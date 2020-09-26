https://ria.ru/20200926/partiya-1577811428.html

В России создали партию "Другая Россия Э.В. Лимонова"

Сторонники писателя Эдуарда Лимонова создают новую партию "Другая Россия Э.В. Лимонова", незарегистрированная партия "Другая Россия" приняла решение о... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:48

2020-09-26T13:48

2020-09-26T18:41

эдуард лимонов

другая россия

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Сторонники писателя <a href="http://ria.ru/person_EHduard_Limonov/" target="_blank" data-auto="true">Эдуарда Лимонова</a> создают новую партию "Другая Россия Э.В. Лимонова", незарегистрированная партия "<a href="http://ria.ru/organization_Drugaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Другая Россия</a>" приняла решение о самороспуске, сообщается на <a href="https://drugoros.ru/partiia/jvj6qqrp" target="_blank">сайте</a> партии.Отмечается, что руководящим органом новой партии станет политсовет и координаторы.По мнению партийцев, внешнеполитический курс России подлежит коренному пересмотру, поэтому необходимо инициировать создание массового низового движения за объединение России с Белоруссией, а также с ДНР и ЛНР, и в кратчайшие сроки произвести его.Писатель Эдуард Лимонов скончался в марте в возрасте 77 лет. Пресс-служба "Другой России", сооснователем и лидером которой он был, сообщила, что Лимонов умер из-за онкологического заболевания. Двадцатого марта его похоронили на Троекуровском кладбище в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.

https://ria.ru/20200921/partiya-1577566991.html

https://ria.ru/20200915/partii-1577257213.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдуард лимонов, другая россия, москва, политика