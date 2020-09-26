https://ria.ru/20200926/pogibshie-1577800837.html

Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25

Число жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25 человек, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T02:59

2020-09-26T02:59

2020-09-26T13:03

крушение ан-26 под харьковом

ситуация на украине

ан-26

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Число жертв крушения военно-транспортного самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> увеличилось до 25 человек, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.При этом двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Они успели выпрыгнуть из самолета в самый последний момент."Предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются",— отмечается в сообщении.Добавляется, что в связи с происшествием возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним по статье 416 Уголовного кодекса Украины.По информации пресс-службы губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, в регионе объявили день траура. Кроме того, на всей территории области поручили приспустить государственный флаг страны на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также разместить на них траурную ленту.Соболезнования в связи с крушением самолета и гибелью находившихся на борту людей выразили, в частности, начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zibrov/" target="_blank">Геннадий Зибров</a>, глава <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Германии</a> и верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a> по внешней политике и безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank">Жозеп Боррель</a>.Ан-26 разбился в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Как сообщил глава области Алексей Кучер, по предварительной информации, у летательного аппарата отказал левый мотор, однако, считает губернатор, это не критическая ситуация для "опытного пилота".

https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799527.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ситуация на украине, ан-26, в мире