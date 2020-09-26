https://ria.ru/20200926/postupleniya-1577813028.html

Налоговые поступления от потребсферы Кубани превысили показатель 2019 г

Налоговые поступления от предприятий потребительской сферы Краснодарского края превысили показатель 2019 года, несмотря на пандемию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T14:51

2020-09-26T14:51

2020-09-26T14:51

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости.</strong> Налоговые поступления от предприятий потребительской сферы <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> превысили показатель 2019 года, несмотря на пандемию, сообщает пресс-служба администрации региона."Впервые с начала пандемии поступления по налогам от предприятий потребительской сферы показали положительную динамику. За 8 месяцев 2020 года в бюджет региона направили 29,2 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 273 миллиона рублей или 0,9%", - говорится в сообщении. Как уточнили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, результата удалось достичь "благодаря качественной работе предприятий сферы, которые смогли после вынужденного закрытия довольно быстро восстановиться".По данным ведомства, за 8 месяцев 2020 года оборот отраслей составил 2,1 миллиарда рублей, что всего на 2% ниже аналогичного показателя 2019 года. Розничные продажи упали на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 875,8 миллиардов рублей. Оборот оптовой торговли составил 1141,7 миллиарда рублей, что ниже показателя прошлого года в сопоставимых ценах на 2,2%. Оборот общественного питания снизился на 17,3% и составил 40,8 миллиарда рублей. Объем бытовых услуг населению составил 39,6 миллиарда рублей, что по сравнению с прошлым годом меньше на 17,3%.Ранее сообщалось, что каждый пятый рубль в казну региона поступает от предприятий потребительской сферы. В августе глава региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> подписал план по восстановлению роста экономики Краснодарского края. Одна из антикризисных мер, предусмотренных документом – помощь предпринимателям в расширении рынков сбыта через электронные площадки. Отмечалось, что бизнес сможет вернуть 100% затрат по переходу на интернет-торговлю. На эти цели в краевом бюджете предусмотрены средства.

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577680760.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика