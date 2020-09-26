https://ria.ru/20200926/pamyat-1577811460.html

Женщина потеряла память и считает себя Джулией Робертс

Врачи психиатрического отделения больницы в итальянском городе Павия госпитализировали неизвестную, которая потеряла память, но считает себя актрисой Джулией... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:48

2020-09-26T13:48

2020-09-26T13:48

джулия робертс

павия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1400x0_80_0_0_b29eb5928f33592ba24c23686b33a1ae.jpg

<strong>РИМ, 26 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Врачи психиатрического отделения больницы в итальянском городе <a href="http://ria.ru/location_Pavia/" target="_blank" data-auto="true">Павия</a> госпитализировали неизвестную, которая потеряла память, но считает себя актрисой <a href="http://ria.ru/person_Dzhulija_Roberts/" target="_blank" data-auto="true">Джулией Робертс</a>.Как рассказывает местное издание la Provincia di Pavia, в конце июля женщину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отделение оперативной медицинской помощи в городке Виджевано. Местные полицейские заметили ее на вокзале, где она пьяная приставала к прохожим.Сотрудники "безрезультатно пытались ее успокоить", как отмечает издание, и доставили к медикам. Будучи без документов, в медицинской карте она получила инициалы Н.Н.После выписки женщина, которой на вид 40-45 лет, не покинула территорию больницы. Больше месяцев она жила в приемном покое, где питались едой из автоматов.В начале сентября неизвестную, которая утверждает, что она Джулия Робертс, положили в психиатрическое отделение госпиталя в Павии. Ее личность остается невыясненной.

https://ria.ru/20200722/1574633430.html

павия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джулия робертс, павия, в мире