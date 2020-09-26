https://ria.ru/20200926/plata-1577810627.html
Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд
В Красноярском крае предприниматель арендовал участок дороги и поставил шлагбаум, чтобы взимать плату за проезд, рассказали в отделе МВД по Эвенкийскому району. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:18
2020-09-26T13:18
2020-09-26T14:49
эвенкийский район
иркутская область
усть-илимск
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>В Красноярском крае предприниматель арендовал участок дороги и поставил шлагбаум, чтобы взимать плату за проезд, рассказали в отделе <a href="https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">МВД по Эвенкийскому району</a>.На участке дороги от города Усть-Илимск <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> до села Ванавара Эвенкийского района собралась группа людей на лесовозах. Им преградил путь КПП, установленный бизнесменом. Водителям грузовых автомобилей предложили заплатить за проезд или ехать по объездной дороге. Полиция выясняет обстоятельства инцидента и проводит оперативные мероприятия.
https://ria.ru/20181024/1531378560.html
kwadrat007
Это Россия, детка!
59
Mitrich Kolobok Kolobok
Полиции оперативные мероприятия надо проводить в местной администрации!)))
50
29
эвенкийский район
иркутская область
усть-илимск
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвенкийский район, иркутская область, усть-илимск