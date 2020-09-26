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В России создали партию "Другая Россия Э.В. Лимонова"
Сторонники писателя Эдуарда Лимонова создают новую партию "Другая Россия Э.В. Лимонова", незарегистрированная партия "Другая Россия" приняла решение о... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:48
2020-09-26T18:41
эдуард лимонов
другая россия
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Сторонники писателя <a href="http://ria.ru/person_EHduard_Limonov/" target="_blank" data-auto="true">Эдуарда Лимонова</a> создают новую партию "Другая Россия Э.В. Лимонова", незарегистрированная партия "<a href="http://ria.ru/organization_Drugaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Другая Россия</a>" приняла решение о самороспуске, сообщается на <a href="https://drugoros.ru/partiia/jvj6qqrp" target="_blank">сайте</a> партии.Отмечается, что руководящим органом новой партии станет политсовет и координаторы.По мнению партийцев, внешнеполитический курс России подлежит коренному пересмотру, поэтому необходимо инициировать создание массового низового движения за объединение России с Белоруссией, а также с ДНР и ЛНР, и в кратчайшие сроки произвести его.Писатель Эдуард Лимонов скончался в марте в возрасте 77 лет. Пресс-служба "Другой России", сооснователем и лидером которой он был, сообщила, что Лимонов умер из-за онкологического заболевания. Двадцатого марта его похоронили на Троекуровском кладбище в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
https://ria.ru/20200921/partiya-1577566991.html
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эдуард лимонов, другая россия, москва, политика

В России создали партию "Другая Россия Э.В. Лимонова"

13:48 26.09.2020 (обновлено: 18:41 26.09.2020)
2622
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов
Лидер незарегистрированной партии Другая Россия Эдуард Лимонов - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сторонники писателя Эдуарда Лимонова создают новую партию "Другая Россия Э.В. Лимонова", незарегистрированная партия "Другая Россия" приняла решение о самороспуске, сообщается на сайте партии.
"Сегодня, на своем VIII съезде, партия "Другая Россия" объявляет о самороспуске. Нацболы создают новую организацию - политическую партию "Другая Россия Э.В. Лимонова", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что руководящим органом новой партии станет политсовет и координаторы.
"Мы остаемся верными идеалам Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия "Другая Россия" считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России", - сказано на сайте.
По мнению партийцев, внешнеполитический курс России подлежит коренному пересмотру, поэтому необходимо инициировать создание массового низового движения за объединение России с Белоруссией, а также с ДНР и ЛНР, и в кратчайшие сроки произвести его.
Писатель Эдуард Лимонов скончался в марте в возрасте 77 лет. Пресс-служба "Другой России", сооснователем и лидером которой он был, сообщила, что Лимонов умер из-за онкологического заболевания. Двадцатого марта его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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Эдуард ЛимоновДругая РоссияМоскваПолитика
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