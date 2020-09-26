https://ria.ru/20200926/popova-1577810101.html
Попова рассказала, когда люди вновь смогут здороваться за руку
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что если люди будут в масках и перчатках, то они уже в ближайшее время смогут жать друг другу руки при... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:02
2020-09-26T13:02
2020-09-26T13:02
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> рассказала, что если люди будут в масках и перчатках, то они уже в ближайшее время смогут жать друг другу руки при приветствии.В свою очередь директор центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a> уточнил, что в этом году, вероятно, это смогут делать ещё не все, а только те, кто имеет постинфекционный или поствакцинальный иммунитет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809693.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество