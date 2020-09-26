Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/plata-1577810627.html
Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд
В Красноярском крае предприниматель арендовал участок дороги и поставил шлагбаум, чтобы взимать плату за проезд, рассказали в отделе МВД по Эвенкийскому району. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:18
2020-09-26T14:49
эвенкийский район
иркутская область
усть-илимск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577812726_0:83:800:533_1400x0_80_0_0_84a50a7032bb41d9fbecbd0ece257fd1.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>В Красноярском крае предприниматель арендовал участок дороги и поставил шлагбаум, чтобы взимать плату за проезд, рассказали в отделе <a href="https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">МВД по Эвенкийскому району</a>.На участке дороги от города Усть-Илимск <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> до села Ванавара Эвенкийского района собралась группа людей на лесовозах. Им преградил путь КПП, установленный бизнесменом. Водителям грузовых автомобилей предложили заплатить за проезд или ехать по объездной дороге. Полиция выясняет обстоятельства инцидента и проводит оперативные мероприятия.
https://ria.ru/20181024/1531378560.html
Это Россия, детка!
59
Полиции оперативные мероприятия надо проводить в местной администрации!)))
50
29
эвенкийский район
иркутская область
усть-илимск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577812726_159:106:729:533_1400x0_80_0_0_25319108a36f3d75887b89a24eb5d439.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эвенкийский район, иркутская область, усть-илимск

Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд

13:18 26.09.2020 (обновлено: 14:49 26.09.2020)
21076
© Фото : ГУ МВД РФ по Красноярскому краюКПП бизнесмена, взимавшего плату за проезд по дороге от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района
КПП бизнесмена, взимавшего плату за проезд по дороге от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Красноярском крае предприниматель арендовал участок дороги и поставил шлагбаум, чтобы взимать плату за проезд, рассказали в отделе МВД по Эвенкийскому району.
На участке дороги от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района собралась группа людей на лесовозах. Им преградил путь КПП, установленный бизнесменом. Водителям грузовых автомобилей предложили заплатить за проезд или ехать по объездной дороге.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента и проводит оперативные мероприятия.
Сотрудники пожарной службы Бангкока во время ликвидации последствий возгорания такси. 24 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 24.10.2018
24 октября 2018, 15:17
В Бангкоке таксист потребовал плату за проезд в горящей машине, пишут СМИ
2928410313650
Обсудить29
Эвенкийский районИркутская областьУсть-Илимск
Популярные комментарии
Это Россия, детка!
26 сентября, 13:29
kkwadrat007
15901331
Полиции оперативные мероприятия надо проводить в местной администрации!)))
26 сентября, 13:46
Mitrich Kolobok KolobokMitrich Kolobok Kolobok
4610201
Рекомендуем
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Монумент Независимости Украины в Киеве
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
Кадры аварии с участием Ferrari в Москве
Столкновение Ferrari с маршруткой в Москве попало на видео
Марина Удгодская
Односельчанин "пропавшей" уборщицы Удгодской рассказал, где она
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Лифт
В московском вузе студенты пострадали из-за ЧП с лифтом
Китайский чайник периода правления императора Цяньлуна
Старый чайник с чердака продали за полмиллиона долларов
Сбой на винодельне Vitivinos. Стоп-кадр из видео
Испанский завод затопило красным вином
Российский ученый Леонид Ринк
Ринк рассказал, что происходит с "Новичком" при добавлении в воду
Футболка с президентом России Владимиром Путиным на сайте Wildberries
"От зрады припекает". Что украинские патриоты ищут на сайтах из России
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Статью главы дипломатии Евросоюза об Украине отредактировали
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017
"У ребят шок": родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение
Последствия взрыва на территории автосервиса в Подмосковье
В Дзержинском прогремел взрыв на территории автосервиса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Макей: Запад пытается ввергнуть Белоруссию в хаос
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
Лента новостейМолния