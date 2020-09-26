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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200926/protest-1577812113.html
В центр Минска стянули силы милиции
Значительные силы милиции стянуты в район площади Победы в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:19
2020-09-26T14:19
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Значительные силы милиции стянуты в район площади Победы в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, здесь стоят два длинных милицейских "Икаруса" с личным составом, микроавтобусы с завешанными окнами, машины ГАИ.Ранее оппозиция сообщила о намерении провести на площади сбор традиционного субботнего "женского марша". Затем появились призывы перенести его в район Комаровского рынка, чтобы "обмануть" собравшихся милиционеров.Рынок находится в 2 километрах от площади, однако сейчас там спокойно, передают корреспонденты РИА Новости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
https://ria.ru/20200925/arest-1577798924.html
У них теперь каждые выходные будет такая веселуха.....
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

В центр Минска стянули силы милиции

14:19 26.09.2020
9539
© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
 Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Значительные силы милиции стянуты в район площади Победы в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.
В частности, здесь стоят два длинных милицейских "Икаруса" с личным составом, микроавтобусы с завешанными окнами, машины ГАИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Ранее оппозиция сообщила о намерении провести на площади сбор традиционного субботнего "женского марша". Затем появились призывы перенести его в район Комаровского рынка, чтобы "обмануть" собравшихся милиционеров.
Рынок находится в 2 километрах от площади, однако сейчас там спокойно, передают корреспонденты РИА Новости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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Обсудить5
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У них теперь каждые выходные будет такая веселуха.....
26 сентября, 14:23
Степан КрасновСтепан Краснов
610415
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