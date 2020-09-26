https://ria.ru/20200926/nato-1577804555.html

Генштаб заявил об игнорировании НАТО предложений по безопасности полетов

США и НАТО не отвечают на предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море, такая ситуация Москву не... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:07

2020-09-26T10:07

2020-09-26T10:07

россия

генштаб вс россии

валерий герасимов

нато

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> не отвечают на предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море, такая ситуация Москву не устраивает, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>."Ранее вблизи наших границ осуществлялись полёты разведывательной авиации США и НАТО, и, соответственно, им оказывалось противодействие, контроль за ними осуществлялся, то за последний месяц мы наблюдали полеты порядка 30 самолётов стратегической авиации НАТО вблизи наших границ", - сказал Герасимов в интервью телеканалу <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.По его словам, эти полеты проходят над акваториями Черного и <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского морей</a>, <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северного Ледовитого океана</a> и на востоке России. "Они проходят вблизи наших границ, отрабатывают какие-то свои упражнения. Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчёты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полётам таких самолетов", - добавил Герасимов."И мы предлагали в свое время - и год, и два назад - руководству и НАТО, и Вооруженных сил США рассмотреть вопросы и уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море", - сказал Герасимов.Он добавил, что, "дело в том, что такие соглашения существуют, они подписаны". "Но там не указаны, в частности, некоторые детали: интервалы для сближения, дистанция для сближения воздушных судов и морских кораблей, порядок действий и так далее", - пояснил он."Эти наши обращения остались без ответа. То есть мы видим, что руководство НАТО и Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки такая ситуация как бы устраивает. Нас она не устраивает", - сказал Герасимов."Мы не хотим каких-то инцидентов, которые могут привести к конфликтным ситуациям. Поэтому наши военные летчики и командиры кораблей военно-морского флота ведут себя сдержанно и в соответствии с действующими международно-правовыми документами", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200911/nato-1577093713.html

https://ria.ru/20200918/razvedchiki-1577451803.html

https://ria.ru/20200818/1575893480.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генштаб вс россии, валерий герасимов, нато, сша, безопасность