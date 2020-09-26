https://ria.ru/20200926/protest-1577812113.html

В центр Минска стянули силы милиции

Значительные силы милиции стянуты в район площади Победы в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T14:19

2020-09-26T14:19

2020-09-26T14:19

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Значительные силы милиции стянуты в район площади Победы в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, здесь стоят два длинных милицейских "Икаруса" с личным составом, микроавтобусы с завешанными окнами, машины ГАИ.Ранее оппозиция сообщила о намерении провести на площади сбор традиционного субботнего "женского марша". Затем появились призывы перенести его в район Комаровского рынка, чтобы "обмануть" собравшихся милиционеров.Рынок находится в 2 километрах от площади, однако сейчас там спокойно, передают корреспонденты РИА Новости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

https://ria.ru/20200925/arest-1577798924.html

Степан Краснов У них теперь каждые выходные будет такая веселуха..... 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире