Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20200926/postupleniya-1577813028.html
Налоговые поступления от потребсферы Кубани превысили показатель 2019 г
Налоговые поступления от предприятий потребительской сферы Краснодарского края превысили показатель 2019 года, несмотря на пандемию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:51
2020-09-26T14:51
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_697fc5df823a78a40dc0fb79e331bc90.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости.</strong> Налоговые поступления от предприятий потребительской сферы <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> превысили показатель 2019 года, несмотря на пандемию, сообщает пресс-служба администрации региона."Впервые с начала пандемии поступления по налогам от предприятий потребительской сферы показали положительную динамику. За 8 месяцев 2020 года в бюджет региона направили 29,2 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 273 миллиона рублей или 0,9%", - говорится в сообщении. Как уточнили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, результата удалось достичь "благодаря качественной работе предприятий сферы, которые смогли после вынужденного закрытия довольно быстро восстановиться".По данным ведомства, за 8 месяцев 2020 года оборот отраслей составил 2,1 миллиарда рублей, что всего на 2% ниже аналогичного показателя 2019 года. Розничные продажи упали на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 875,8 миллиардов рублей. Оборот оптовой торговли составил 1141,7 миллиарда рублей, что ниже показателя прошлого года в сопоставимых ценах на 2,2%. Оборот общественного питания снизился на 17,3% и составил 40,8 миллиарда рублей. Объем бытовых услуг населению составил 39,6 миллиарда рублей, что по сравнению с прошлым годом меньше на 17,3%.Ранее сообщалось, что каждый пятый рубль в казну региона поступает от предприятий потребительской сферы. В августе глава региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> подписал план по восстановлению роста экономики Краснодарского края. Одна из антикризисных мер, предусмотренных документом – помощь предпринимателям в расширении рынков сбыта через электронные площадки. Отмечалось, что бизнес сможет вернуть 100% затрат по переходу на интернет-торговлю. На эти цели в краевом бюджете предусмотрены средства.
https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577680760.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7c34e8ecba334e0a505f5b0c17d5a041.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Налоговые поступления от потребсферы Кубани превысили показатель 2019 г

14:51 26.09.2020
110
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Налоговые поступления от предприятий потребительской сферы Краснодарского края превысили показатель 2019 года, несмотря на пандемию, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Впервые с начала пандемии поступления по налогам от предприятий потребительской сферы показали положительную динамику. За 8 месяцев 2020 года в бюджет региона направили 29,2 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 273 миллиона рублей или 0,9%", - говорится в сообщении. Как уточнили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, результата удалось достичь "благодаря качественной работе предприятий сферы, которые смогли после вынужденного закрытия довольно быстро восстановиться".

"В этот период действия департамента были направлены на легализацию предпринимательства. В целом потребительская сфера региона продолжает показывать положительную динамику и постепенно возвращается к показателям докарантинного периода", – уточнил исполняющий обязанности главы департамента потребсферы региона Роман Куринный.

По данным ведомства, за 8 месяцев 2020 года оборот отраслей составил 2,1 миллиарда рублей, что всего на 2% ниже аналогичного показателя 2019 года. Розничные продажи упали на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 875,8 миллиардов рублей. Оборот оптовой торговли составил 1141,7 миллиарда рублей, что ниже показателя прошлого года в сопоставимых ценах на 2,2%. Оборот общественного питания снизился на 17,3% и составил 40,8 миллиарда рублей. Объем бытовых услуг населению составил 39,6 миллиарда рублей, что по сравнению с прошлым годом меньше на 17,3%.
Ранее сообщалось, что каждый пятый рубль в казну региона поступает от предприятий потребительской сферы. В августе глава региона Вениамин Кондратьев подписал план по восстановлению роста экономики Краснодарского края. Одна из антикризисных мер, предусмотренных документом – помощь предпринимателям в расширении рынков сбыта через электронные площадки. Отмечалось, что бизнес сможет вернуть 100% затрат по переходу на интернет-торговлю. На эти цели в краевом бюджете предусмотрены средства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 11 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 20:31Краснодарский край
Бюджет Кубани останется социально ориентированным, заявил Кондратьев
000000
Обсудить0
Краснодарский крайРоссияВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Работа компании Сибирский Антрацит в Искитимском районе Новосибирской области
МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году
Линии электропередач
Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%
Уборка урожая зерновых
Нижегородские аграрии получили более трех миллиардов рублей субсидий
Контейнеровоз проходит Калининградский морской канал у Калининградского морского торгового порта
Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Сбой на винодельне Vitivinos. Стоп-кадр из видео
Испанский завод затопило красным вином
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве
Эксперты не ожидают дальнейшего сильного ослабления рубля
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат
Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае
Кубань приступила к посевной кампании озимых культур
Монумент Независимости Украины в Киеве
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Последствия взрыва на территории автосервиса в Подмосковье
В Дзержинском прогремел взрыв на территории автосервиса
Люди в центре Москвы
Вирусолог объяснил, почему нет смысла делить пандемию на волны
Кадры аварии с участием Ferrari в Москве
Столкновение Ferrari с маршруткой в Москве попало на видео
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Названы затраты на восстановление биоресурсов после аварии в Норильске
Марина Удгодская
Односельчанин "пропавшей" уборщицы Удгодской рассказал, где она
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Макей: Запад пытается ввергнуть Белоруссию в хаос
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
Лента новостейМолния