
Протесты в Белоруссии: силовики в центре Минска и первые задержания
Затем участники акции перешли от площади Якуба Колласа к филармонии. Не дойдя до площади Победы, они развернулись, увидев оцепление. Затем, перейдя проспект Машерова и двигаясь в сторону области, участники увидели движущиеся на них микроавтобусы с силовиками и перебежали на другую сторону дороги. Во дворах домов, в направлении которых разбежались участники акции, когда к обочине проспекта Независимости подъехали автобусы милиции, снова прошли задержания.
После последней серии задержаний на проспекте оставались лишь несколько десятков манифестантов. К ним подошли силовики и потребовали разойтись, настаивая на том, что это угрожает их безопасности. Затем к обочине вновь подъехали микроавтобусы, еще несколько человек были задержаны. Силовики стали проверять документы и аккредитацию у журналистов, тогда были задержаны сотрудники tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива".
Затем силовики оттеснили оставшихся журналистов в сторону площади Якуба Колласа, вернулись в микроавтобусы и покинули проспект. Один из микроавтобусов развернулся, на четной стороне улицы вышедшие из него силовики задержали мужчину, который шел по проспекту.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 20:13Протесты в Белоруссии
В Минске задержали адвоката Марии Колесниковой
Всего участники субботней акции прошли не более двух кварталов, периодически разворачиваясь и сталкиваясь с правоохранительными органами. В марше приняли участие несколько сотен человек, в основном женщины. По сообщению ГУВД, были задержаны несколько десятков человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 15:51Протесты в Белоруссии
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
1091202315
Обсудить18
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лишать всех гражданских прав. А также имущества и выселять из городов, на поселения. Пусть там по бороздам картошки маршируют.
26 сентября, 17:57
itacsltd17itacsltd17
3310038
Обязательно касторки и пургена по утроенной дозе. Им обязательно полегчает!
26 сентября, 17:59
itacsltd17itacsltd17
1921027
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