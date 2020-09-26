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https://ria.ru/20200926/navalnyy-1577804804.html
При отравлении "Новичком" Навальный бы даже не пискнул, заявил Ринк
Видео с криками Алексея Навального в самолете говорит в пользу версии о приступе панкреатита или других болезней внутренних органов, но полностью противоречит... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:15
2020-09-26T11:17
алексей навальный
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Видео с криками <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в самолете говорит в пользу версии о приступе панкреатита или других болезней внутренних органов, но полностью противоречит отравлению боевым веществом "Новичок", заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.По его словам, за время разработки "Новичка" он видел примеры отравления. Например, по неосторожности в 1987 году отравился один из коллег Ринка Андрей Железняков.Однако, по его словам, аналогичные заснятым на видео крики Навального от боли могут быть от болезней внутренних органов. "Такие звуки бывают, когда болит конкретный желудок или что-то. Кстати, вот эти крики, они при панкреатитных делах обязательны, без этого не бывает ни одного приступа. Это жутко больные вещи", - сказал Ринк.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<strong><a href="https://ria.ru/20200926/provokatsiya-1577793947.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Леонида Ринка &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577762798.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
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швеция
москва
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алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), в мире

При отравлении "Новичком" Навальный бы даже не пискнул, заявил Ринк

10:15 26.09.2020 (обновлено: 11:17 26.09.2020)
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© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Видео с криками Алексея Навального в самолете говорит в пользу версии о приступе панкреатита или других болезней внутренних органов, но полностью противоречит отравлению боевым веществом "Новичок", заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
"Я думаю, что ни одного писка не было бы, конечно. Потому что судороги бы закрыли ему все звуковые связки и прочие дела", - сказал Ринк.
По его словам, за время разработки "Новичка" он видел примеры отравления. Например, по неосторожности в 1987 году отравился один из коллег Ринка Андрей Железняков.
Однако, по его словам, аналогичные заснятым на видео крики Навального от боли могут быть от болезней внутренних органов. "Такие звуки бывают, когда болит конкретный желудок или что-то. Кстати, вот эти крики, они при панкреатитных делах обязательны, без этого не бывает ни одного приступа. Это жутко больные вещи", - сказал Ринк.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Читайте полный текст интервью Леонида Ринка >>
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2 сентября, 20:44
Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
6751005
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