Генштаб заявил об игнорировании НАТО предложений по безопасности полетов
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет-разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США и НАТО не отвечают на предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море, такая ситуация Москву не устраивает, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Ранее вблизи наших границ осуществлялись полёты разведывательной авиации США и НАТО, и, соответственно, им оказывалось противодействие, контроль за ними осуществлялся, то за последний месяц мы наблюдали полеты порядка 30 самолётов стратегической авиации НАТО вблизи наших границ", - сказал Герасимов в интервью телеканалу RT.
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По его словам, эти полеты проходят над акваториями Черного и Балтийского морей, Северного Ледовитого океана и на востоке России. "Они проходят вблизи наших границ, отрабатывают какие-то свои упражнения. Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчёты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полётам таких самолетов", - добавил Герасимов.
"И мы предлагали в свое время - и год, и два назад - руководству и НАТО, и Вооруженных сил США рассмотреть вопросы и уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море", - сказал Герасимов.
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Он добавил, что, "дело в том, что такие соглашения существуют, они подписаны". "Но там не указаны, в частности, некоторые детали: интервалы для сближения, дистанция для сближения воздушных судов и морских кораблей, порядок действий и так далее", - пояснил он.
"Эти наши обращения остались без ответа. То есть мы видим, что руководство НАТО и Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки такая ситуация как бы устраивает. Нас она не устраивает", - сказал Герасимов.
"Мы не хотим каких-то инцидентов, которые могут привести к конфликтным ситуациям. Поэтому наши военные летчики и командиры кораблей военно-морского флота ведут себя сдержанно и в соответствии с действующими международно-правовыми документами", - подчеркнул он.