https://ria.ru/20200926/pogibshie-1577800837.html
Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25
Число жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25 человек, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T02:59
2020-09-26T02:59
2020-09-26T13:03
крушение ан-26 под харьковом
ситуация на украине
ан-26
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577799004_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a8417db1f131e429fd5aa37c4c9181ad.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Число жертв крушения военно-транспортного самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> увеличилось до 25 человек, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.При этом двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Они успели выпрыгнуть из самолета в самый последний момент."Предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются",— отмечается в сообщении.Добавляется, что в связи с происшествием возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним по статье 416 Уголовного кодекса Украины.По информации пресс-службы губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, в регионе объявили день траура. Кроме того, на всей территории области поручили приспустить государственный флаг страны на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также разместить на них траурную ленту.Соболезнования в связи с крушением самолета и гибелью находившихся на борту людей выразили, в частности, начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zibrov/" target="_blank">Геннадий Зибров</a>, глава <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Германии</a> и верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a> по внешней политике и безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank">Жозеп Боррель</a>.Ан-26 разбился в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Как сообщил глава области Алексей Кучер, по предварительной информации, у летательного аппарата отказал левый мотор, однако, считает губернатор, это не критическая ситуация для "опытного пилота".
https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799527.html
Юрий .
25 будущих укрокарателей судьба догнала
32
Егор Панкратов
Кара Божья.
21
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577799004_139:0:1846:1280_1400x0_80_0_0_b9702830d0d61715512705195a4860f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, ситуация на украине, ан-26, в мире