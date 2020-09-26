Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/popova-1577810101.html
Попова рассказала, когда люди вновь смогут здороваться за руку
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что если люди будут в масках и перчатках, то они уже в ближайшее время смогут жать друг другу руки при... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:02
2020-09-26T13:02
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048371_0:245:2966:1913_1400x0_80_0_0_68ad31ae73f532565fb33823477a8e7b.jpg
<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> рассказала, что если люди будут в масках и перчатках, то они уже в ближайшее время смогут жать друг другу руки при приветствии.В свою очередь директор центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a> уточнил, что в этом году, вероятно, это смогут делать ещё не все, а только те, кто имеет постинфекционный или поствакцинальный иммунитет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809693.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048371_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_121b99848e07df9747bb4ddb8700b8c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ринат максютов, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала, когда люди вновь смогут здороваться за руку

13:02 26.09.2020
5404
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкАнна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что если люди будут в масках и перчатках, то они уже в ближайшее время смогут жать друг другу руки при приветствии.

"Если люди в масках и в перчатках, то я думаю, что они смогут жать их уже в ближайшее время, но вместе с тем, во многом это зависит от нас", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".

В свою очередь директор центра "Вектор" Ринат Максютов уточнил, что в этом году, вероятно, это смогут делать ещё не все, а только те, кто имеет постинфекционный или поствакцинальный иммунитет.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 12:49Распространение нового коронавируса
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
52115333
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Стало известно, как вакцинация влияет на переболевших COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
Люди в центре Москвы
Вирусолог объяснил, почему нет смысла делить пандемию на волны
КПП бизнесмена, взимавшего плату за проезд по дороге от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района
Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд
Медицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве
Опрос показал, сколько россиян доверяют врачам в поликлиниках
Испытания ракетного комплекса Авангард
Борисов рассказал, почему "Авангард" обесценивает систему ПРО США
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Стало известно о состоянии единственного выжившего при крушении Ан-26
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Панорама города Якутска
Госсобрание Якутии VI созыва за два года приняло 667 нормативных актов
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Женщина потеряла память и считает себя Джулией Робертс
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Названа сумма компенсации семьям погибших при крушении Ан-26 на Украине
Монумент Независимости Украины в Киеве
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Макей: Запад пытается ввергнуть Белоруссию в хаос
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
Лента новостейМолния