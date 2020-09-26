https://ria.ru/20200926/proryv-1577809982.html

Полуфинал "Цифрового прорыва" стартовал в Сибирском IT-хабе

Полуфинальный онлайн-хакатон "Цифрового прорыва" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором за выход в финал будут РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T12:59

2020-09-26T12:59

2020-09-26T13:00

сергей меняйло

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Полуфинальный онлайн-хакатон "Цифрового прорыва" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором за выход в финал будут бороться 100 ИТ-команд, стартовал в Сибирском ИТ-хабе, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В хакатоне принимают участие более 1200 разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов ИТ-сферы, а также студенты из 33 регионов России. В течение 48 часов команды в прямом эфире будут решать актуальные кейсы от партнеров проекта. В числе направлений – промышленный IoT, ситуационные центры, e-commerce, цифровизация и digital-разработка.Команды будут соревноваться дистанционно, помогать проходить испытания им будут трекеры и эксперты. Защита проектов состоится в прямом эфире. Важной частью полуфинала станет серия деловых мероприятий, посвященных переходу СФО от цифровой трансформации к цифровой зрелости. В день открытия хакатона прошел круглый стол при участии полномочного представителя президента России в СФО <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank">Сергея Меняйло</a>, а также руководителей региональных министерств цифровизации и связи, отраслевых экспертов и представители IT-бизнеса Сибири. На нем обсудили цифровую трансформацию традиционных отраслей экономики, госуправления и социальной сферы, кадровый вопрос, уровень цифровой грамотности жителей СФО.По итогам хакатона победителей ждет призовой фонд в размере около 3 миллионов рублей и поддержка партнеров проекта: прохождение стажировок, участие в публичных мероприятиях, и другие призы. Лучшие решения будут реализованы.

https://ria.ru/20200622/1573302873.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей меняйло, общество