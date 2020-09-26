Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:18 26.09.2020 (обновлено: 02:34 26.09.2020)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
"Те редкие факты, которые были в нашей жизни, показали, что очень много месяцев люди, пораженные даже следами веществ, несколько месяцев находились в коме, потом с трудом оттуда выходили, и дальше они какое-то короткое время еще прожили. Потом все равно скончались", — сказал Ринк.
По его словам, Навальному пришлось бы делать переливание крови.
"Всю кровь у родственников слить и перелить ему", — добавил собеседник агентства
Вчера, 19:24МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по словам омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого Берлин со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже правительство Германии сообщило, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина идет самостоятельное исследование. В Кремле по этому поводу заявили, что Германия не информировала Россию о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Москва ждет ответа от Берлина на официальный запрос по ситуации.
Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Германии говорили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу блогера. СК ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие откроют и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что блогера выписали во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают и полного выздоровления.