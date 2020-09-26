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На месте крушения Ан-26 под Харьковом развернут пункт помощи
Пункт психологической помощи для родственников курсантов, погибших во время крушения Ан-26 в Харьковской области Украины, развернут на месте происшествия,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:25
2020-09-26T10:25
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
чугуев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Пункт психологической помощи для родственников курсантов, погибших во время крушения <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, развернут на месте происшествия, сообщает в субботу пресс-служба Госслужбы по ЧС.По информации пресс-службы, на месте работают восемь сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины. Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память о погибших.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двух человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577785065.html
харьковская область
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире

На месте крушения Ан-26 под Харьковом развернут пункт помощи

10:25 26.09.2020
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© REUTERS / State Emergency Service of UkraineНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пункт психологической помощи для родственников курсантов, погибших во время крушения Ан-26 в Харьковской области Украины, развернут на месте происшествия, сообщает в субботу пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения. В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

По информации пресс-службы, на месте работают восемь сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины. Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память о погибших.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двух человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
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