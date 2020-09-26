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Генштаб заявил об игнорировании НАТО предложений по безопасности полетов
США и НАТО не отвечают на предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море, такая ситуация Москву не... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:07
2020-09-26T10:07
россия
генштаб вс россии
валерий герасимов
нато
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> не отвечают на предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море, такая ситуация Москву не устраивает, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>."Ранее вблизи наших границ осуществлялись полёты разведывательной авиации США и НАТО, и, соответственно, им оказывалось противодействие, контроль за ними осуществлялся, то за последний месяц мы наблюдали полеты порядка 30 самолётов стратегической авиации НАТО вблизи наших границ", - сказал Герасимов в интервью телеканалу <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.По его словам, эти полеты проходят над акваториями Черного и <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского морей</a>, <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северного Ледовитого океана</a> и на востоке России. "Они проходят вблизи наших границ, отрабатывают какие-то свои упражнения. Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчёты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полётам таких самолетов", - добавил Герасимов."И мы предлагали в свое время - и год, и два назад - руководству и НАТО, и Вооруженных сил США рассмотреть вопросы и уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море", - сказал Герасимов.Он добавил, что, "дело в том, что такие соглашения существуют, они подписаны". "Но там не указаны, в частности, некоторые детали: интервалы для сближения, дистанция для сближения воздушных судов и морских кораблей, порядок действий и так далее", - пояснил он."Эти наши обращения остались без ответа. То есть мы видим, что руководство НАТО и Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки такая ситуация как бы устраивает. Нас она не устраивает", - сказал Герасимов."Мы не хотим каких-то инцидентов, которые могут привести к конфликтным ситуациям. Поэтому наши военные летчики и командиры кораблей военно-морского флота ведут себя сдержанно и в соответствии с действующими международно-правовыми документами", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200911/nato-1577093713.html
https://ria.ru/20200918/razvedchiki-1577451803.html
https://ria.ru/20200818/1575893480.html
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россия, генштаб вс россии, валерий герасимов, нато, сша, безопасность

Генштаб заявил об игнорировании НАТО предложений по безопасности полетов

10:07 26.09.2020
4456
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет-разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео
Самолет-разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США и НАТО не отвечают на предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море, такая ситуация Москву не устраивает, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Ранее вблизи наших границ осуществлялись полёты разведывательной авиации США и НАТО, и, соответственно, им оказывалось противодействие, контроль за ними осуществлялся, то за последний месяц мы наблюдали полеты порядка 30 самолётов стратегической авиации НАТО вблизи наших границ", - сказал Герасимов в интервью телеканалу RT.
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По его словам, эти полеты проходят над акваториями Черного и Балтийского морей, Северного Ледовитого океана и на востоке России. "Они проходят вблизи наших границ, отрабатывают какие-то свои упражнения. Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчёты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полётам таких самолетов", - добавил Герасимов.
"И мы предлагали в свое время - и год, и два назад - руководству и НАТО, и Вооруженных сил США рассмотреть вопросы и уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море", - сказал Герасимов.
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Он добавил, что, "дело в том, что такие соглашения существуют, они подписаны". "Но там не указаны, в частности, некоторые детали: интервалы для сближения, дистанция для сближения воздушных судов и морских кораблей, порядок действий и так далее", - пояснил он.
"Эти наши обращения остались без ответа. То есть мы видим, что руководство НАТО и Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки такая ситуация как бы устраивает. Нас она не устраивает", - сказал Герасимов.
"Мы не хотим каких-то инцидентов, которые могут привести к конфликтным ситуациям. Поэтому наши военные летчики и командиры кораблей военно-морского флота ведут себя сдержанно и в соответствии с действующими международно-правовыми документами", - подчеркнул он.
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РоссияГенштаб ВС РоссииВалерий ГерасимовНАТОСШАБезопасность
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