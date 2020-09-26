Ринк заявил, что для убийства человека можно обойтись без "Новичка"
10:49 26.09.2020 (обновлено: 11:15 26.09.2020)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoРоссийский ученый Леонид Ринк
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Убийство отдельной персоны не требует применения боевого отравляющего вещества типа "Новичок", которое разрабатывалось как оружие массового уничтожения, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк, комментируя ситуацию с Алексеем Навальным.
"Это настолько простая задача лишить кого-то жизни. Простая, очень простая задача. Поэтому не нужно совершенно выдумывать какие-то русские отравляющие вещества такие сильные", - сказал он.
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"То есть такого типа яды, которые сделаны, чтобы заменять ядерное оружие, применять для ликвидации конкретно одного человечка, ну, по меньшей мере, неприлично", - добавил Ринк.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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