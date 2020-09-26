На месте крушения Ан-26 под Харьковом развернут пункт помощи
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© REUTERS / State Emergency Service of UkraineНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пункт психологической помощи для родственников курсантов, погибших во время крушения Ан-26 в Харьковской области Украины, развернут на месте происшествия, сообщает в субботу пресс-служба Госслужбы по ЧС.
"На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения. В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
По информации пресс-службы, на месте работают восемь сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины. Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память о погибших.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двух человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
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