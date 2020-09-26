https://ria.ru/20200926/plata-1577810627.html

Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд

В Красноярском крае предприниматель арендовал участок дороги и поставил шлагбаум, чтобы взимать плату за проезд, рассказали в отделе МВД по Эвенкийскому району. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:18

2020-09-26T13:18

2020-09-26T14:49

эвенкийский район

иркутская область

усть-илимск

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>В Красноярском крае предприниматель арендовал участок дороги и поставил шлагбаум, чтобы взимать плату за проезд, рассказали в отделе <a href="https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">МВД по Эвенкийскому району</a>.На участке дороги от города Усть-Илимск <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> до села Ванавара Эвенкийского района собралась группа людей на лесовозах. Им преградил путь КПП, установленный бизнесменом. Водителям грузовых автомобилей предложили заплатить за проезд или ехать по объездной дороге. Полиция выясняет обстоятельства инцидента и проводит оперативные мероприятия.

https://ria.ru/20181024/1531378560.html

kwadrat007 Это Россия, детка! 59

Mitrich Kolobok Kolobok Полиции оперативные мероприятия надо проводить в местной администрации!))) 50

29

эвенкийский район

иркутская область

усть-илимск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эвенкийский район, иркутская область, усть-илимск