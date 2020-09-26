https://ria.ru/20200926/pomosch-1577805148.html

На месте крушения Ан-26 под Харьковом развернут пункт помощи

Пункт психологической помощи для родственников курсантов, погибших во время крушения Ан-26 в Харьковской области Украины, развернут на месте происшествия,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:25

2020-09-26T10:25

2020-09-26T10:25

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577804705_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_2fb3157e16a03ac2097c7e3c12121f15.jpg

<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Пункт психологической помощи для родственников курсантов, погибших во время крушения <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, развернут на месте происшествия, сообщает в субботу пресс-служба Госслужбы по ЧС.По информации пресс-службы, на месте работают восемь сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины. Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память о погибших.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двух человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577785065.html

харьковская область

чугуев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире