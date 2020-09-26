https://ria.ru/20200926/postupleniya-1577813028.html
Налоговые поступления от потребсферы Кубани превысили показатель 2019 г
Налоговые поступления от предприятий потребительской сферы Краснодарского края превысили показатель 2019 года, несмотря на пандемию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:51
2020-09-26T14:51
2020-09-26T14:51
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости.</strong> Налоговые поступления от предприятий потребительской сферы <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> превысили показатель 2019 года, несмотря на пандемию, сообщает пресс-служба администрации региона."Впервые с начала пандемии поступления по налогам от предприятий потребительской сферы показали положительную динамику. За 8 месяцев 2020 года в бюджет региона направили 29,2 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 273 миллиона рублей или 0,9%", - говорится в сообщении. Как уточнили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, результата удалось достичь "благодаря качественной работе предприятий сферы, которые смогли после вынужденного закрытия довольно быстро восстановиться".По данным ведомства, за 8 месяцев 2020 года оборот отраслей составил 2,1 миллиарда рублей, что всего на 2% ниже аналогичного показателя 2019 года. Розничные продажи упали на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 875,8 миллиардов рублей. Оборот оптовой торговли составил 1141,7 миллиарда рублей, что ниже показателя прошлого года в сопоставимых ценах на 2,2%. Оборот общественного питания снизился на 17,3% и составил 40,8 миллиарда рублей. Объем бытовых услуг населению составил 39,6 миллиарда рублей, что по сравнению с прошлым годом меньше на 17,3%.Ранее сообщалось, что каждый пятый рубль в казну региона поступает от предприятий потребительской сферы. В августе глава региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> подписал план по восстановлению роста экономики Краснодарского края. Одна из антикризисных мер, предусмотренных документом – помощь предпринимателям в расширении рынков сбыта через электронные площадки. Отмечалось, что бизнес сможет вернуть 100% затрат по переходу на интернет-торговлю. На эти цели в краевом бюджете предусмотрены средства.
https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577680760.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости.
Налоговые поступления от предприятий потребительской сферы Краснодарского края
превысили показатель 2019 года, несмотря на пандемию, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Впервые с начала пандемии поступления по налогам от предприятий потребительской сферы показали положительную динамику. За 8 месяцев 2020 года в бюджет региона направили 29,2 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 273 миллиона рублей или 0,9%", - говорится в сообщении. Как уточнили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, результата удалось достичь "благодаря качественной работе предприятий сферы, которые смогли после вынужденного закрытия довольно быстро восстановиться".
"В этот период действия департамента были направлены на легализацию предпринимательства. В целом потребительская сфера региона продолжает показывать положительную динамику и постепенно возвращается к показателям докарантинного периода", – уточнил исполняющий обязанности главы департамента потребсферы региона Роман Куринный.
По данным ведомства, за 8 месяцев 2020 года оборот отраслей составил 2,1 миллиарда рублей, что всего на 2% ниже аналогичного показателя 2019 года. Розничные продажи упали на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 875,8 миллиардов рублей. Оборот оптовой торговли составил 1141,7 миллиарда рублей, что ниже показателя прошлого года в сопоставимых ценах на 2,2%. Оборот общественного питания снизился на 17,3% и составил 40,8 миллиарда рублей. Объем бытовых услуг населению составил 39,6 миллиарда рублей, что по сравнению с прошлым годом меньше на 17,3%.
Ранее сообщалось, что каждый пятый рубль в казну региона поступает от предприятий потребительской сферы. В августе глава региона Вениамин Кондратьев
подписал план по восстановлению роста экономики Краснодарского края. Одна из антикризисных мер, предусмотренных документом – помощь предпринимателям в расширении рынков сбыта через электронные площадки. Отмечалось, что бизнес сможет вернуть 100% затрат по переходу на интернет-торговлю. На эти цели в краевом бюджете предусмотрены средства.