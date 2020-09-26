https://ria.ru/20200926/novichok-1577800343.html

Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"

Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T01:18

2020-09-26T01:18

2020-09-26T02:34

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

швеция

москва

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Кома блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.По его словам, Навальному пришлось бы делать переливание крови."Всю кровь у родственников слить и перелить ему", — добавил собеседник агентстваНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по словам омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого Берлин со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже правительство Германии сообщило, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> идет самостоятельное исследование. В Кремле по этому поводу заявили, что Германия не информировала <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Россию</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> ждет ответа от Берлина на официальный запрос по ситуации.Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Германии говорили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры</a> от 27 августа об оказании правовой помощи по делу блогера. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК</a> ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие откроют и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что блогера выписали во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают и полного выздоровления.

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html

https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, швеция, москва, германия, берлин (город), в мире