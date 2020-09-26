В центр Минска стянули силы милиции
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© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Значительные силы милиции стянуты в район площади Победы в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.
В частности, здесь стоят два длинных милицейских "Икаруса" с личным составом, микроавтобусы с завешанными окнами, машины ГАИ.
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Ранее оппозиция сообщила о намерении провести на площади сбор традиционного субботнего "женского марша". Затем появились призывы перенести его в район Комаровского рынка, чтобы "обмануть" собравшихся милиционеров.
Рынок находится в 2 километрах от площади, однако сейчас там спокойно, передают корреспонденты РИА Новости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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