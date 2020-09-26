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Полуфинал "Цифрового прорыва" стартовал в Сибирском IT-хабе
Полуфинальный онлайн-хакатон "Цифрового прорыва" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором за выход в финал будут РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:59
2020-09-26T13:00
сергей меняйло
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Полуфинальный онлайн-хакатон "Цифрового прорыва" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором за выход в финал будут бороться 100 ИТ-команд, стартовал в Сибирском ИТ-хабе, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В хакатоне принимают участие более 1200 разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов ИТ-сферы, а также студенты из 33 регионов России. В течение 48 часов команды в прямом эфире будут решать актуальные кейсы от партнеров проекта. В числе направлений – промышленный IoT, ситуационные центры, e-commerce, цифровизация и digital-разработка.Команды будут соревноваться дистанционно, помогать проходить испытания им будут трекеры и эксперты. Защита проектов состоится в прямом эфире. Важной частью полуфинала станет серия деловых мероприятий, посвященных переходу СФО от цифровой трансформации к цифровой зрелости. В день открытия хакатона прошел круглый стол при участии полномочного представителя президента России в СФО <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank">Сергея Меняйло</a>, а также руководителей региональных министерств цифровизации и связи, отраслевых экспертов и представители IT-бизнеса Сибири. На нем обсудили цифровую трансформацию традиционных отраслей экономики, госуправления и социальной сферы, кадровый вопрос, уровень цифровой грамотности жителей СФО.По итогам хакатона победителей ждет призовой фонд в размере около 3 миллионов рублей и поддержка партнеров проекта: прохождение стажировок, участие в публичных мероприятиях, и другие призы. Лучшие решения будут реализованы.
https://ria.ru/20200622/1573302873.html
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РИА Новости
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Новости
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сергей меняйло, общество

Полуфинал "Цифрового прорыва" стартовал в Сибирском IT-хабе

12:59 26.09.2020 (обновлено: 13:00 26.09.2020)
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© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Полуфинальный онлайн-хакатон "Цифрового прорыва" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором за выход в финал будут бороться 100 ИТ-команд, стартовал в Сибирском ИТ-хабе, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В хакатоне принимают участие более 1200 разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов ИТ-сферы, а также студенты из 33 регионов России. В течение 48 часов команды в прямом эфире будут решать актуальные кейсы от партнеров проекта. В числе направлений – промышленный IoT, ситуационные центры, e-commerce, цифровизация и digital-разработка.
© "Цифровой прорыв" Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв"
Всероссийский конкурс Цифровой прорыв - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© "Цифровой прорыв"
Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв"
"Конкурсантам предстоит спасать леса от пожаров с помощью искусственного интеллекта, создавать автоматизированную систему управления парками, улучшать услуги курьерской доставки и разрабатывать сервис для цифровой навигации по библиотеке". Кроме того, мы предложили и кейс самой платформы "Россия – страна возможностей". Нужно создать удобный конструктор презентаций для участников проекта нашей платформы – инженерного чемпионата CASE-IN. Также у конкурсантов будет возможность решить кейс, в котором потребуются управленческие навыки – необходимо разработать ПО для диагностики и проведения тестирования информационных систем, платформ и ресурсов для создания цифрового государства и цифровой трансформации", – сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Команды будут соревноваться дистанционно, помогать проходить испытания им будут трекеры и эксперты. Защита проектов состоится в прямом эфире.
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 14:23
Участники 2-го онлайн-хакатона "Цифрового прорыва" создали 157 ИТ-решений
Важной частью полуфинала станет серия деловых мероприятий, посвященных переходу СФО от цифровой трансформации к цифровой зрелости. В день открытия хакатона прошел круглый стол при участии полномочного представителя президента России в СФО Сергея Меняйло, а также руководителей региональных министерств цифровизации и связи, отраслевых экспертов и представители IT-бизнеса Сибири. На нем обсудили цифровую трансформацию традиционных отраслей экономики, госуправления и социальной сферы, кадровый вопрос, уровень цифровой грамотности жителей СФО.
По итогам хакатона победителей ждет призовой фонд в размере около 3 миллионов рублей и поддержка партнеров проекта: прохождение стажировок, участие в публичных мероприятиях, и другие призы. Лучшие решения будут реализованы.
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Сергей МеняйлоОбщество
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