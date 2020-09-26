В России создали партию "Другая Россия Э.В. Лимонова"
13:48 26.09.2020 (обновлено: 18:41 26.09.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сторонники писателя Эдуарда Лимонова создают новую партию "Другая Россия Э.В. Лимонова", незарегистрированная партия "Другая Россия" приняла решение о самороспуске, сообщается на сайте партии.
"Сегодня, на своем VIII съезде, партия "Другая Россия" объявляет о самороспуске. Нацболы создают новую организацию - политическую партию "Другая Россия Э.В. Лимонова", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что руководящим органом новой партии станет политсовет и координаторы.
"Мы остаемся верными идеалам Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия "Другая Россия" считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России", - сказано на сайте.
По мнению партийцев, внешнеполитический курс России подлежит коренному пересмотру, поэтому необходимо инициировать создание массового низового движения за объединение России с Белоруссией, а также с ДНР и ЛНР, и в кратчайшие сроки произвести его.
Писатель Эдуард Лимонов скончался в марте в возрасте 77 лет. Пресс-служба "Другой России", сооснователем и лидером которой он был, сообщила, что Лимонов умер из-за онкологического заболевания. Двадцатого марта его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.