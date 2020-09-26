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Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25
Число жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25 человек, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T02:59
2020-09-26T13:03
крушение ан-26 под харьковом
ситуация на украине
ан-26
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Число жертв крушения военно-транспортного самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> увеличилось до 25 человек, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.При этом двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Они успели выпрыгнуть из самолета в самый последний момент."Предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются",— отмечается в сообщении.Добавляется, что в связи с происшествием возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним по статье 416 Уголовного кодекса Украины.По информации пресс-службы губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, в регионе объявили день траура. Кроме того, на всей территории области поручили приспустить государственный флаг страны на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также разместить на них траурную ленту.Соболезнования в связи с крушением самолета и гибелью находившихся на борту людей выразили, в частности, начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zibrov/" target="_blank">Геннадий Зибров</a>, глава <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Германии</a> и верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a> по внешней политике и безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank">Жозеп Боррель</a>.Ан-26 разбился в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Как сообщил глава области Алексей Кучер, по предварительной информации, у летательного аппарата отказал левый мотор, однако, считает губернатор, это не критическая ситуация для "опытного пилота".
https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799527.html
25 будущих укрокарателей судьба догнала
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крушение ан-26 под харьковом, ситуация на украине, ан-26, в мире

Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25

02:59 26.09.2020 (обновлено: 13:03 26.09.2020)
325627
© REUTERS / Vyacheslav MadiyevskyyНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25 человек, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
При этом двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Они успели выпрыгнуть из самолета в самый последний момент.
"Предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются",— отмечается в сообщении.
Добавляется, что в связи с происшествием возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним по статье 416 Уголовного кодекса Украины.
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 23:57
Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
По информации пресс-службы губернатора Харьковской области, в регионе объявили день траура. Кроме того, на всей территории области поручили приспустить государственный флаг страны на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также разместить на них траурную ленту.
Соболезнования в связи с крушением самолета и гибелью находившихся на борту людей выразили, в частности, начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров, глава минобороны Германии и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Ан-26 разбился в пятницу вечером возле города Чугуев во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Как сообщил глава области Алексей Кучер, по предварительной информации, у летательного аппарата отказал левый мотор, однако, считает губернатор, это не критическая ситуация для "опытного пилота".
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Крушение Ан-26 под ХарьковомСитуация на УкраинеАн-26В мире
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25 будущих укрокарателей судьба догнала
26 сентября, 07:05
Ю.Юрий .
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26 сентября, 07:51
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
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