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Женщина потеряла память и считает себя Джулией Робертс
Врачи психиатрического отделения больницы в итальянском городе Павия госпитализировали неизвестную, которая потеряла память, но считает себя актрисой Джулией... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:48
2020-09-26T13:48
джулия робертс
павия
в мире
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<strong>РИМ, 26 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Врачи психиатрического отделения больницы в итальянском городе <a href="http://ria.ru/location_Pavia/" target="_blank" data-auto="true">Павия</a> госпитализировали неизвестную, которая потеряла память, но считает себя актрисой <a href="http://ria.ru/person_Dzhulija_Roberts/" target="_blank" data-auto="true">Джулией Робертс</a>.Как рассказывает местное издание la Provincia di Pavia, в конце июля женщину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отделение оперативной медицинской помощи в городке Виджевано. Местные полицейские заметили ее на вокзале, где она пьяная приставала к прохожим.Сотрудники "безрезультатно пытались ее успокоить", как отмечает издание, и доставили к медикам. Будучи без документов, в медицинской карте она получила инициалы Н.Н.После выписки женщина, которой на вид 40-45 лет, не покинула территорию больницы. Больше месяцев она жила в приемном покое, где питались едой из автоматов.В начале сентября неизвестную, которая утверждает, что она Джулия Робертс, положили в психиатрическое отделение госпиталя в Павии. Ее личность остается невыясненной.
https://ria.ru/20200722/1574633430.html
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джулия робертс, павия, в мире

Женщина потеряла память и считает себя Джулией Робертс

13:48 26.09.2020
1960
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Читать ria.ru в
РИМ, 26 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Врачи психиатрического отделения больницы в итальянском городе Павия госпитализировали неизвестную, которая потеряла память, но считает себя актрисой Джулией Робертс.
Как рассказывает местное издание la Provincia di Pavia, в конце июля женщину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отделение оперативной медицинской помощи в городке Виджевано. Местные полицейские заметили ее на вокзале, где она пьяная приставала к прохожим.
Сотрудники "безрезультатно пытались ее успокоить", как отмечает издание, и доставили к медикам. Будучи без документов, в медицинской карте она получила инициалы Н.Н.
После выписки женщина, которой на вид 40-45 лет, не покинула территорию больницы. Больше месяцев она жила в приемном покое, где питались едой из автоматов.
Дензел Вашингтон и Джулия Робертс - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 06:11Культура
СМИ: Дензел Вашингтон и Джулия Робертс сыграют в новой драме Netflix
В начале сентября неизвестную, которая утверждает, что она Джулия Робертс, положили в психиатрическое отделение госпиталя в Павии. Ее личность остается невыясненной.
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Джулия РобертсПавияВ мире
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