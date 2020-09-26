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https://ria.ru/20200926/novichok-1577800343.html
Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T01:18
2020-09-26T02:34
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
швеция
москва
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Кома блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.По его словам, Навальному пришлось бы делать переливание крови."Всю кровь у родственников слить и перелить ему", — добавил собеседник агентстваНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по словам омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого Берлин со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже правительство Германии сообщило, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> идет самостоятельное исследование. В Кремле по этому поводу заявили, что Германия не информировала <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Россию</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> ждет ответа от Берлина на официальный запрос по ситуации.Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Германии говорили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры</a> от 27 августа об оказании правовой помощи по делу блогера. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК</a> ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие откроют и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что блогера выписали во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают и полного выздоровления.
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html
https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html
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швеция
москва
германия
берлин (город)
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организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, швеция, москва, германия, берлин (город), в мире

Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"

01:18 26.09.2020 (обновлено: 02:34 26.09.2020)
1204
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
"Те редкие факты, которые были в нашей жизни, показали, что очень много месяцев люди, пораженные даже следами веществ, несколько месяцев находились в коме, потом с трудом оттуда выходили, и дальше они какое-то короткое время еще прожили. Потом все равно скончались", — сказал Ринк.
По его словам, Навальному пришлось бы делать переливание крови.
"Всю кровь у родственников слить и перелить ему", — добавил собеседник агентства
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 19:24
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по словам омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого Берлин со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже правительство Германии сообщило, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина идет самостоятельное исследование. В Кремле по этому поводу заявили, что Германия не информировала Россию о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Москва ждет ответа от Берлина на официальный запрос по ситуации.
Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Германии говорили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу блогера. СК ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие откроют и де-юре.
Российский ученый Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 11:00
Леонид Ринк: после "Новичка" Навальный не дошел бы до самолета
Берлинская клиника Charite сообщила, что блогера выписали во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают и полного выздоровления.
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Организация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйШвецияМоскваГерманияБерлин (город)В мире
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